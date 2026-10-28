Une miséricorde pour les mondes : le prophète et l’homme alcoolique illustre avec une profondeur saisissante l’humanité, la bienveillance et la sagesse du Messager d’Allah face aux faiblesses humaines. Il y avait un homme nommé ʿAbdullah qui aimait Allah et Son Messager ﷺ au point que le Prophète ﷺ déclara à son sujet :

« En vérité, il aime Allah et Son Messager. » (Al-Bukhârî)

ʿAbdullah aimait tellement le Prophète ﷺ qu’il prenait plaisir à lui offrir toutes sortes de gourmandises dès qu’elles arrivaient à Médine. Ainsi, lorsqu’une caravane de marchands apportait des produits tels que du beurre ou du miel, il les achetait pour les offrir au Prophète ﷺ.

Plus tard, lorsque le vendeur venait réclamer son paiement, ʿAbdullah l’amenait auprès du Prophète ﷺ et lui disait :

« Paie à cet homme le prix de sa marchandise. »

Le Prophète ﷺ lui demandait alors :

« Ne me l’as-tu pas offerte en cadeau ? »

ʿAbdullah répondait :

« Si, ô Messager d’Allah ! Mais je n’ai pas les moyens de la payer. »

Tous deux riaient ensemble, puis le Prophète ﷺ faisait régler le marchand. Telle était la relation familière, chaleureuse et pleine de bonne humeur qui unissait ʿAbdullah al-Himar au Prophète ﷺ.

Il convient toutefois de préciser que ʿAbdullah souffrait d’alcoolisme. Il lui arrivait souvent de s’enivrer au point qu’il fallait le conduire, titubant dans les rues, auprès du Prophète ﷺ pour qu’il soit jugé pour ivresse publique. Chaque fois, le Prophète ﷺ ordonnait l’application de la peine prescrite. Cette situation se répétait fréquemment.

Après que ʿAbdullah eut quitté l’une de ces audiences, devenues malheureusement trop habituelles, un Compagnon déclara à son sujet :

« Ô Allah, maudis-le ! Combien de fois a-t-il été amené ici pour cette faute ! »

Le Prophète ﷺ réprimanda alors ce Compagnon en lui disant :

« Ne le maudis pas, car je jure par Allah que si seulement tu savais combien il aime véritablement Allah et Son Messager ! » (Al-Bukhârî)

Il ajouta :

« N’aide pas Satan contre ton frère. »

L’attitude du Prophète ﷺ nous offre de nombreux enseignements.

Nous devons d’abord réfléchir à la relation étroite et affectueuse que ce Compagnon entretenait avec lui, malgré la gravité de sa faute.

Bien qu’il fût le Messager d’Allah, le Prophète ﷺ ne laissait pas cette fonction l’empêcher d’entretenir une relation familière avec ʿAbdullah, d’être son ami et de plaisanter avec lui.

La société inclusive du Prophète ﷺ

Cela nous montre que, dans la société que le Prophète ﷺ entendait édifier, les gens n’étaient pas répartis en deux groupes hermétiques — les pieux et les pécheurs — entre lesquels toute interaction sociale aurait été interdite.

Il s’agissait plutôt d’une société unie et inclusive, dans laquelle chacun pouvait se situer à un niveau différent de piété. Certains étaient à l’avant-garde de la vertu, d’autres étaient modérément pieux, tandis que d’autres encore étaient davantage enclins à commettre des péchés. Toutefois, personne ne vivait isolé de la société et personne n’était rejeté. Chacun continuait à en faire partie.

Cette ouverture permettait de limiter les conséquences des erreurs commises par certains membres de la société, tant dans leur ampleur que dans leur durée. Puisque personne n’était marginalisé, le péché ne pouvait pas s’enraciner librement aux « marges » de la société. Lorsqu’une personne commettait une faute, elle pouvait compter sur le soutien fraternel de nombreux membres de la communauté, prêts à lui tendre la main pour l’aider à retrouver le droit chemin.

Un autre enseignement que nous livre le comportement du Prophète ﷺ est l’importance de porter un regard positif sur les autres.

Bien que ʿAbdullah fût fréquemment convoqué devant le Prophète ﷺ pour ivresse publique, celui-ci attirait l’attention de tous sur l’une de ses qualités : son amour pour Allah et Son Messager.

Or, à y réfléchir, cette qualité n’était pas propre à ʿAbdullah. Elle était commune à tous les croyants. Pourtant, le Prophète ﷺ choisit de louer cet homme précisément pour cette raison. Ce faisant, il pouvait cultiver, encourager et renforcer cette qualité chez chacun. Il leur rappelait également que lorsqu’une personne commet une erreur, sa foi et son amour pour Allah ne disparaissent pas nécessairement pour autant.

On peut imaginer ce qu’a dû ressentir ʿAbdullah lorsqu’il apprit que le Prophète ﷺ avait parlé de lui en ces termes. Il a certainement éprouvé un immense honneur en découvrant que le Messager d’Allah avait fait une telle déclaration à son sujet. Ces paroles ont pu l’aider à surmonter sa mauvaise habitude et à retrouver espoir, en lui rappelant que ses erreurs ne définissaient pas à elles seules la personne qu’il était.

Le Prophète ﷺ avait pour habitude de mettre en évidence les qualités des personnes qui péchaient ou s’égaraient. Nous l’oublions parfois et considérons les fautes passées comme des obstacles infranchissables à toute bonne action future. Une personne qui commet un acte honteux se voit souvent empêchée de tourner la page : on ne cesse de lui rappeler cette faute, au point de ne plus la définir que par celle-ci. Nous devons comprendre qu’une telle attitude facilite l’action de Satan, qui peut alors pousser le pécheur à recommencer.

À l’inverse, l’approche du Prophète ﷺ encourageait la vertu. Lorsque les gens évoquaient les ivresses répétées de ʿAbdullah, il mettait en avant une qualité essentielle de cet homme : son amour pour Allah et Son Messager.

Enfin, ʿAbdullah avait commis un acte manifestement répréhensible. Il ne fait aucun doute qu’il avait péché. La consommation de substances enivrantes constitue un péché majeur, et le Prophète ﷺ avait souvent condamné le vin. Néanmoins, après avoir fait appliquer à ʿAbdullah la peine prescrite pour son ivresse publique, il ne cherchait pas à obtenir de sanctions supplémentaires contre lui. Il considérait que toute réprimande supplémentaire reviendrait à aider Satan contre cet homme. Il préférait attirer l’attention de tous sur ses qualités, sans pour autant nier ses défauts.

Cela devrait nous amener à réfléchir à la dureté avec laquelle nous traitons parfois les personnes avec lesquelles nous sommes en désaccord, alors même que leurs transgressions sont bien moins graves ou moins certaines que celles de ʿAbdullah. Il arrive que nous soyons simplement convaincus qu’une personne a mal agi, alors que la situation pourrait légitimement donner lieu à d’autres interprétations. Pourtant, nous n’hésitons pas à accabler nos adversaires de toutes les paroles blessantes dont nous disposons.

Combien cette attitude est éloignée de l’exemple du Prophète ﷺ ! Face à une personne qui commettait un péché manifeste, il estimait préférable de dire du bien d’elle. Il continuait à entretenir avec elle de bonnes relations, malgré ses faiblesses.

Le comportement du Prophète ﷺ envers ʿAbdullah constitue un exemple précieux. Il nous enseigne non seulement comment nous traiter les uns les autres, mais aussi comment une société peut favoriser des liens sociaux solides, sains et bienveillants, susceptibles d’aider les personnes à s’éloigner du péché.