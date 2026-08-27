Savoir si l’utilisation de la graisse de porc est tolérée en cuisine ou dans l’industrie agroalimentaire dépend des grands principes du fiqh régissant les substances illicites et les situations de force majeure.

L’interdiction générale de la graisse de porc

La graisse de porc est soumise au même jugement que sa viande, laquelle est formellement interdite. Allah Tout-Puissant dit dans le Coran :

« Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang et la chair de porc. » (Coran, 5:3)

Il n’est donc pas permis de consommer sa viande, sa graisse, ni tout aliment préparé avec cette matière. Cette règle s’applique dans une situation normale, lorsque la personne dispose d’autres aliments licites (halal) parmi lesquels elle peut choisir et qu’elle ne subit aucune contrainte.

L’exception en cas de nécessité absolue

Cependant, si aucune autre nourriture n’est disponible en dehors du porc ou de ce qui a été préparé avec sa graisse — par exemple pour la friture ou la cuisson —, ou si la personne est menacée par une force qu’elle ne peut repousser, il lui est alors permis d’en consommer. Il s’agit en effet d’un cas de nécessité (darurah), et la nécessité lève temporairement l’interdit.

Cela est conforme à la parole d’Allah :

« Mais quiconque y est contraint, sans désir ni transgression, ne commet aucun péché. Certes, Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran, 2:173)

Par ailleurs, la règle relative à la nécessité s’applique à l’ensemble des aliments prohibés mentionnés dans le texte coranique.

Les conditions de la dérogation

Le terme al-makhmasah présent dans les exégèses désigne une faim extrême, tandis que tajanuf peut qualifier le fait de dépasser ce qui est strictement nécessaire, ou de persister dans l’illicite.

Le verset indique donc qu’il est permis de consommer de la viande de porc ou sa graisse en cas de force majeure, à la condition stricte de ne pas dépasser la quantité indispensable à la survie. En effet, la permission accordée en situation de contrainte est strictement proportionnelle à l’étendue de la nécessité.

De même, si un voyageur se retrouve démuni et ne trouve rien d’autre pour se nourrir, il peut consommer ce type de denrée uniquement pour préserver sa vie, et ce, jusqu’à ce qu’il parvienne à un endroit où il pourra trouver de la nourriture licite.