Savoir si la vente de viande de porc est autorisée pour un commerçant musulman, en particulier lorsqu’il exerce dans un pays non musulman, est une question cruciale concernant la licéité des revenus (halal ou haram).

L’interdiction générale de la vente de porc

La vente de viande de porc n’est pas permise aux musulmans, que les clients soient musulmans ou non musulmans. Elle n’est autorisée ni dans les pays musulmans ni en Occident, car le porc est formellement interdit à la consommation et au commerce en islam.

Le cas de la contrainte économique et des bénéfices illicites

Cependant, si un musulman estime qu’il est contraint de pratiquer la vente de viande de porc en Occident afin de ne pas perdre sa clientèle globale, ce qui pourrait entraîner des pertes financières importantes ou même la faillite de son commerce, une solution de dépannage existe pour purifier ses affaires :

Il doit alors estimer la part de ses bénéfices provenant de la vente du porc et la donner aux pauvres.

En effet, ce revenu est illicite (haram) et il ne lui est en aucun cas permis de le conserver pour son usage personnel ou de l’intégrer à ses gains licites. S’en défaire en faisant l’aumône permet d’évacuer l’impureté de cet argent tout en cherchant à régulariser sa situation financière.