Qualifié par le Journal of the Royal Society of Medicine de « l’un des plus anciens systèmes de développement personnel englobant le corps, l’esprit et l’âme », le yoga est aujourd’hui l’une des tendances de santé qui connaissent la croissance la plus rapide. Il est réputé depuis des siècles pour ses pouvoirs curatifs liés au mouvement.

Le yoga se compose d’un certain nombre d’« asanas », ou positions corporelles, que l’on maintient pendant une durée souhaitée tout en récitant des « mantras » ou en respirant de manière rythmée. Ses bienfaits ont été étudiés par de nombreux médecins qui le recommandent désormais à leurs patients, par de nombreuses écoles de médecine telles que Harvard, et par de nombreuses fondations telles que la Menninger Foundation.

En fait, le yoga est devenu si populaire que des secrétaires ont développé une version simplifiée en position assise, qu’elles peuvent pratiquer à leur bureau. Les personnes âgées, les femmes enceintes et les athlètes ont également leurs propres versions.

Fait intéressant, pour les millions de personnes inscrites à des cours de yoga, la forme islamique de la prière offre aux musulmans, depuis quatorze siècles, certains des mêmes bienfaits du yoga (et même supérieurs). Cette forme simple de « yoga » procure des bienfaits physiques, mentaux et spirituels cinq fois par jour, lorsque les musulmans adoptent certaines postures tout en récitant le Coran et des adhkâr (invocations, rappels).

Bien entendu, toutes les positions du yoga ne se retrouvent pas dans la prière islamique. Toutefois, des chercheurs hospitaliers ont conclu que les patients bénéficient même d’une version simplifiée du yoga, et la plupart des programmes de yoga en milieu hospitalier — tels que ceux du Spaulding Rehabilitation Center, dans le Massachusetts — ne comprennent que cinq à sept postures.

Les cinq positions de la prière et leurs correspondances

La prière musulmane comporte cinq positions, et elles ont toutes (tout comme les récitations que nous prononçons pendant la prière) un lien correspondant avec notre bien-être spirituel et mental, selon la recherche scientifique moderne. Les bénéfices du fait d’accomplir chaque jour des mouvements et des récitations spécifiques proviennent de l’exécution correcte de la posture ou de l’action elle-même, de la durée pendant laquelle la posture est maintenue, ainsi que de techniques de récitation attentives et correctes.

Chacune des cinq positions de la prière a une position de yoga correspondante, et l’ensemble des positions active (ou plutôt : activent) les sept « chakras » (champs d’énergie) du corps. L’idée d’activer un chakra peut sembler étrange sur le plan linguistique, mais elle est plus facile à comprendre lorsqu’on traduit ce mot dans un langage plus familier.

Les guérisseurs orientaux estiment que chacun des chakras correspond à de grands ganglions nerveux qui se ramifient à partir de la colonne vertébrale. Ainsi, le concept d’activer ces centres nerveux s’apparente à recevoir un ajustement chiropratique ou à installer un dispositif médical de stimulation sur la colonne vertébrale afin de corriger des dysfonctionnements corporels correspondants.

En termes simples, l’idée des chakras peut être comprise en réfléchissant à la manière dont fonctionne la sensation de « ressentir ». On remarque, en touchant n’importe quelle partie du corps, que cette partie réagit en devenant plus « éveillée » et plus consciente. Une autre partie du corps, qui n’a pas été touchée mais se situe sur le même trajet nerveux, peut également réagir.

Lorsqu’une personne est assise, par exemple, elle peut ne pas penser à ses jambes, qui sont momentanément au repos ; toutefois, si quelqu’un les touche, elle en redevient « consciente ». Les chakras fonctionnent à peu près de la même manière.

L’activation des centres nerveux par le mouvement et la récitation

Des études ont montré que diverses zones du corps, lorsqu’elles sont activées par le toucher, le mouvement ou la pensée, provoquent des réactions émotionnelles et physiques spécifiques, un peu comme un sourire peut susciter le sentiment de bonheur et augmenter réellement la circulation sanguine — même si l’on se sentait auparavant apathique et malheureux. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est si important d’accomplir parfaitement tous les mouvements de la prière islamique, plutôt que de les exécuter négligemment en les bâclant.

Le takbîr et al-qiyâm réunis sont très proches de la posture de la Montagne en yoga, dont on a constaté qu’elle améliore la posture, l’équilibre et la conscience de soi. Cette position normalise également la pression artérielle et la respiration, offrant ainsi de nombreux bénéfices aux personnes souffrant d’asthme et aux patients cardiaques.

On dit que le placement des mains sur la poitrine pendant la position de qiyâm active le « chakra » du plexus solaire, ou trajet nerveux, qui dirige notre conscience de nous-mêmes dans le monde et contrôle la santé du système musculaire, de la peau, des intestins, du foie, du pancréas, de la vésicule biliaire et des yeux. Lorsque les mains sont tenues ouvertes pour la du‘â’, elles activent le « chakra » du cœur, considéré comme le centre des sentiments d’amour, d’harmonie et de paix, et comme contrôlant l’amour et la compassion. Il régit aussi la santé du cœur, des poumons, du thymus, du système immunitaire et du système circulatoire.

Des chercheurs musulmans ont montré que lorsque les musulmans récitent le Coran, d’anciennes pensées, des sentiments, des peurs et de la culpabilité sont libérés ou guéris, et que la pression artérielle ainsi que le niveau de stress diminuent. Pratiquement tous les sons de la langue arabe sont articulés lors de la récitation du Coran, créant un équilibre dans toutes les zones du corps concernées.

Certains sons spécifiques, en fait, correspondent à des organes majeurs du corps. Dans ses recherches et sa création de l’eurythmie, Rudolf Steiner (fondateur des écoles Waldorf) a constaté que les vibrations produites lors de la prononciation des voyelles longues « A », « E » et « U » stimulaient le cœur, les poumons, ainsi que les glandes thyroïde, pinéale, pituitaire et surrénales, lors de tests en laboratoire.

Les postures de flexion et d’ancrage (Rukû’ et Sujûd)

La position du rukû‘ est très similaire à la posture de flexion vers l’avant en yoga. Le rukû‘ étire les muscles du bas du dos, des cuisses, des jambes et des mollets, et permet au sang d’être propulsé vers le haut du torse. Il tonifie les muscles de l’estomac, de l’abdomen et des reins. Former un angle droit permet aux muscles abdominaux de se développer et prévient le relâchement au niveau de la région médiane.

Cette position favorise également une meilleure circulation sanguine vers les parties supérieures du corps — en particulier vers la tête, les yeux, les oreilles, le nez, le cerveau et les poumons — permettant l’élimination de toxines mentales. Avec le temps, cela améliore les fonctions cérébrales et la personnalité, et constitue une excellente posture pour maintenir la position correcte du fœtus chez les femmes enceintes.

On dit que la sujûd active le « chakra » de la couronne, qui est lié à la connexion spirituelle d’une personne avec l’univers qui l’entoure et à son enthousiasme pour les quêtes spirituelles. Ce trajet nerveux est également corrélé à la santé du cerveau, du système nerveux et de la glande pinéale. Son bon fonctionnement équilibre les énergies intérieures et extérieures.

En sujûd, nous nous inclinons également, activant ainsi le « chakra » de base, qui contrôle les instincts fondamentaux de survie et fournit un ancrage essentiel. Cela aide à développer une pensée posée et positive, ainsi qu’une vision de la vie hautement motivée, et maintient la santé des systèmes lymphatique et squelettique, de la prostate, de la vessie et des glandes surrénales. Nous fléchissons aussi le « chakra sacré » durant la sujûd, ce qui profite aux organes reproducteurs et les tonifie.

La position d’al-qa‘dah (ou julûs) est similaire à la posture du Tonnerre en yoga, qui raffermit les orteils, les genoux, les cuisses et les jambes. On dit qu’elle est bénéfique pour ceux qui sont sujets à un sommeil excessif et pour ceux qui aiment veiller tard. En outre, cette position favorise une digestion rapide, aide à la détoxification du foie et stimule le péristaltisme du gros intestin.

Enfin, et non des moindres, le « chakra » de la gorge est activé en tournant la tête d’abord vers l’épaule droite puis vers l’épaule gauche lors de la clôture de la prière. Ce trajet nerveux est lié à la gorge, au cou, aux bras, aux mains, aux bronches et à l’ouïe — influençant la créativité et la communication de l’individu.

On croit qu’une personne qui active les sept trajets nerveux au moins une fois par jour peut rester bien équilibrée sur les plans émotionnel, physique et spirituel. Puisque tel est l’objectif de tous les musulmans sincères, nous devrions tous nous efforcer d’atteindre la perfection de la posture, de la récitation et de la respiration recommandées dans le Hadith lors de l’accomplissement de nos prières — précisément les mêmes techniques de perfection enseignées dans le yoga populaire, le Tai Chi et de nombreux autres cours d’exercices.

Par Karima Burns, MH, ND