‘Aisha bint Abu Bakr (رضي الله عنها), la troisième et la plus jeune épouse du Prophète Muhammad ﷺ, figure en tête de liste parmi les autres Ummahatul Mu’minin du Prophète ﷺ, en ce qui concerne la diffusion des messages et des enseignements de l’islam après le Prophète ﷺ pendant environ 44 ans. Offrant un modèle exemplaire d’enseignante à une époque centrée sur les hommes, elle a été saluée pour son savoir aussi bien sur le plan spirituel que politique. En réalité, elle a été considérée comme l’une des plus grandes savantes de l’islam, ayant transmis plus de 2000 hadiths du Prophète ﷺ. Le simple fait qui suffirait à indiquer son rang parmi les autres épouses du Prophète ﷺ est que le Prophète ﷺ a passé ses derniers instants avec elle et que la tombe du Prophète ﷺ a été établie dans sa propre chambre.

Il y a bien d’autres choses encore que nous devons connaître au sujet de ‘Aisha bint Abu Bakr (رضي الله عنها), et cela nous permettra de saisir la position réelle de l’islam quant à l’approche impartiale envers les hommes et les femmes, même à l’époque de la jahiliyya. Cet article mettra en lumière quatre des meilleures qualités de la vie de ‘Aisha bint Abu Bakr (رضي الله عنها) dont elle était parée, et tentera de mettre en évidence l’importance de son implication dans la croissance et le développement de l’islam à son stade de formation. Avant d’entrer dans le sujet, il existe de nombreuses allégations et accusations de pédophilie contre le Prophète ﷺ en raison de son mariage avec Ummul Mu’minin ‘Ayesha bint Abu Bakr ; cela relève d’un tout autre débat et d’un autre traitement. Les qualités énumérées ici seront riches d’enseignements et constitueront une réfutation de certaines imputations soulevées contre l’islam et ses valeurs et principes éthiques.

1- Elle est une savante exemplaire

‘Aisha (رضي الله عنها), en tant que plus jeune épouse du Prophète ﷺ, a eu la chance de disposer d’une immense opportunité pour diffuser les enseignements et les prêches du Prophète ﷺ après son décès. Elle a surtout rapporté les actes et les comportements du Prophète ﷺ à l’intérieur de la maison, et a aidé les gens à savoir comment le Prophète ﷺ dormait réellement, comment il traitait ses épouses, sa routine de prière, sa manière de réfléchir, et bien d’autres sujets délicats de ce genre.

Après le Prophète ﷺ, elle consacra sa vie aux enseignements de l’islam et poursuivit ce service pendant environ 44 ans jusqu’à son décès. En raison de son intelligence, de sa maîtrise de la jurisprudence, et de son expérience exceptionnelle auprès du Prophète ﷺ, les Compagnons du Prophète ﷺ venaient à elle pour mieux comprendre les subtilités des règles du dîn, et elle y participait de tout son cœur autant qu’elle le pouvait. Elle a rapporté environ 2210 hadiths du Prophète Muhammad ﷺ, incluant des questions d’héritage, de médicaments, de poésie, d’histoire et bien d’autres. Grâce à cette envergure et à sa proximité avec le Prophète ﷺ, elle a été considérée comme l’une des plus grandes savantes de l’histoire islamique, indépendamment du fait qu’elle soit une femme.

Cela brise aussi les chaînes des accusations soulevées contre l’islam, prétendant qu’il serait une religion de valeurs patriotiques et d’approches misogynes. Parmi les principes fondamentaux de l’islam figure l’encouragement des musulmans à acquérir le savoir sans distinction de genre ; et ce que nous observons aujourd’hui, à savoir la posture négative de certains savants vis-à-vis de l’éducation des femmes, relève plutôt d’une approche de précaution visant à ce que les femmes ne se retrouvent pas impliquées dans des troubles en raison du mélange entre les sexes dans l’éducation. Dans certains cas, ce que nous voyons dans certaines dispositions du droit de la famille n’a rien à voir avec l’islam et ne représente pas la loi islamique dans son sens véritable. Pour mieux comprendre l’islam, nous devons revenir à ses principes et à ses valeurs, plutôt que de l’évaluer à travers la culture et la tradition de ce que pratiquent les musulmans. (Vous pouvez lire cet article complémentaire sur la question : <a href= »https://en.islamonweb.net/education-of-muslim-women-islam-versus-culture » style= »color:red; »>L’éducation des femmes musulmanes : Islam vs Culture</a>).

2- La défense d’Allah de ‘Aisha (رضي الله عنها) contre la rumeur de zinā

Lors de l’une des expéditions avec le Prophète Muhammad ﷺ, ‘Aisha (رضي الله عنها) fut laissée derrière par la caravane. Quand Safwan bin Mu’attal, qui était sur un autre trajet, la vit et l’aida à rejoindre la caravane, les hypocrites commencèrent à proférer des accusations de zinā contre elle. Cette désinformation fut amplifiée de telle sorte que même des croyants tombèrent dans ce piège de propagande et commencèrent à y croire. À son retour, ‘Aisha (رضي الله عنها) tomba malade, et on l’informa ensuite qu’il se passait quelque chose de suspect derrière son dos. En fait, cet événement changea aussi le comportement du Prophète ﷺ avec elle, mais il garda le silence en attendant des signes d’Allah le Tout-Puissant. Un jour, ‘Aisha (رضي الله عنها) demanda la permission du Prophète ﷺ et se rendit chez ses parents. Un jour, lorsque le Prophète ﷺ lui rendit visite et lui demanda de se repentir si elle avait péché, elle se mit à pleurer et en appela à Allah afin qu’Il manifeste sa chasteté, alors que d’autres perdaient confiance en elle.

C’est alors qu’Allah, voyant à quel point elle se sentait démunie quant à son innocence et qu’il n’y avait rien d’autre pour la secourir qu’une révélation coranique, envoya l’archange Gabriel avec la révélation, et le Prophète Muhammad ﷺ, en quelques minutes, se mit à transpirer, ce qui indiquait qu’il venait de recevoir la révélation. Après la révélation, le Prophète ﷺ annonça la bonne nouvelle à ‘Aisha (رضي الله عنها), et elle poussa alors un soupir de soulagement face à toutes les rumeurs qui avaient été diffusées jusque-là pour la salir, elle et l’image du Prophète ﷺ, aux yeux des musulmans, par les mécréants. Ces versets se trouvent dans le chapitre 24 de la sourate An-Nūr, des versets 11 à 20. Ils montrent combien il importait à Allah de préserver la chasteté de ‘Aisha (رضي الله عنها) et de réprimander la calomnie : Il révéla des versets du Coran à son sujet et manifesta son rang parmi les autres musulmans. Il est évident que l’islam honore la femme et qu’Allah Lui-même a fait descendre des paroles pour protéger la chasteté des femmes et repousser les accusations portées.

3- L’amour et la compassion du Prophète ﷺ pour ‘Aisha (رضي الله عنها) et vice versa

Il existe de nombreux récits sur l’amour et la compassion du Prophète ﷺ pour ‘Aisha (رضي الله عنها) et vice versa, qui montrent combien le Prophète ﷺ était attentionné envers ses épouses, avec une considération particulière pour ‘Aisha (رضي الله عنها). ‘Aisha (رضي الله عنها) appréciait les moments où elle trouvait le Prophète ﷺ près d’elle, et le Prophète ﷺ appréciait les repas lorsqu’elle s’asseyait à côté de lui pendant qu’il mangeait. Le Prophète ﷺ posait ses lèvres à l’endroit où ‘Aisha (رضي الله عنها) avait posé ses lèvres et mangeait l’os de viande avec sa bouche là où ‘Aisha (رضي الله عنها) avait posé sa bouche. En fait, le Prophète ﷺ mettait des bouchées de nourriture dans sa bouche et elle faisait la même chose avec lui, pour exprimer l’amour et la compassion en retour.

Dans d’autres hadiths, on trouve que le Prophète ﷺ et elle utilisaient des langages codés l’un avec l’autre pour exprimer leur amour. Quand l’un des Compagnons du Prophète ﷺ lui demanda : « Qui est le plus aimé de ton cœur ? », il répondit immédiatement : « ‘Aisha ». Ce comportement du Prophète ﷺ et de ‘Aisha (رضي الله عنها) est un modèle exemplaire pour la génération actuelle, afin d’apprendre combien il est important d’être romantique avec son partenaire et de s’efforcer de rendre le conjoint heureux autant que possible. Mais une chose à laquelle il faut accorder une attention particulière est que ce n’est pas la responsabilité d’un seul partenaire de prendre soin et de manifester amour et compassion ; au contraire, l’épouse et l’époux doivent connaître leurs priorités et agir en conséquence.

4- Les derniers instants du Prophète Muhammad ﷺ furent avec ‘Aisha (رضي الله عنها)

Le Prophète ﷺ passa ses derniers instants dans ce monde avec ‘Aisha (رضي الله عنها). Quand le Prophète Muhammad ﷺ sentit qu’il ne resterait plus longtemps dans ce monde mortel, il demanda à rester auprès de ‘Aisha (رضي الله عنها). Durant ces jours, ‘Aisha (رضي الله عنها) accordait une attention particulière à ses affaires. Quand le Prophète ﷺ demanda le miswak, elle mâcha l’extrémité du miswak afin que le Prophète ﷺ ait les brins ramollis et que cela l’aide à se nettoyer les dents. De même, au moment où l’âme du Prophète ﷺ fut retirée, il était sur les genoux de ‘Aisha (رضي الله عنها), et c’est de là qu’il quitta ce monde mortel. En rapportant cet incident, ‘Aisha (رضي الله عنها) elle-même a mentionné : « Ce fut l’une des grâces d’Allah envers moi que le Messager d’Allah ﷺ expira dans ma maison… alors qu’il était appuyé contre ma poitrine, et Allah fit que ma salive se mêle à sa salive au moment de sa mort » (Bukhari). Pour souligner encore, on peut voir que lorsque le Prophète ﷺ décéda, les Compagnons du Prophète ﷺ choisirent la chambre de ‘Aisha (رضي الله عنها) comme tombe du Prophète Muhammad ﷺ, car il y passa ses derniers instants, dans sa chambre.

Note de conclusion

Pour résumer, on peut dire que ‘Aisha (رضي الله عنها) est l’une des personnalités exemplaires de l’histoire islamique, qui nous a appris comment être obéissants, comment échanger l’amour entre époux, et comment rester attachés aux valeurs même lorsque le monde entier se dresse contre vous. Le fait le plus marquant de sa vie est qu’elle fut une savante exemplaire à l’époque de la jahiliyya, ce qui montre que l’islam n’a jamais été une religion misogyne et qu’il ne marginalise pas les femmes dans aucun domaine. De plus, c’est grâce à elle que nous connaissons aujourd’hui de nombreux comportements et pratiques domestiques du Prophète ﷺ. Qu’Allah nous accorde de suivre ses traces et d’être au Paradis avec elle : Âmîn.

Par Sirajuddin Shaikh