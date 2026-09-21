À Shaykhan, à mi-chemin entre Médine et le mont Uhud, l’armée musulmane forte de 1 000 hommes, conduite par le Prophète Muhammad, s’arrêta. Le soleil avait commencé à s’enfoncer sous l’horizon.

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) descendit de son cheval, As-Sakb. Il était entièrement équipé pour la bataille. Un turban était enroulé autour de son casque. Il portait une cuirasse, sous laquelle se trouvait une cotte de mailles fixée par un ceinturon de cuir pour l’épée. Un bouclier était passé en bandoulière dans son dos. Son épée pendait à son côté.

Au coucher du soleil, Bilal lança l’Adhan (appel à la prière) et la prière fut accomplie. Le Prophète passa ensuite ses troupes en revue une nouvelle fois, et c’est alors qu’il remarqua au milieu d’elles huit garçons qui, malgré leur jeune âge, espéraient prendre part au combat. Parmi eux se trouvaient le fils de Zayd, Usamah, et le fils de Umar, Abdullah, tous deux âgés de seulement 13 ans.

Le Prophète leur ordonna à tous de rentrer immédiatement chez eux. Deux des garçons, toutefois, montrèrent qu’ils étaient des combattants capables. Ils furent donc autorisés à accompagner l’armée lors de la bataille de Uhud. Usamah ibn Zayd, Abdullah ibn Umar, et les autres garçons furent renvoyés auprès de leurs familles.

Un jeune croyant

Dès son plus jeune âge, Abdullah ibn Umar montra ainsi sa vive ardeur à être associé au Prophète dans toutes ses entreprises. Il avait accepté l’islam avant l’âge de 10 ans et avait accompli la Hijrah (immigration à Médine) avec son père et sa sœur, Hafsah, qui deviendrait plus tard l’une des épouses du Prophète Muhammad.

Avant Uhud, Ibn ‘Umar avait aussi été écarté de la bataille de Badr, et ce ne fut qu’à la bataille de la Tranchée qu’il, ainsi qu’Usamah ibn Zayd (tous deux âgés désormais de 15 ans) et d’autres de leur âge, furent autorisés à rejoindre les rangs des hommes participant au creusement de la tranchée et aussi au combat.

Du temps de sa Hijrah jusqu’au moment de sa mort (plus de 70 ans plus tard), Ibn Umar se distingua au service de l’islam. Il fut surnommé « le bon homme, fils du bon homme », selon Abu Musa Al-Ashari. Il était connu pour son savoir, son humilité, sa générosité, sa piété, sa véracité, son incorruptibilité et sa constance dans l’accomplissement des actes d’adoration.

Ibn Umar apprit beaucoup de son père, Umar ibn Al-Khattab, le Compagnon éminent et proche du Prophète. Ce fut assurément une grande faveur accordée par Allah le Tout-Puissant à eux deux, entre autres, qu’ils puissent apprendre auprès du plus grand des enseignants, le Messager d’Allah.

Un suiveur attentif sur les traces du Prophète

Ibn ‘Umar observait et portait une attention minutieuse à chaque parole prononcée par le Prophète et à chaque action qu’il accomplissait dans toutes les situations et divers événements. Puis il mettait en pratique ce qu’il avait observé de manière méticuleuse et dévouée.

Par exemple, si Ibn ‘Umar voyait le Prophète accomplir la prière à un endroit particulier, il priait ensuite au même endroit. De même, s’il le voyait faire une invocation debout, il invoquait lui aussi debout. À l’inverse, s’il le voyait invoquer Allah le Tout-Puissant assis, il faisait de même.

De plus, si, lors d’un voyage, il observait que le Prophète descendait de sa chamelle à un endroit précis et accomplissait deux rakahs (unités de prière) et qu’il lui arrivait ensuite d’emprunter le même chemin, il s’arrêtait exactement au même endroit et accomplissait deux rakahs.

À un endroit particulier de La Mecque, il observa une fois que la chamelle du Prophète fit deux tours complets avant que le Prophète ne mette pied à terre et n’accomplisse deux rakahs. Il se peut fort bien que la chamelle l’ait fait involontairement et que cela n’ait pas été voulu par le Prophète lui-même. Toutefois, lorsqu’il arriva qu’Ibn Umar se trouve au même endroit plus tard, il fit faire à sa chamelle exactement ce que la chamelle du Prophète avait fait auparavant ; puis il accomplit deux rak`ahs.

Ayant remarqué la dévotion d’Ibn Umar envers le Prophète, A’ishah (qu’Allah l’agrée) déclara : « Il n’y avait personne qui suivait les traces du Prophète (paix et bénédictions sur lui) dans les endroits où il descendait comme le faisait Ibn ‘Umar. »

Malgré sa proche observation des actes du Prophète, Ibn ‘Umar était extrêmement prudent et même craintif lorsqu’il s’agissait de rapporter les paroles du Prophète. Il ne rapportait un hadith que s’il était absolument certain d’en retenir chaque mot. L’un de ses contemporains a dit :

Parmi les Compagnons du Prophète, personne n’était plus prudent qu’Abdullah ibn Umar quant au fait d’ajouter ou de retrancher quoi que ce soit à un hadith du Prophète.

De même, il était extrêmement prudent et réticent à émettre des avis religieux (fatwas). Une fois, quelqu’un vint lui demander un jugement sur une question particulière, et il répondit : « Je n’ai aucune connaissance de ce que tu demandes. » L’homme s’en alla, et Ibn Umar frappa des mains, réjoui, et se dit : « Le fils de Umar a été interrogé sur ce qu’il ne sait pas, et il a simplement dit : “Je ne sais pas !” »

Aussi craintif qu’il fût d’émettre des fatwas, Ibn ‘Umar n’était donc pas disposé à être juge, même s’il en avait les compétences. La fonction de juge était l’un des postes les plus importants et les plus respectables de la société et de l’État musulmans. Elle apportait avec elle honneur, gloire et même richesses.

Ibn Umar, cependant, refusa ce poste lorsqu’il lui fut proposé par le calife Uthman ibn Affan. La raison n’était pas qu’il sous-estimait la fonction de juge — il craignait de rendre des jugements erronés dans des questions liées à la religion. Uthman ibn ‘Affan lui fit alors accepter de ne pas divulguer sa décision, de peur qu’elle n’influence les nombreux autres Compagnons qui avaient effectivement assumé les postes de juges et de conseillers juridiques.

Un conseil prophétique

À Hafsah (la sœur d’Ibn ‘Umar), le Prophète dit un jour :

« Quel homme béni qu’’Abdullah ! S’il accomplissait la prière de nuit, il serait encore plus béni. »!– /wp:paragraph –>

À partir de ce jour, Ibn ‘Umar n’abandonna jamais Qiyam Al-Layl (la prière de veille nocturne), que ce soit à la maison ou en voyage. Dans le calme des nuits, il se souvenait beaucoup de son Seigneur, accomplissait la prière, récitait le Coran et pleurait. C’est pourquoi il fut un jour décrit comme « frère de la nuit ».

Comme son père, il pleurait facilement, surtout en entendant ou en récitant les versets d’avertissement du Noble Coran. Ubayd ibn Umayr rapporta qu’un jour il récita les versets suivants à Ibn ‘Umar :

(Que sera-ce donc lorsque Nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que Nous te ferons venir comme témoin contre ceux-ci ? Ce jour-là, ceux qui ont mécru et désobéi au Messager souhaiteront que la terre soit nivelée sur eux, et ils ne cacheront aucune parole à Allah) (An-Nisaa’ 4:41–42)

En entendant ces versets, Ibn ‘Umar pleura jusqu’à ce que sa barbe soit humidifiée de larmes. Une autre fois, alors qu’il était assis avec quelques amis proches, il lut :

(Malheur aux fraudeurs, qui, lorsqu’ils prennent la mesure (de ce qui leur est dû) des gens, la prennent entièrement, mais lorsqu’ils mesurent pour eux ou pèsent pour eux, leur font perdre. Ne pensent-ils pas qu’ils seront ressuscités, pour un Jour immense — le jour où (toute) l’humanité se tiendra devant le Seigneur des mondes ?) (Al-Mutaffifin 83:1–6)

À ce moment-là, il ne cessa de répéter [le jour où (toute) l’humanité se tiendra devant le Seigneur des mondes ?] encore et encore, en pleurant, jusqu’à s’évanouir.

Piété, simplicité et générosité se réunissaient chez Ibn ‘Umar, faisant de lui une personne hautement estimée par les Compagnons et ceux venus après eux. Il donnait généreusement et ne voyait aucun inconvénient à se séparer de ses biens, même s’il devait lui-même être dans le besoin ensuite.

La richesse : un serviteur, pas un maître

Il fut, tout au long de sa vie, un commerçant prospère et digne de confiance. En plus de cela, il recevait une généreuse allocation du Bayt Al-Mal (le Trésor), qu’il dépensait souvent pour les pauvres et les nécessiteux. Ayyub ibn Wa’il Ar-Rasi rapporta un incident de la générosité d’Ibn ‘Umar. Il dit :

Un jour, Abdullah ibn Umar reçut 4 000 dirhams et une couverture de velours. Le lendemain, je le vis au marché acheter à crédit du fourrage pour sa chamelle !

À cela, j’allai voir sa famille et demandai : « Abu Abdur-Rahman [c’est-à-dire Abdullah ibn ‘Umar] n’a-t-il pas reçu 4 000 dirhams et une couverture hier ? »

« Si, en effet », répondirent-ils.

« Mais je l’ai vu aujourd’hui au marché acheter du fourrage pour sa chamelle, et il n’avait pas d’argent pour le payer », remarquai-je alors.

« Avant la tombée de la nuit hier, il s’en était séparé entièrement. Puis, il prit la couverture, la jeta sur son épaule et sortit. Lorsqu’il revint, elle n’était pas avec lui. Nous l’interrogeâmes à son sujet, et il dit qu’il l’avait donnée à un pauvre », expliquèrent-ils.

Ibn ‘Umar encourageait à nourrir et à aider les pauvres et les nécessiteux. Souvent, lorsqu’il mangeait, il y avait des orphelins et des pauvres qui mangeaient avec lui. Il réprimandait ses enfants parce qu’ils traitaient bien les riches et ignoraient les pauvres, disant : « Vous invitez les riches et vous délaissez les pauvres. »

Pour Ibn ‘Umar, la richesse était un serviteur, pas un maître. C’était un moyen permettant d’atteindre les nécessités de la vie, non les luxes. Cette attitude et cette vision qu’il adopta étaient encore renforcées par son ascétisme et son mode de vie simple.

Un jour, un ami venant du Khorasan lui apporta un vêtement fin et élégant. « Je t’ai apporté ce vêtement du Khorasan, dit-il, tu y trouveras certainement du plaisir. Je te suggère d’enlever ces vêtements grossiers et de mettre ce beau vêtement. »

« Montre-le-moi alors », dit Ibn Umar. Après l’avoir touché, il demanda : « Est-ce de la soie ? » « Non, c’est du coton », répondit son ami. Pendant un court moment, Ibn Umar fut content ; puis, de sa main droite, il repoussa le vêtement et dit : « Non ! Je m’inquiète pour moi-même. Je crains qu’il ne me rende arrogant et vaniteux. Et, certes, Allah le Tout-Puissant n’aime aucun arrogant, vaniteux. »

L’imam Maymun ibn Mahran rapporta :

Je suis entré dans la maison d’Ibn ‘Umar et j’ai estimé tout ce qu’elle contenait, y compris son lit, sa couverture, son tapis, et tout le reste. Ce que j’ai trouvé ne valait pas cent dirhams.

Ce n’est pas parce qu’Ibn ‘Umar était pauvre. En vérité, c’est tout le contraire : il était riche. De plus, il n’était pas avare ; au contraire, il était un homme si généreux et si libéral.

Source : Ceci est une compilation des histoires/biographies des Compagnons du Prophète Muhammad obtenue à partir de nombreuses ressources (livres, internet, etc.). Extrait avec modification de www.youngmuslims.ca