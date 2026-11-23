La sagesse divine se manifeste notamment dans la législation progressive des prescriptions religieuses et dans la prise en compte des intérêts des êtres humains. Ce principe trouve une illustration dans la question de l’abrogation (naskh), qui consiste à remplacer certaines prescriptions révélées par d’autres. C’est précisément cette sagesse que les polythéistes ne parvenaient pas à comprendre. Ils en vinrent ainsi à accuser le Prophète ﷺ d’inventer des mensonges et de modifier les prescriptions au gré de ses propres désirs. Face à ces soupçons infondés, la Révélation descendit pour défendre le noble Messager ﷺ et exposer la profonde sagesse qui sous-tendait ce remplacement.

Allah, le Très-Haut, dit :

« Lorsque Nous remplaçons un verset par un autre — et Allah sait mieux ce qu’Il fait descendre — ils disent : “Tu n’es qu’un inventeur.” Mais la plupart d’entre eux ne savent pas. Dis : “C’est le Saint-Esprit qui l’a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir ceux qui croient, et comme guide et bonne annonce pour les musulmans.” » (Coran, 16:101-102)

À travers ces nobles versets, cet article met en lumière les circonstances de la révélation (asbâb an-nuzûl) et les subtilités de l’exégèse coranique (tafsîr). Il montre comment ce remplacement visait à affermir les cœurs des croyants, à guider les musulmans et à répondre de manière décisive aux accusations formulées par les polythéistes.

Les circonstances de la révélation

Les exégètes (mufassirûn) rapportent que les polythéistes disaient : « Muhammad ﷺ se moque de ses Compagnons ! Aujourd’hui, il leur ordonne de faire une chose et, dès le lendemain, il la leur interdit. Ce n’est rien d’autre qu’un mensonge qu’il invente de toutes pièces. » C’est alors qu’Allah, le Très-Haut, révéla : « Lorsque Nous remplaçons un verset par un autre… »

Comme le montrent les circonstances de sa révélation, ce verset fait référence aux moqueries des polythéistes à l’égard du Prophète ﷺ. Ils prétendaient qu’il modifiait les prescriptions selon ses propres désirs, alors qu’il était bien éloigné d’un tel comportement, tout en donnant l’impression de reconnaître que le Coran était bien la parole d’Allah.

Ce verset fut révélé pour défendre le Prophète ﷺ et le disculper de toute accusation consistant à modifier la religion d’Allah, à suivre ses passions personnelles ou à se moquer de ses Compagnons. Examinons les différentes expressions du verset.

« Lorsque Nous remplaçons un verset par un autre »

L’abrogation consiste à mettre fin à l’application d’une prescription pour lui en substituer une autre. La majorité des exégètes s’accordent à dire que le terme « verset » désigne ici un verset coranique et que son remplacement renvoie à son abrogation.

« Et Allah sait mieux ce qu’Il fait descendre »

Il s’agit d’une proposition incidente, insérée entre la proposition conditionnelle et sa réponse, afin de réprimander les polythéistes et de mettre en évidence leur ignorance.

Cela signifie qu’Allah sait mieux que toute créature ce qui est bénéfique à Ses serviteurs, quels versets doivent être révélés et quelles prescriptions doivent être modifiées ou abrogées. Les versets abrogeants (nâsikh) comme les versets abrogés (mansûkh) sont tous révélés conformément à une sagesse et à un intérêt divins.

Allah dit également :

« Il n’est pas interrogé sur ce qu’Il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte [de leurs actes]. » (Coran, 21:23)

« Ils disent : “Tu n’es qu’un inventeur” »

Cela signifie que, lorsque le Prophète ﷺ recevait un verset qui en remplaçait un autre, les polythéistes lui disaient : « Ô Muhammad, tu ne fais qu’inventer ce Coran et le fabriquer toi-même. »

« Mais la plupart d’entre eux ne savent pas »

Cette expression vise à réconforter le Prophète ﷺ face aux souffrances que lui infligeaient les polythéistes. Elle signifie en substance : « Ne prête aucune attention, ô noble Messager, à ce que ces polythéistes disent de toi ou du Coran. La plupart d’entre eux sont ignorants et ne comprennent ni la sagesse qui préside au remplacement des versets ni les réalités de la véritable religion. »

Le fait qu’Allah, le Très-Haut, dise : « Mais la plupart d’entre eux ne savent pas » indique qu’une minorité connaît et reconnaît la vérité, mais la rejette par obstination, dénégation et jalousie envers le Messager d’Allah, en raison de la faveur dont Allah l’a gratifié.

Allah enseigne ensuite à Son Messager ﷺ la réponse à opposer à leurs fausses accusations, afin de les réfuter. Il lui dit :

« Dis : “C’est le Saint-Esprit qui l’a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir ceux qui croient, et comme guide et bonne annonce pour les musulmans.” »

« Dis : “C’est le Saint-Esprit qui l’a fait descendre” »

Le « Saint-Esprit » (Rûh al-Qudus) désigne l’ange Gabriel, que la paix soit sur lui. Cette expression associe l’entité désignée à l’un de ses attributs, celui de l’Esprit saint.

Le sens est le suivant : « Informe ces ignorants, ô noble Messager, que ce Coran, qu’ils prétendent être une invention de ta part, a été transmis dans ton cœur par l’Esprit fidèle, de la part de ton Seigneur, en toute vérité et sans aucune fausseté. Il a été révélé afin d’affermir les croyants dans leur foi et de servir de guide et de bonne annonce à tous ceux qui se soumettent à Allah, Seigneur des mondes. »

« De la part de ton Seigneur »

Cette expression constitue un honneur et une distinction accordés au Prophète ﷺ. En effet, le Tout-Puissant a choisi ce noble Messager pour recevoir la révélation du Coran, après l’avoir élevé et entouré de Sa sollicitude et de Sa protection.

« En toute vérité »

Cette expression est employée comme complément circonstanciel (hâl). Elle signifie qu’Allah a fait descendre le Coran avec la sagesse qui justifie sa révélation, sans que cette sagesse puisse en être dissociée.

« Afin de raffermir ceux qui croient, et comme guide et bonne annonce pour les musulmans »

Cette expression expose la finalité de la révélation du Coran : raffermir les croyants dans leur foi, guider les musulmans et leur annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui refusent la foi, quant à eux, se privent de ses bienfaits.

Que signifie tout cela pour nous aujourd’hui ?

Pour le musulman d’aujourd’hui, comprendre le contexte des versets 101-102 de la sourate An-Nahl présente deux avantages essentiels.

Cela renforce la confiance intellectuelle : lorsque certains s’interrogent sur l’évolution des prescriptions islamiques ou sur les raisons de certains changements dans les textes religieux, nous comprenons que cette question ne date pas d’hier. Le Coran y a apporté une réponse il y a plus de 1 400 ans.

lorsque certains s’interrogent sur l’évolution des prescriptions islamiques ou sur les raisons de certains changements dans les textes religieux, nous comprenons que cette question ne date pas d’hier. Le Coran y a apporté une réponse il y a plus de 1 400 ans. Cela met en évidence la miséricorde divine : le caractère progressif de la législation coranique montre qu’Allah tient compte des capacités humaines et guide les êtres humains avec sagesse vers la maturité spirituelle.

La prochaine fois que vous serez confronté à des discussions sur les changements intervenus dans les prescriptions religieuses, souvenez-vous que chaque changement relève de la sagesse de Celui qui sait toute chose et vise à affermir notre foi et à nous guider vers Lui.