Qui était l’homme dont la main droite fut tenue par le Prophète (que la paix soit sur lui) tandis qu’il disait : « Dans chaque nation, il existe un homme digne de toute confiance, et le digne de confiance de cette nation est Abu ‘Ubaydah Ibn Al-Jarrah » ?

Qui était l’homme que le Prophète envoya avec des renforts auprès de ‘Amr Ibn Al-‘Aas lors de l’expédition de Dhaat As-Salaasil, et qu’il désigna comme commandant de l’armée qui comprenait ‘Umar et Abu Bakr ?

Qui était ce Compagnon qui fut le premier à être appelé le Commandant des commandants ? Qui était cet homme grand et mince, au visage émacié ?

Qui était cet homme fort et digne de confiance au sujet duquel ‘Umar Ibn Al-Khattab dit sur son lit de mort : « Si Abu ‘Ubaydah Ibn Al-Jarrah était vivant, je lui aurais confié le califat, et si Allah m’interrogeait à son sujet, je dirais : j’ai confié le califat au digne de confiance d’Allah et de Son Prophète, Abu ‘Ubaydah Ibn Al-Jarrah. »

Il embrassa l’islam par l’entremise d’Abu Bakr As-Siddiq aux premières lueurs de l’islam, avant même que le Prophète n’entre à Daar Al-Arqam. Il émigra en Abyssinie lors de la seconde émigration, puis revint se tenir aux côtés du Prophète à Badr, à Uhud et dans le reste des grandes batailles.

Même après la mort du Prophète, il continua d’être fort et digne de confiance dans son effort durant les califats d’Abu Bakr et du Commandeur des croyants, ‘Umar. Il renonça au bas monde et endura ses difficultés. Il poursuivit son islam avec un ascétisme, une piété, une fermeté et une fiabilité admirables.

Lorsque Abu ‘Ubaydah prêta serment d’allégeance au Messager et consacra sa vie dans la voie d’Allah, il savait exactement ce que ces mots « dans la voie d’Allah » signifiaient. De plus, il était prêt à endurer tout ce que cette voie exigeait comme sacrifice de soi et renoncement. Depuis le moment où il serra la main du Prophète en signe d’engagement, il considéra sa personne et sa vie comme un dépôt qu’Allah lui avait confié afin de rechercher Son agrément et d’abandonner tout désir ou toute crainte susceptibles de le détourner de Lui. Quand Abu ‘Ubaydah honora son engagement comme le firent les autres Compagnons, le Prophète vit, dans sa conscience scrupuleuse et son mode de vie, ce qui le rendait digne de l’épithète qu’il lui avait donnée : « le digne de confiance de cette nation ».

La fiabilité d’Abu ‘Ubaydah

La fiabilité d’Abu ‘Ubaydah dans l’accomplissement de ses responsabilités fut l’un de ses traits les plus remarquables. Par exemple, lors de la bataille de Uhud, il comprit, à la manière dont la bataille se déroulait, que la première priorité des mécréants était de tuer le grand Messager (que la paix soit sur lui). Pour eux, obtenir la victoire était d’une importance secondaire par rapport au fait de tuer le Prophète. Il décida donc de rester très proche de l’endroit où celui-ci se trouvait.

Abu ‘Ubaydah enfonça son épée dans l’armée du paganisme qui aspirait à éteindre la lumière d’Allah une fois pour toutes. Chaque fois que la lutte acharnée l’éloignait du Prophète, il combattait avec férocité tout en gardant les yeux fixés sur l’endroit où se tenait le Prophète, le surveillant avec une profonde inquiétude. Chaque fois qu’Abu ‘Ubaydah voyait un danger potentiel s’approcher du Prophète, il bondissait rapidement pour repousser les ennemis d’Allah avant qu’ils ne puissent blesser le Prophète.

Lorsque le combat atteignit le sommet de la violence, un groupe de mécréants se resserra autour d’Abu ‘Ubaydah. Pourtant, ses yeux restaient fixés sur le Prophète comme ceux d’un faucon. Abu ‘Ubaydah perdit sa maîtrise lorsqu’il vit une flèche atteindre le Prophète ; mais il se ressaisit et abattit son épée sur ceux qui l’encerclaient comme si son épée était magique. Finalement, il réussit à les disperser et se précipita vers le Messager, qui essuyait de sa main droite le noble sang qui coulait sur son visage, puis s’exclama : « Comment peuvent-ils réussir après avoir teinté de sang le visage de leur Prophète qui les appelle à la voie d’Allah ? »

Quand Abu ‘Ubaydah vit les deux anneaux de la cotte de mailles du Prophète qui avaient pénétré ses joues, il se précipita, saisit le premier avec ses incisives et le retira. Mais lorsqu’il tomba, il arracha aussi ses incisives supérieures, et il en fut de même pour les incisives inférieures lorsqu’il retira le second anneau.

À présent, Abu Bakr As-Siddiq va rapporter ce qu’il vit d’une manière plus saisissante ; écoutons donc ce qu’il a à dire : Lorsque la bataille de Uhud atteignit son paroxysme de violence et de férocité, le Prophète fut blessé, et deux des anneaux de sa cotte de mailles pénétrèrent ses joues. Dès que je compris ce qui s’était passé, je me précipitai vers lui. Un homme courut vivement dans la même direction et s’écria : « Ô Allah, accepte cette œuvre comme un signe d’obéissance. » Puis nous atteignîmes tous deux le Prophète, mais Abu ‘Ubaydah était arrivé avant moi ; il me supplia : « S’il te plaît, par Allah, Abu Bakr, laisse-moi les retirer des joues du Prophète. » Je le laissai faire.

Abu ‘Ubaydah saisit l’un des anneaux avec ses dents de devant et le retira en même temps que ses incisives supérieures. Puis il retira le second avec ses incisives inférieures. Ainsi, il perdit ses dents.

Abu ‘Ubaydah, comme tous les Compagnons, accomplit ses responsabilités et ses obligations avec une grande honnêteté et une grande fiabilité. Ainsi, lorsque le Prophète (que la paix soit sur lui) le nomma commandant lors de l’expédition d’Al-Khabat, il ne disposait de provisions que d’un sac contenant des dattes. Malgré la difficulté de la mission et la longue distance, Abu ‘Ubaydah endura cela contre toute attente avec un renoncement immense et une joie sincère. Lui et ses soldats parcoururent des kilomètres sans autre nourriture que quelques dattes par jour, jusqu’à ce qu’ils n’en aient plus et qu’ils soient contraints de ramasser des feuilles desséchées avec leurs arcs, de les broyer et de les avaler avec de l’eau. C’est pourquoi l’expédition fut appelée Al-Khabat (c’est-à-dire : l’Épreuve).

Ils poursuivirent leur route malgré le danger et les risques. Ils ne se préoccupèrent ni de la faim ni du dénuement. La seule chose qui comptait pour eux était d’accomplir leur mission glorieuse sous la conduite de leur commandant fort et digne de confiance.

Le Prophète (que la paix soit sur lui) aimait tant ce digne de confiance de sa nation qu’il le préférait à tous les autres. Par exemple, lorsque la délégation de Najraan arriva du Yémen après avoir embrassé l’islam, elle demanda au Prophète d’envoyer quelqu’un auprès d’elle pour leur enseigner le Coran, la Sunnah et l’islam. Le Prophète leur dit : « Je vous enverrai un homme digne de confiance, un homme très digne de confiance. » Lorsque les Compagnons entendirent cet éloge, chacun d’eux espéra et pria pour que le Prophète le désigne par cette recommandation sincère.

‘Umar Ibn Al-Khattab (qu’Allah l’agrée) rapporta ainsi : Je n’ai jamais désiré le commandement de toute ma vie, sauf ce jour-là, dans l’espoir d’être l’homme que le Prophète tenait en si haute estime. Je partis donc sous une chaleur intense pour accomplir la prière de Dhuhr. Quand le Prophète eut terminé de diriger la prière, il regarda à sa droite, puis à sa gauche. Je me dressai sur la pointe des pieds pour attirer son attention, mais il continua à regarder autour de lui jusqu’à ce qu’il voie Abu ‘Ubaydah Ibn Al-Jarrah, puis il lui ordonna : « Va avec eux et juge en vérité entre eux dans les affaires sur lesquelles ils sont en désaccord. » Ensuite, Abu ‘Ubaydah voyagea avec eux.

Cet épisode ne signifie pas qu’Abu ‘Ubaydah était le seul que le Prophète jugeait digne de confiance ou qu’il appréciait. Il faisait partie des Compagnons qui partageaient, au même titre, la confiance inestimable du Prophète et sa généreuse estime. Mais il était le seul — ou l’un des rares — à être qualifié pour s’absenter de Médine pour cette mission d’appel à accepter le monothéisme islamique, car il était l’homme parfait pour cette tâche. Il conserva sa fiabilité en tant que Compagnon du Prophète et, même après sa mort, il assuma ses responsabilités avec une intégrité admirable.

Il se conforma à la norme de l’islam partout où il allait : soldat commandant, avec bravoure et dignité ; soldat sous commandement, avec modestie et loyauté.

Abu ‘Ubaydah et Khalid Ibn Al-Walid

Lorsque Khalid Ibn Al-Walid était le commandant des armées musulmanes lors de l’une des grandes batailles décisives, la première décision de ‘Umar Ibn Al-Khattab, nouveau calife à l’époque, fut de destituer Khalid et de nommer Abu ‘Ubaydah à sa place. Quand Abu ‘Ubaydah reçut le message de ‘Umar, il décida d’en dissimuler le contenu. Il pria le messager de garder le secret, avec un ascétisme, une intelligence et une loyauté remarquables.

Ce n’est qu’après que Khalid eut remporté sa grande victoire qu’Abu ‘Ubaydah lui transmit le message avec une politesse extraordinaire. En le lisant, Khalid lui demanda : « Qu’Allah te fasse miséricorde, Abu ‘Ubaydah. Qu’est-ce qui t’a poussé à me cacher ce message ? » Le digne de confiance de la nation répondit : « J’avais peur que cela ne provoque une confusion susceptible d’affecter le moral de l’armée. Nous ne recherchons pas la vie ni ses splendeurs. Nous sommes des frères devant Allah. »

Ainsi, Abu ‘Ubaydah fut nommé commandant en chef en Syrie. Son armée était la plus puissante et la mieux équipée des armées musulmanes. On pouvait à peine le distinguer des soldats du rang. Il restait toujours modeste.

Le style de leadership d’Abu ‘Ubaydah

Lorsqu’il apprit que les habitants de Syrie étaient fascinés par lui et par son nouveau rang, il leur demanda de se rassembler, puis leur adressa ces paroles : « Ô gens, je suis un musulman de la tribu de Quraysh. Je suivrai n’importe lequel d’entre vous comme son ombre, quelle que soit la couleur de sa peau, s’il est plus pieux et plus vertueux que moi. »

Qu’Allah te salue, Abu ‘Ubaydah. Qu’Allah bénisse la religion qui t’a raffiné et le Prophète qui t’a instruit. Il dit qu’il était un musulman de Quraysh. Sa religion était l’islam et sa tribu était Quraysh. Pour lui, cela suffisait comme identification. Son statut de commandant en chef, de chef de la plus grande armée musulmane en nombre, en équipement et en victoires, et de gouverneur obéi et respecté de Syrie, n’était pas, en soi, un privilège. Il ne fut pas pris au piège des filets de la vanité ni de l’orgueil. En réalité, tous ces titres et ces hautes fonctions étaient des moyens pour atteindre une fin sublime et ultime.

Un jour, le Commandeur des croyants visita la Syrie et demanda à ceux qui l’accueillaient : « Où est mon frère ? » Ils demandèrent : « Qui veux-tu dire ? » Il répondit : « Abu ‘Ubaydah Ibn Al-Jarrah. »

Bientôt, Abu ‘Ubaydah arriva et étreignit ‘Umar, puis il l’invita chez lui, où il n’y avait aucun meuble. En fait, il n’avait rien d’autre qu’une épée, un bouclier et une sacoche de selle. ‘Umar lui demanda, souriant : « Pourquoi ne meubles-tu pas ta maison comme les gens le font ? » Abu ‘Ubaydah répondit aussitôt : « Ô Commandeur des croyants, comme tu le vois, j’ai une pièce pour dormir, et cela me suffit. »

Un jour, alors que le Commandeur des croyants, ‘Umar « Al-Faruq », gérait les affaires du vaste monde musulman, il reçut la triste nouvelle de la mort d’Abu ‘Ubaydah. Il tenta de se maîtriser, mais sa tristesse l’emporta et ses larmes coulèrent. Il demanda à Allah d’accorder Sa miséricorde à son frère. Il se remémora, avec patience et tendresse, ses souvenirs avec Abu ‘Ubaydah (qu’Allah l’agrée) et s’écria : « Si je devais formuler un vœu, j’aurais souhaité une maison remplie d’hommes comme Abu ‘Ubaydah. »

Le digne de confiance de cette nation mourut sur la terre qu’il avait purifiée du paganisme des Perses et de l’oppression des Romains. Aujourd’hui, en Jordanie, reposent ses nobles restes, qui furent autrefois pleins de vie, de bonté et de satisfaction. Il importe peu que tu saches où il est enterré ou non : si tu veux trouver sa tombe, tu n’auras besoin d’aucun guide ; le parfum de ses restes te conduira vers elle.