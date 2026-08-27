En principe, les relations entre hommes et femmes ne sont pas totalement rejetées en islam. Elles peuvent même être recommandées lorsque les intentions sont sincères et que les échanges portent sur des sujets licites, tels que l’acquisition d’un savoir bénéfique, l’accomplissement d’une bonne œuvre, un projet caritatif, le jihad ou d’autres activités nécessitant les efforts et la coopération des deux sexes.

Cela ne signifie toutefois en aucun cas qu’il soit permis de dépasser les limites ou d’ignorer la nature propre aux hommes et aux femmes. Dans toutes leurs relations, hommes et femmes doivent respecter les enseignements de l’islam, qui appellent à coopérer dans le bien et la piété, tout en observant les règles de moralité et de bienséance.

Les musulmans doivent entretenir de bonnes relations avec toutes les personnes, hommes comme femmes. À l’école, au travail, dans le voisinage ou ailleurs, nous devons nous montrer aimables et courtois envers tous.

Cependant, il n’est pas permis en islam de prendre comme ami proche une personne du sexe opposé qui n’est pas un mahram. Ce type de relation peut souvent conduire à ce qui est haram.

Les fondements de la protection contre la fornication

Développant davantage cette question, Cheikh Ahmad Kutty, enseignant et savant musulman à l’Institut islamique de Toronto, dans l’Ontario au Canada, déclare :

« Il est bien connu qu’en islam, la fornication et l’adultère sont des péchés graves, dont les conséquences sont sérieuses aussi bien dans ce monde que dans l’Au-delà.

Ce qui est toutefois moins connu, c’est qu’en déclarant la fornication et l’adultère haram — interdits —, l’islam ne se contente pas d’interdire les actes eux-mêmes. Il interdit également toutes les circonstances et toutes les voies susceptibles d’y conduire.

Allah dit :

“Et n’approchez point de la fornication. En vérité, c’est une turpitude et quel mauvais chemin !”

(Al-Isra’, 17 : 32)

Expliquant ce principe, le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

“La fornication des yeux consiste à regarder, celle des oreilles à écouter, celle de la langue à parler, celle des mains à toucher, celle des pieds à marcher, tandis que le cœur désire et convoite ; puis les parties intimes confirment cela ou le démentent.”

Il a également dit :

“Le regard est l’une des flèches de Satan.”

Dans un autre récit, il est rapporté :

“ Le premier regard involontaire t’est permis, mais ne continue pas à regarder.”

La nature humaine et la sagesse des interdictions

Les lois de l’islam viennent d’Allah, notre Créateur, qui connaît nos faiblesses et nos forces mieux que nous-mêmes. La femme, par nature, aime être regardée, appréciée et entourée d’attention, tandis que l’homme est naturellement porté à regarder les femmes. Allah, le Très-Haut, nous met donc en garde contre certaines inclinations de notre propre nature qui pourraient nous égarer si nous ne faisons pas preuve de vigilance et ne prenons pas les précautions nécessaires.

Allah, le Très-Haut, dit :

« Dis aux croyants de baisser leurs regards et de préserver leur chasteté… Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de préserver leur chasteté et de ne pas montrer leurs attraits en public. » (An-Nur, 24:30-31)

Entretenir une amitié intime avec une personne du sexe opposé peut conduire à des regards insistants, à des pensées empreintes de désir, à des comportements de flirt ou à la séduction. Même si cela ne se produit pas nécessairement dans tous les cas, il est impossible de savoir avec certitude quand cela peut arriver ou non. C’est pourquoi il est interdit de se mélanger librement avec des personnes du sexe opposé et de développer avec elles des amitiés intimes. Tout cela fait partie du zina — fornication —, dont Allah et Son Prophète (paix et bénédictions sur lui) nous ont fermement ordonné de nous éloigner.

Allah, le Très-Haut, nous a donné des règles afin de nous protéger contre les maux qui peuvent se trouver dans nos propres âmes. Une étude récente sur les relations entre hommes et femmes sur le lieu de travail a conclu qu’une femme sur trois avait eu une relation sexuelle avec un collègue ou un supérieur. Si de telles situations peuvent se produire dans un environnement professionnel censé être sérieux et encadré, le risque de relations illicites peut être encore plus élevé dans des circonstances plus informelles.

Allah, le Très-Haut, nous a donc accordé une immense grâce en interdisant non seulement la fornication et l’adultère, mais aussi en fermant les portes susceptibles d’y conduire.

À la lumière de ce qui précède, il apparaît clairement qu’une amitié intime entre deux personnes de sexe opposé qui ne sont pas mahrams n’est pas permise. Qu’Allah nous bénisse et nous guide tous vers le droit chemin !