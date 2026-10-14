Une véritable approche scientifique du Coran est possible, car le Coran offre quelque chose que les autres Écritures religieuses, en particulier, et les autres religions, en général, n’offrent pas. C’est précisément ce qu’exige la démarche scientifique.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes avancent des idées et des théories sur le fonctionnement de l’univers. Elles sont nombreuses, mais la communauté scientifique ne prend même pas la peine de les écouter. Pourquoi ? Parce qu’au cours du siècle dernier, la communauté scientifique a exigé que les théories puissent être soumises à un test de falsifiabilité. En substance, elle dit : « Si vous avez une théorie, ne venez pas simplement nous en parler. Donnez-nous aussi un moyen de déterminer si elle est fausse. »

C’est précisément ce type de test qui a conduit la communauté scientifique à s’intéresser à Einstein au début du XXe siècle. Il arriva avec une nouvelle théorie et déclara, en substance : « Je pense que l’univers fonctionne de cette manière, et voici trois moyens de vérifier si j’ai tort ! »

La communauté scientifique soumit donc sa théorie à ces tests et, en l’espace de six ans, elle passa les trois épreuves avec succès. Bien entendu, cela ne prouve pas à lui seul qu’il était un grand scientifique. Mais cela montre qu’il méritait d’être écouté, puisqu’il disait en substance : « Voici mon idée ; si vous voulez essayer de démontrer qu’elle est fausse, faites ceci ou essayez cela. »

C’est exactement ce que contient le Coran : des tests de falsifiabilité. Certains sont anciens, dans le sens où ils ont déjà été soumis à l’épreuve et confirmés, tandis que d’autres demeurent encore aujourd’hui. En substance, le Coran affirme : « Si ce Livre n’est pas ce qu’il prétend être, alors il vous suffit de faire ceci, ceci ou cela pour démontrer qu’il est faux. »

Or, en 1 400 ans, personne n’a été capable de faire « ceci, ceci ou cela ». Il continue donc d’être considéré comme vrai et authentique.

Le test de falsifiabilité

Je vous suggère que, la prochaine fois que vous vous retrouverez en désaccord avec des personnes au sujet de l’islam et qu’elles affirmeront détenir la vérité tandis que vous seriez dans les ténèbres, vous laissiez de côté, dans un premier temps, tous les autres arguments et leur proposiez ceci :

Demandez-leur : « Votre religion comporte-t-elle un quelconque test de falsifiabilité ? Existe-t-il dans votre religion quelque chose qui permettrait de démontrer que vous avez tort si je pouvais vous prouver que cette chose existe ? N’importe quoi ? »

Eh bien, je peux vous assurer dès maintenant que les gens n’auront rien à proposer — aucun test, aucune preuve, rien !

La raison en est qu’ils ne partent pas de l’idée qu’ils doivent non seulement présenter ce en quoi ils croient, mais également offrir aux autres la possibilité de démontrer qu’ils ont tort. Or, l’islam le fait.

Un exemple particulièrement clair de la manière dont l’islam offre à l’être humain la possibilité de vérifier son authenticité et de « démontrer qu’il est faux » se trouve dans la quatrième sourate. Et, très honnêtement, j’ai été extrêmement surpris lorsque j’ai découvert pour la première fois ce défi :

« Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S’il provenait d’un autre qu’Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. »

(An-Nisâ’ 4:82)

Il s’agit d’un défi clair adressé aux non-musulmans. En substance, le Coran les invite à y trouver une erreur.

En réalité, indépendamment de la portée et de la difficulté de ce défi, le simple fait d’en lancer un pareil est déjà contraire à la nature humaine. On ne passe pas un examen à l’école pour, une fois celui-ci terminé, écrire à la fin une note à l’enseignant disant : « Cet examen est parfait. Il ne comporte aucune erreur. Essayez donc d’en trouver une si vous le pouvez ! »

Personne ne fait une chose pareille. L’enseignant, de son côté, ne dormirait pas tant qu’il n’aurait pas trouvé une erreur !

Et pourtant, c’est précisément ainsi que le Coran s’adresse aux hommes.

Demander à ceux qui savent

Une autre attitude intéressante, que l’on retrouve à plusieurs reprises dans le Coran, concerne les conseils qu’il donne à son lecteur.

Le Coran informe le lecteur de différents faits, puis lui donne le conseil suivant : « Si tu veux en savoir davantage sur ceci ou cela, ou si tu doutes de ce qui est dit, alors demande à ceux qui savent. »

Il s’agit là encore d’une attitude surprenante.

Il n’est pas courant qu’un livre écrit par quelqu’un qui n’a pas de formation en géographie, en botanique, en biologie, etc., aborde ces différentes disciplines puis conseille à ses lecteurs de consulter ceux qui possèdent les connaissances nécessaires s’ils doutent de quelque chose.

Pourtant, à toutes les époques, des musulmans ont suivi le conseil du Coran et ont fait des découvertes surprenantes.

Si l’on examine les travaux de nombreux siècles passés, on les trouvera remplis de citations du Coran. Ces ouvrages expliquent que leurs auteurs ont mené des recherches dans tel ou tel endroit à la recherche de quelque chose. Ils affirment que la raison pour laquelle ils ont recherché cette chose à cet endroit précis était que le Coran les avait orientés dans cette direction.

Par exemple, le Coran évoque l’origine de l’être humain, puis dit en substance au lecteur : « Faites des recherches à ce sujet ! »

Il donne au lecteur une indication sur l’endroit où chercher, puis l’invite à en apprendre davantage. C’est précisément le genre d’enseignement que les musulmans d’aujourd’hui semblent, dans une large mesure, négliger — mais pas toujours, comme le montre l’exemple suivant.

L’embryologie

Il y a quelques années, un groupe d’hommes à Riyad, en Arabie saoudite, rassembla tous les versets du Coran qui traitent de l’embryologie, c’est-à-dire du développement de l’être humain dans le ventre maternel.

Ils dirent en substance : « Voici ce que dit le Coran. Est-ce vrai ? »

En réalité, ils suivirent le conseil du Coran : « Demandez à ceux qui savent. »

Ils choisirent, en l’occurrence, un non-musulman, professeur d’embryologie à l’Université de Toronto. Il s’appelait Keith Moore. Il était l’auteur de manuels d’embryologie et un spécialiste mondialement reconnu dans ce domaine.

Ils l’invitèrent à Riyad et lui dirent : « Voici ce que le Coran dit au sujet de votre domaine. Est-ce vrai ? Que pouvez-vous nous en dire ? »

Pendant son séjour à Riyad, ils lui fournirent toute l’aide dont il avait besoin pour la traduction et lui accordèrent toute la coopération qu’il demanda.

Il fut tellement surpris par ce qu’il découvrit qu’il modifia ses manuels.

En fait, dans la deuxième édition de l’un de ses ouvrages, intitulé Before We Are Born, il ajouta, dans la section consacrée à l’histoire de l’embryologie, des éléments qui ne figuraient pas dans la première édition, parce que ce qu’il avait trouvé dans le Coran lui semblait en avance sur son époque et que ceux qui croient au Coran savaient certaines choses que les autres ne connaissaient pas.

J’ai eu le plaisir d’interviewer le Dr Keith Moore dans le cadre d’une émission télévisée, et nous avons longuement discuté de cette question. La discussion était illustrée par des diapositives et d’autres supports.

Il mentionna que certaines affirmations du Coran concernant le développement de l’être humain n’avaient été connues que depuis une trentaine d’années.

En réalité, il déclara qu’un élément en particulier — la description, dans le Coran, de l’être humain à un certain stade comme une « adhérence semblable à une sangsue » (ʿalaqah) (Al-Hajj 22:5 ; Al-Mu’minûn 23:14 ; et Ghâfir 40:67) — lui était nouveau.

Mais lorsqu’il vérifia cette description, il constata, selon le récit rapporté ici, qu’elle était exacte et l’ajouta donc à son ouvrage.

Il déclara : « Je n’avais jamais pensé à cela auparavant. »

Il se rendit alors au département de zoologie et demanda une photographie d’une sangsue. Lorsqu’il constata qu’elle ressemblait exactement à l’embryon humain, il décida d’inclure les deux images dans l’un de ses manuels.

Bien que l’exemple précédent, dans lequel un homme mène des recherches sur des informations contenues dans le Coran, concerne un non-musulman, cela ne remet pas en cause sa valeur dans le raisonnement présenté ici, puisqu’il s’agit d’une personne compétente dans le domaine étudié.

Si un simple profane avait affirmé que ce que dit le Coran sur l’embryologie était vrai, il n’aurait pas nécessairement fallu accepter sa parole. Mais compte tenu de la place, du respect et de la considération que les hommes accordent aux spécialistes, on suppose naturellement que lorsqu’un chercheur étudie une question et parvient à une conclusion fondée sur cette recherche, cette conclusion est valable.

La réaction des sceptiques

Moore écrivit également un ouvrage consacré à l’embryologie clinique. Lorsqu’il présenta ces informations à Toronto, elles suscitèrent un véritable émoi dans tout le Canada.

Elles firent la une de certains journaux canadiens, et certains titres étaient assez amusants. L’un d’eux annonçait par exemple : « UNE DÉCOUVERTE SURPRENANTE DANS UN ANCIEN LIVRE DE PRIÈRES ! »

Cet exemple montre clairement que les gens ne comprenaient pas vraiment de quoi il était question.

En réalité, un journaliste demanda au professeur Moore : « Ne pensez-vous pas que les Arabes auraient peut-être pu connaître ces choses — la description de l’embryon, son apparence et la manière dont il change et se développe ? Peut-être n’étaient-ils pas des scientifiques, mais ils auraient pu pratiquer des dissections rudimentaires — découper des corps humains et examiner ces choses. »

Le professeur lui fit immédiatement remarquer qu’il avait manqué un point essentiel : toutes les images d’embryons qui avaient été présentées et projetées dans le film provenaient de photographies prises au microscope.

Il lui répondit en substance : « Peu importe que quelqu’un ait essayé de découvrir l’embryologie il y a quatorze siècles. Il n’aurait pas pu la voir ! »

Toutes les descriptions coraniques de l’apparence de l’embryon concernent un stade où celui-ci est encore trop petit pour être observé à l’œil nu ; il faut donc un microscope pour le voir.

Puisque cet appareil n’existait que depuis un peu plus de deux siècles, le Dr Moore ironisa : « Peut-être qu’il y a quatorze siècles, quelqu’un possédait secrètement un microscope et a mené ces recherches sans commettre la moindre erreur. Puis, d’une manière ou d’une autre, il a enseigné cela à Muhammad ﷺ et l’a convaincu d’intégrer ces informations dans son livre. Ensuite, il a détruit son matériel et gardé le secret pour toujours. Croyez-vous vraiment cela ? Vous ne devriez certainement pas le croire à moins d’apporter des preuves, car c’est une théorie tellement absurde. »

En réalité, lorsqu’on lui demanda : « Comment expliquez-vous ces informations présentes dans le Coran ? », le Dr Moore répondit : « Elles ne peuvent avoir été révélées que par Dieu. »