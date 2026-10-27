Ar-ramal : marcher d’un pas vif avec dignité constitue l’un des rites emblématiques accomplis lors du pèlerinage à La Mecque. Le ramal est un rite du pèlerinage qui consiste, pour les hommes, à marcher d’un pas vif en avançant légèrement la poitrine et en balançant les épaules, durant les trois premiers tours du tawâf al-qudûm (la circumambulation d’arrivée). Les femmes ne sont pas tenues d’accomplir ce rite.

Le ramal a été institué afin que les musulmans, en l’accomplissant, donnent l’image d’une vaste foule ou d’une puissante armée. Cette apparence contribue à manifester leur force aux yeux de leurs adversaires.

Un tel spectacle peut impressionner les ennemis de l’islam et les dissuader de s’en prendre aux musulmans ou de leur porter préjudice. Puisse également cette scène grandiose toucher les cœurs des mécréants et des polythéistes, les conduire à se soumettre à la volonté d’Allah et leur faire comprendre qu’il n’est rien de meilleur que d’embrasser Sa véritable religion : l’islam.