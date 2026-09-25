L’architecture islamique ne relève pas d’un style exclusivement arabe, persan, turc ou indien, tant la volonté des souverains de ces différentes époques a joué un rôle essentiel dans son évolution. Il est presque impossible de l’isoler dans une seule culture ; toutefois, il était naturel que l’unité de la religion fasse apparaître de nombreux traits communs, notamment dans l’architecture des mosquées.

Nous vous proposons à présent une brève visite de quelques pays musulmans, afin d’observer les similitudes de cet art architectural

1. L’art et l’architecture en Égypte

L’esprit de l’islam et la culture arabe se sont répandus dans l’ensemble de l’Égypte ancienne, au point de parfois éclipser l’extraordinaire richesse architecturale et artistique laissée par les anciens Égyptiens. L’influence de la culture, de l’architecture et de l’art islamiques et arabes fut si profonde que les villes et agglomérations égyptiennes devinrent, au fil des siècles, des foyers majeurs et des références pour le monde musulman.

Il est inévitable que l’histoire de l’art et de l’architecture en Égypte soit liée à l’histoire politique, sociale, économique, culturelle et spirituelle d’autres pays. Différents États et régimes ont gouverné l’Égypte, et chacun d’eux a connu de nombreuses transformations qui ont profondément marqué le développement des arts et des métiers. Cela apparaît clairement dans l’évolution des styles de construction et d’architecture, notamment sous l’effet des changements dans les courants religieux présents en Égypte.

Les Fatimides, par exemple, étaient des chiites qui s’étaient séparés du califat islamique. Ils furent suivis par la dynastie de Salâh ad-Dîn, qui donna naissance à un art architectural très différent de celui des Fatimides, tant dans les styles de construction que dans les techniques décoratives. Il en fut de même à l’époque des Mamelouks et des Turcs.

Les exemples remarquables de l’architecture égyptienne sont nombreux. Parmi eux figure la mosquée Ahmad Ibn Touloun, considérée comme un chef-d’œuvre architectural. Cette mosquée se compose d’une cour carrée à ciel ouvert, entourée sur ses quatre côtés de portiques. Le mur de la qibla se trouve sous le plus vaste de ces portiques. Trois autres portiques extérieurs s’étendent entre les murs de la mosquée et son enceinte. Ces portiques extérieurs sont appelés des ziyâda.

Parmi les grands chefs-d’œuvre de l’architecture islamique en Égypte figurent également la mosquée al-Azhar, ainsi que la mosquée et le mausolée du sultan Qayt Bey.

2. L’art et l’architecture au Maghreb et en Andalousie

Certains califes, notamment ‘Abd al-Rahmân al-Nâsir, Hichâm, ‘Abd al-Hakam et d’autres, accordèrent une grande importance aux arts et à l’architecture. Ils leur témoignèrent tant d’intérêt et de soin que Cordoue, alors capitale, acquit une renommée universelle et fut surnommée « la Cité de la science, de la richesse et de la beauté ». L’Andalousie a conservé l’un des plus grands patrimoines de l’art islamique. Elle demeure un témoignage historique majeur, empreint de mystère et d’une remarquable pérennité.

Grenade fut la dernière grande ville musulmane d’Espagne. Son nom est indissociablement lié au monument islamique le plus célèbre de la région : le palais de l’Alhambra. Celui-ci constitue une source de fierté pour l’architecture islamique et l’un des chefs-d’œuvre de l’art islamique ancien.

Le palais de l’Alhambra — Al-Hamrâ’ en arabe — fut construit au début du XIIIe siècle de l’ère chrétienne. Il porte encore, sur ses murs ainsi que sur ceux des bâtiments qui lui sont adjacents, la devise de la famille des Banû al-Ahmar, inscrite en calligraphies coufique et naskh : « Il n’y a de vainqueur qu’Allah ».

Le palais comprend plusieurs éléments architecturaux importants, notamment la salle d’Al-Shurah, qui mène à la salle d’Al-‘Ace, dotée d’un bassin artificiel, puis à la salle des Ambassadeurs, où se trouvait le trône, et enfin à la célèbre salle des Lions. Les salles du palais constituent l’un de ses éléments les plus majeurs et les plus remarquables. Les plafonds des bains du palais sont constitués de verrières en forme de coupole qui ne laissent pénétrer que les rayons les plus faibles du soleil, leur conférant une atmosphère et une beauté particulières.

Séville se caractérisait généralement par une organisation et une planification harmonieuses, favorisées par la richesse de son environnement naturel et la beauté de ses paysages. Cordoue était la capitale des Omeyyades d’Andalousie, et son monument le plus remarquable est la Grande Mosquée, avec ses innombrables portiques et colonnes.

La mosquée de Kairouan et la mosquée Zitouna, en Tunisie, comptent parmi les monuments les plus célèbres de l’architecture islamique ayant subsisté au Maghreb.

3. L’art et l’architecture en Inde

Après la conquête de Delhi par les musulmans en 1193 de l’ère chrétienne, l’art islamique commença à se développer. L’art islamique en Inde peut être divisé en deux grandes périodes :

L’époque batane : La principale caractéristique de cette période réside dans une architecture monumentale et expressive. Les techniques de construction connurent alors d’importants progrès, notamment grâce à l’utilisation de différents types de calcaire et de marbre, ainsi qu’à l’attention portée aux proportions et aux dimensions dans la conception des édifices. Cela transforma la capitale, Delhi, avec ses constructions imposantes et ses monuments islamiques, en une rivale architecturale d’Athènes, de Rome et de Constantinople.

La principale caractéristique de cette période réside dans une architecture monumentale et expressive. Les techniques de construction connurent alors d’importants progrès, notamment grâce à l’utilisation de différents types de calcaire et de marbre, ainsi qu’à l’attention portée aux proportions et aux dimensions dans la conception des édifices. Cela transforma la capitale, Delhi, avec ses constructions imposantes et ses monuments islamiques, en une rivale architecturale d’Athènes, de Rome et de Constantinople. L’époque moghole : Cette période, qui s’étendit de 1526 à 1857 de l’ère chrétienne, fut marquée par l’influence de l’art indien ancien. Les édifices de cette époque furent ainsi ornés de fontaines et de bassins artificiels, ce qui leur conféra une atmosphère et un charme particuliers. Bien entendu, le Taj Mahal, construit à Agra sur ordre de Shah Jahan, est le monument islamique le plus majestueux et le plus célèbre d’Inde, au point d’être qualifié, sur le plan architectural, de « joyau le plus éclatant de la couronne de l’Inde ».

4. L’art et l’architecture en Perse

Les musulmans gouvernèrent la Perse à l’époque des califes bien guidés — Abû Bakr, ‘Umar, ‘Uthmân et ‘Alî. Le monument le plus important qui subsiste de cette période est la Grande Mosquée d’Ispahan.

L’une des caractéristiques les plus importantes de l’architecture persane fut peut-être l’utilisation de revêtements muraux, notamment de carreaux de céramique aux couleurs éclatantes, dont les Persans maîtrisaient parfaitement la fabrication. Ils sont appelés « Balkash Farfuri ».

5. L’art et l’architecture en Turquie

Les Ottomans étaient issus de la tribu des Turcs seldjoukides. L’art ottoman fut influencé par l’art persan. Après la conquête de Constantinople par les Ottomans, ils fondèrent leurs conceptions architecturales et leurs plans de construction sur l’architecture byzantine, caractérisée par ses décorations et l’abondance de ses ornements, ainsi que par la présence d’un grand nombre de coupoles dans les édifices.

Ils transformèrent également de nombreuses églises en lieux de culte islamiques. C’est pourquoi ils abandonnèrent la conception des cours ouvertes entourées de portiques sur leurs quatre côtés, qui était courante dans les mosquées de nombreux pays musulmans.

La mosquée Sainte-Sophie (Ayasofya) est devenue un modèle que les architectes de mosquées en Turquie ont cherché à reproduire. Les Ottomans utilisèrent les coupoles à tel point qu’ils en placèrent même au-dessus des colonnes et des arcs. Les murs intérieurs étaient revêtus de carreaux de céramique colorés.

Parmi les plus belles mosquées édifiées par les Ottomans figurent la mosquée Bayezid et la mosquée Süleymaniye, dont toutes les fenêtres sont ornées de magnifiques vitraux colorés enchâssés dans des moulures de plâtre.