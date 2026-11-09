Les événements tristes et les souvenirs amers que vivent aujourd’hui les musulmans sont nombreux, tout comme ceux qu’ils ont connus au cours des années passées. Ces événements ont ébranlé leur réalité, posé de nouveaux défis et soulevé de nombreuses questions, dont les réponses sont souvent entourées de frustration, de défaitisme et de noirceur.

Mais à mesure que le présent s’assombrit, des éclairs de lumière jaillissent parfois des profondeurs du passé. De temps en temps, ces lueurs rappellent aux musulmans qu’ils sont les descendants de grands bâtisseurs de civilisation, et que l’obscurité — quelle que soit sa durée — est inévitablement suivie par la lumière du jour.

Alors que nous commémorons l’anniversaire de l’Isrâ’ et du Mi`râj (le Voyage nocturne et l’Ascension du Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui), les musulmans, en de nombreux endroits du monde, souffrent d’épreuves et de guerres, de bain de sang et de terrorisme, de chaos et de retard, de perplexité et de confusion.

Des questions se posent quant à l’issue finale, à la persécution de la religion et à la trahison de ses adeptes, au suicide collectif et au destin d’une communauté glorieuse censée subsister jusqu’à la fin des temps, si Allah le veut.

Cette dérive a atteint un niveau sans précédent. Dans le même temps, le déclin de la communauté se poursuit, malgré quelques éclairs de lumière qui tentent d’éclairer le chemin loin du tumulte et des tempêtes.

Un lien horizontal, un lien vertical

Établi par le Voyage nocturne, le lien horizontal entre les différentes régions de la terre souligne le principe de l’extension symbolique d’un message qui prône la bienfaisance, la paix et le respect mutuel.

Dans son Voyage nocturne, le Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) ne s’est pas rendu à Jérusalem pour la soumettre, verser le sang de ses habitants ou la placer sous la souveraineté des musulmans par la force. En réalité, l’Isrâ’ fut un rassemblement de tous les prophètes en présence du dernier d’entre eux. C’était une rencontre des guides d’une seule et même religion, et une allusion symbolique à la rencontre de différentes nations, races et cultures.

Ayant eu lieu au début de l’édification de l’Islam, le Voyage nocturne indiquait clairement que cette religion est une religion de paix — une religion qui encourage ses adeptes à connaître les autres et à construire avec eux des relations saines. Ce voyage béni montrait aussi que l’Islam est la continuation de la même source de bien, à laquelle les nations passées ont puisé lorsqu’elles ont adopté le message de leurs prophètes et réformateurs.

L’Islam n’a pas apporté à cette terre bénie de Jérusalem un message d’agression, d’oppression ou d’accaparement. Il n’a jamais dit : « Nous avons apporté une nation sans terre à une terre sans nation », ni dit : « Nous sommes venus avec un prophète dans une terre sans prophètes. » Bien au contraire, l’Islam a respecté ce qui l’a précédé et s’est considéré comme une partie intégrante d’un tissu global tissé à travers l’histoire et la géographie des nations antérieures.

D’un autre côté, le voyage d’Ascension (Mi`râj) a établi un lien vertical entre la terre et le ciel. Il a souligné le fait qu’il existe une relation étroite entre cette communauté et son Seigneur. Cette relation se manifeste à travers les cinq prières quotidiennes.

Les cinq prières constituent un rappel constant que le salut des humains sur terre dépend de la qualité de leur relation avec leur Créateur. Sans Sa guidance et Sa bienveillance, l’existence humaine sur terre ne serait faite que de troubles et de chutes.

Ainsi, le voyage d’Ascension a posé un nouveau pilier pour tout succès terrestre. En des termes plus modernes, on peut dire qu’aucune avance civilisationnelle de l’Oumma ne peut être saine, durable, renouvelable ni créative sans la prise en compte de la dimension spirituelle et morale dans tous les domaines de la vie. Le chemin que la communauté emprunte vers le progrès et la prospérité est, en vérité, un chemin qui mène à Allah le Très-Haut.

La spiritualité : noyau de la civilisation

La spiritualité et les principes de la morale, ainsi que ce lien étroit entre le ciel et la terre, posent les fondations de la vie humaine dans toutes ses dimensions : psychologique, culturelle, politique, sociale et économique.

Une construction civilisationnelle qui néglige l’aspect spirituel et moral est vouée à être bancale dans sa théorisation, dans sa pensée et dans sa vision. Une telle structure boiteuse conduira à une application boiteuse, même si ce défaut demeure d’abord caché.

Hélas, nous avons perdu la morale en politique et rompu les liens spirituels entre le ciel et la terre. Nous avons oublié, ou feint d’oublier, toute une sourate du Coran appelée Ash-Shûrâ (la Consultation mutuelle). Par peur du pouvoir, des savants au cœur faible ont réduit le principe de la shûrâ à une simple information historique sur les débuts de l’Islam, au lieu d’un principe contraignant. Les dirigeants, à leur tour, se sont faits encore plus tyranniques. Ils ont trompé leurs peuples en leur imposant des interprétations immorales et dénuées de spiritualité du principe de shûrâ. Ils ont légué le pouvoir comme on lègue les maisons et les biens.

Au début, les sujets ont cédé et refusé de se dresser contre l’injustice, soit par peur, soit par cupidité. Ensuite, les gens devinrent incapables même de redresser leur dos et de cesser de courber l’échine, comme s’ils n’avaient jamais été droits auparavant. Il en résulta que des générations entières naquirent courbées. Elles vieillissaient courbées et entraient dans leurs tombes encore courbées. Tristement, elles n’eurent jamais l’occasion de voir le ciel !

En outre, la morale disparut, et les appels sincères adressés aux consciences restèrent lettre morte.

L’ascension vers la civilisation ne réussira jamais sans la présence de ces dimensions spirituelles et morales dans tous nos actes et sur chaque voie de progrès, de libération et — plus encore — sur le chemin qui mène à Allah. Ni nous ni nos enfants ne tirerons le moindre bénéfice d’une prétendue civilisation tant que le meurtre, le terrorisme, l’horreur et la destruction secoueront nos foyers, sans science ni clairvoyance, sans droit ni morale, et sans aucun argument raisonnable !

En réalité, nous ne comprendrons jamais le message civilisationnel du voyage d’Ascension tant que nous n’aurons pas d’abord compris que l’édification d’une civilisation ne se réalise ni dans le désordre et le vacarme, ni par des mains tachées de mensonge, de tyrannie et d’agression.

En conclusion, la civilisation est un voyage (un Isrâ’) qui transforme un individu perdu et impuissant en personne vertueuse, tournée vers la réforme. Elle est aussi une ascension (un Mi`râj) de cette personne vers la spiritualité, la moralité, la justice et la liberté.

Voilà l’un des nombreux messages de la Nuit du Voyage et de l’Ascension, tant pour l’individu que pour la communauté, quelles que soient les circonstances.

Par le Dr Khaled At-Tarawali