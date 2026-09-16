Des interrogations circulent sur la capacité du sport à dissiper les stéréotypes négatifs sur l’islam. Les athlètes musulmans ont-ils la responsabilité de porter un coup à l’islamophobie, diffusée et entretenue depuis des décennies par certains médias occidentaux et par leurs centres de recherche ?

Depuis plusieurs années, des centres de recherche s’intéressent au rôle des athlètes dans l’évolution des représentations collectives : en incitant le grand public à mieux connaître ceux qui diffèrent de lui sur le plan religieux et moral, en créant des terrains communs de compréhension, et en écartant l’esprit de racisme de la société, notamment dans le domaine sportif.

La plupart des études de terrain concluent que les athlètes exercent une influence forte : ils peuvent encourager la tolérance, réduire l’intolérance et la violence envers autrui, et atténuer l’incompréhension ainsi que la méfiance au sein du public.

Ébrécher l’islamophobie

En 2016, avec la participation de plusieurs athlètes musulmans aux Jeux olympiques organisés à Rio de Janeiro, une question a resurgi sur le rôle du sport dans la transformation des représentations. Certains athlètes musulmans ayant participé aux Jeux furent accusés de terrorisme. Quelques jours après le début de la compétition, des figures comme le coureur britannique Mo Farah et l’escrimeuse américaine Ibtihaj Muhammad ont attiré l’attention des spectateurs et ont contribué à briser, au moins en partie, l’islamophobie.

Avant les Jeux du Brésil, une campagne avait déjà été lancée sur Internet par des sportives musulmanes aux États-Unis, intitulée Muslim Girls Hoop Too, à la suite de critiques hostiles. Elle était portée par Bilqis Abdul-Qaadir, basketteuse universitaire musulmane américaine (Université de Memphis), à qui l’on aurait imposé un choix entre sa carrière sportive et le port du hijab. Son initiative l’a finalement conduite à rencontrer l’ancien président américain Barack Obama à la Maison-Blanche, lors d’une rencontre avec des leaders musulmans aux États-Unis, ce qui a contribué à réduire l’intensité de l’hostilité envers l’islam. La présence de Bilqis affirmait, à la fois, son identité musulmane et son identité américaine.

De plus, la participation des musulmans américains au sport peut être considérée comme une forme de da‘wa (appel) à l’islam. Dans l’ouvrage de Steven Fink, Evasion of Call: Sport Among American Muslims, l’auteur examine longuement l’impact du sport chez les musulmans américains dans la construction de leur identité et dans la manière dont ils se re-présentent à travers lui, en particulier via le basketball. Fink souligne que le sport a renforcé les liens entre musulmans et non-musulmans après les événements du 11 septembre 2001 et a réduit le degré d’hostilité envers les musulmans, au point d’en faire, aujourd’hui, un élément d’une da‘wa stratégique. Il estime aussi que le sport peut offrir, dans la société américaine, des modèles musulmans capables de lutter contre l’image négative de l’islam et des musulmans.

Par ailleurs, l’ouvrage collectif Sport in Islam and Muslim societies montre que les footballeurs peuvent devenir des « ambassadeurs de la foi » de deux manières : d’abord en rendant l’islam plus visible sur la scène mondiale et au sein de nombreuses sociétés, ensuite en exposant le sport à l’échelle internationale et en transformant ses héros en influenceurs de l’opinion publique mondiale. Cela signifie que les athlètes musulmans peuvent jouer un rôle positif dans la résistance à l’islamophobie.

L’expérience montre que les médias s’attachent souvent aux tragédies et négligent certains succès, surtout lorsque ces succès appartiennent à des personnalités issues d’une culture qu’ils attaquent. Ainsi, des réussites d’athlètes musulmans ne reçoivent pas toujours l’attention qu’elles méritent. On cite, par exemple, le joueur canadien de hockey sur glace Nazim Qadiri, qui a soulevé la Coupe Stanley après l’avoir remportée, suscitant l’intérêt dans sa ville natale de London. Il a tenu à porter le trophée dans une mosquée. Qadiri est devenu une figure inspirante pour de nombreux jeunes au Canada et en Grande-Bretagne ; il a pu surmonter le racisme, et sa victoire a été perçue comme une victoire pour la communauté musulmane.

Changer l’image

Parmi les manifestations de l’islamophobie dans le sport, on trouve la tendance à porter atteinte aux rites islamiques ou à les rendre responsables d’une baisse de performance, notamment durant le jeûne. N’Golo Kanté, alors au club anglais Chelsea, a fait l’objet de commentaires sur l’impact du jeûne sur son rendement lors d’un match. Bien qu’il y ait plus de cinquante joueurs musulmans répartis dans dix-huit clubs de Premier League, tels que Sadio Mané, Paul Pogba, Sofiane Boufal et Mesut Özil, le « phénomène » Mohamed Salah demeure celui qui retient le plus l’attention des chercheurs et des médias. Sa présence marquante en Premier League a été l’un des facteurs ayant contribué à offrir une image différente de l’islam et des musulmans auprès du grand public et, dans la société britannique, à réduire l’hostilité et la haine envers les musulmans.

L’étude intitulée The Role of Top Athletes in Changing the Mental Image of Arabs and Muslims in Western Societies, de la Dre Rasha Morsi, a confirmé, chiffres à l’appui, le rôle de Salah dans l’évolution de l’image des Arabes et des musulmans. Morsi insiste sur l’importance du sport comme « puissance douce » pour corriger une représentation dégradée et amener autrui à réviser ses impressions négatives sur l’islam et les musulmans. Elle relève aussi des propos de supporters de Liverpool indiquant un intérêt accru pour connaître l’image authentique de l’islam, et note une baisse notable des tweets anti-islam et anti-musulmans, peut-être de plus de moitié parmi les supporters du club.

Fait intéressant, une autre étude publiée en 2019 par des chercheurs de l’université Stanford a confirmé que les crimes de haine visant l’islam et les musulmans avaient diminué de 18,9 % après l’arrivée de Mohamed Salah à Liverpool en 2017, et que la moitié des tweets anti-islamiques chez les supporters du club avait baissé après la notoriété de Salah. L’étude suggère que l’intérêt accru pour l’islam s’explique par le fait que Salah a su lever des barrières psychologiques et contribuer à briser l’islamophobie.

De plus, une étude publiée en juin 2021 dans une revue américaine de science politique (APSR) a indiqué que les crimes de haine à travers la Grande-Bretagne avaient diminué de 16 % après l’arrivée de Salah à Liverpool, que les 16 millions de tweets hostiles des supporters du club à l’égard de l’islam avaient été réduits de moitié, et que la mise en avant de l’identité islamique de Salah avait contribué à construire une image positive de l’islam : les sentiments positifs des supporters de Liverpool se seraient transférés de Salah vers l’islam et les musulmans, réduisant ainsi le fanatisme.

Dans le même esprit, le professeur Imran Awan et la Dre Irene Zempi ont mené une recherche en Grande-Bretagne sur la manière dont le football est passé d’un « beau jeu » à une arène de haine. Ils ont relevé de nombreux actes haineux commis par des membres du public à l’encontre d’athlètes musulmans. Toutefois, leurs conclusions montrent aussi que le sport peut contribuer à réduire le fanatisme et la haine lorsque l’athlète ne renonce pas à son identité, excelle dans sa discipline et donne à voir son identité de manière humaine.