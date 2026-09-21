Y a-t-il encore une chance ? Mes péchés peuvent-ils être pardonnés ? J’ai commis toutes sortes de péchés, puis-je vraiment les voir effacés ? Allah m’acceptera-t-Il après des années d’égarement et de défi ? Voilà quelques-unes des questions qui hantent beaucoup de gens lorsqu’ils pensent au repentir (tawbah) et décident de tourner la page de leur passé honteux.

La réponse à ces questions douloureuses nous a été donnée par notre bien-aimé Maître, le Prophète Muhammad (paix et bénédictions soient sur lui). Il nous a rapporté l’histoire d’un homme qui n’a pas tué une, deux ou même une douzaine de personnes. Il en a tué cent, mais désirait malgré tout se repentir et ouvrir un nouveau chapitre.

Comment Allah a-t-Il accueilli un tel homme ? Allah l’a-t-Il accepté ou l’a-t-Il repoussé de Sa miséricorde ? Commençons notre voyage avec cet homme et essayons de tirer des leçons de chaque étape de son histoire :

Abû Sa`îd Al-Khudrî (qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté : Le Prophète d’Allah (paix et bénédictions soient sur lui) a dit : « On l’orienta vers un moine. Il vint à lui et lui dit qu’il avait tué 99 personnes et lui demanda s’il y avait une chance que son repentir soit accepté. »

Le poids du péché et l’éveil de la conscience

Quatre-vingt-dix-neuf personnes avaient été tuées par cet homme, mais son cœur était encore vivant. Sa conscience le tourmentait et il ressentait la disposition innée vers le bien. Il avait honte de son casier noirci et voulait le rectifier. Il a réellement pris la décision de se repentir et a suivi cette décision par les premiers pas pratiques. C’est un point important, car la procrastination est l’un des pièges sataniques les plus pernicieux. Parfois, tu te sens enthousiaste et désireux de corriger ta voie, mais si tu ne transformes pas ces souhaits en actes, ils s’éteignent rapidement. Ce ne sont que des rêves éveillés, des châteaux en l’air.

Il y a encore une autre leçon à considérer : en cherchant un conseiller, ce meurtrier a demandé qui était l’homme le plus savant sur terre. Cela nous enseigne à être prudents lorsque nous cherchons une fatwa ou un conseil. Quand tu tombes malade ou que tu as un problème physique, tu vas voir le meilleur médecin. Lorsque tu veux construire une maison, tu vas voir le meilleur architecte. Nous devons garder à l’esprit que la question de la religion est bien plus grave.

L’importance de consulter les véritables savants

Maintenant, la personne vers laquelle notre meurtrier plein de remords a été dirigée a-t-elle été à la hauteur des attentes ? Voyons :

« Il lui répondit par la négative et l’homme le tua également, complétant ainsi le nombre de cent. Il demanda alors de nouveau qui était l’homme le plus savant sur terre. On l’orienta vers un savant. »

Hélas, le moine n’était pas qualifié pour donner des conseils sur ce genre de questions. C’était un moine qui consacrait sa vie à l’adoration et à la dévotion. Mais cela ne suffit pas pour donner des conseils et des fatwas aux gens. Pour cela, il faut être un savant, bien versé dans les principes et les enseignements de l’Islam. Cet échec, toutefois, n’a pas empêché l’homme de poursuivre, une fois encore, le chemin d’Allah. C’est un point important, car beaucoup de gens abandonnent après le premier échec, et un seul obstacle suffit à les faire rebrousser chemin.

À présent, le meurtrier est orienté vers un savant fiable.

« Il [le meurtrier] lui dit qu’il avait tué cent personnes et lui demanda s’il y avait une chance que son repentir soit accepté. Le savant répondit par l’affirmative et dit : “Qui donc pourrait se dresser entre toi et le repentir ?” »

Voilà la bonne réponse. La miséricorde d’Allah est grande ouverte et Lui, le Très-Haut, est prêt à accueillir le repentant sincère. Mais est-il suffisant de simplement dire : « Je me repens » ? Le repentir se limite-t-il à des paroles prononcées du bout des lèvres et à quelques formalités rituelles ? Voyons maintenant quel fut le conseil du savant.

Les étapes pratiques du repentir sincère (Tawbah)

« Va dans telle et telle contrée ; tu y trouveras des gens qui se consacrent à l’adoration d’Allah. Joins-toi à eux pour L’adorer et ne retourne pas dans ton pays, car c’est une mauvaise terre. »

Ainsi, décompose ton repentir en étapes pratiques. Abandonne tout ce qui te ramène à ton passé pécheur ; évite les mauvais amis qui t’incitent au péché ; prépare-toi à la nouvelle vie en te créant un environnement propice.

« Il se mit donc en route, et à peine avait-il parcouru la moitié de la distance que la mort le surprit ; un litige s’éleva alors entre les anges de la miséricorde et les anges du châtiment. Les anges de la miséricorde plaidaient : “Cet homme est venu vers Allah avec un cœur repentant”, tandis que les anges du châtiment argumentaient : “Il n’a jamais accompli une seule bonne action de sa vie.” Puis un autre ange apparut sous la forme d’un être humain, et les deux groupes d’anges acceptèrent de le prendre pour arbitre entre eux. Il dit : “Mesurez la distance entre les deux contrées. On le comptera parmi les habitants de celle dont il sera le plus proche.” Ils mesurèrent et le trouvèrent plus proche de la contrée (de piété) vers laquelle il se dirigeait, et les anges de la miséricorde recueillirent donc son âme. »!– /wp:paragraph –>

La conclusion divine : la miséricorde d’Allah

C’est là la fin heureuse. Certes, cet homme n’avait accompli aucune bonne action et son registre était noir comme du charbon. Mais cela ne posait aucun problème ; puisqu’il s’était engagé sur le chemin vers Allah, Allah ne l’a pas rejeté. Voici donc un homme qui a tué cent personnes, mais dont le repentir a été accepté et qui a été accueilli.

Crois-tu encore que tes péchés sont trop nombreux pour être pardonnés ? Hésites-tu encore à commencer ton propre voyage ?

Par Mohammad Fat-hi