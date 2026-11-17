Au fil du temps, le nombre de rapporteurs impliqués dans chaque isnâd (chaîne de transmetteurs) augmenta, ce qui rendit nécessaire l’instauration d’une discipline stricte pour l’acceptation des hadiths. Les règles qui régissent cette discipline sont connues sous le nom de mustalah al-hadith (méthodologie du hadith).

Les premiers savants et l’émergence des règles

Chez les premiers traditionnistes (muhaddithûn, savants du hadith), les règles et critères qui gouvernaient leur étude du hadith étaient très minutieux, mais une partie de leur terminologie variait d’un savant à l’autre, et leurs principes commencèrent à être consignés de manière systématique, mais dispersés dans divers ouvrages ; par exemple, dans Ar-Risalah d’Ash-Shafi`i (m. 204 H), dans l’introduction du Sahih de Muslim (m. 261 H) et dans le Jami‘ d’At-Tirmidhi (m. 279 H). Beaucoup des critères des premiers traditionnistes, comme Al-Bukhari, furent déduits par les savants postérieurs à partir d’une étude minutieuse des rapporteurs ou des isnâd qu’ils acceptaient ou rejetaient.

La systématisation de la terminologie

L’un des premiers écrits qui tenta de couvrir la méthodologie de manière exhaustive, avec une terminologie standard (généralement acceptée), fut l’ouvrage d’Ar-Ramahurmuzi (m. 360 H). La contribution majeure suivante fut Ma‘rifat ‘Ulum al-Hadith d’Al-Hakim (m. 405 H), qui traitait de 50 catégories de hadith, mais laissait encore certains points sans traitement complet ; Abu Nuaim Al-Asbahani (m. 430 H) compléta certains des éléments manquants de cet ouvrage. Par la suite vint Al-Kifayah fi Ilm ar-Riwayah d’Al-Khatib Al-Baghdadi (m. 463 H),, ainsi qu’un autre ouvrage sur la manière d’enseigner et d’étudier le hadith. Les savants ultérieurs se considérèrent comme grandement redevables aux travaux d’Al-Khatib.

Après d’autres contributions de Qadi Iyad Al-Yahsubi (m. 544 H) et d’Abu Hafs Al-Mayanji (m. 580 H), entre autres, vint l’ouvrage qui, bien que de taille modeste, fut si complet par l’excellence de son traitement du sujet qu’il devint la référence standard pour des milliers de savants et d’étudiants du hadith, durant de nombreux siècles jusqu’à nos jours : ‘Ulum al-Hadith d’Abu Amr `Uthman ibn As-Salah (m. 643 H), communément connu sous le nom de Muqaddimat Ibn As-Salah (la Muqaddimah d’Ibn As-Salah), compilé alors qu’il enseignait dans les dâr al-hadith (écoles de hadith) de plusieurs villes de Syrie.

L’héritage de la Muqaddimah d’Ibn As-Salah

Parmi les nombreux ouvrages ultérieurs basés sur celui d’Ibn As-Salah, on compte les suivants :

Al-Irshad , un abrégé de la Muqaddimah, par An-Nawawi (m. 676 H), qu’il résuma ensuite dans son Taqrib. As-Suyuti (m. 911 H) rédigea sur ce dernier un commentaire précieux intitulé Tadrib ar-Rawi.

, un abrégé de la Muqaddimah, par An-Nawawi (m. 676 H), qu’il résuma ensuite dans son Taqrib. As-Suyuti (m. 911 H) rédigea sur ce dernier un commentaire précieux intitulé Tadrib ar-Rawi. Ikhtisar Ulum al-Hadith d’Ibn Kathir (m. 774 H) ; Al-Khulasah d’Al-Taibi (m. 743 H) ; Al-Minhal de Badr Ad-Din ibn Jamaah (m. 733 H) ; Al-Muqni` d’Ibn Al-Mulaqqin (m. 802 H) ; et Mahasin al-Istilah d’Al-Balqini (m. 805 H), qui sont tous des abrégés de la Muqaddimat Ibn As-Salah.

d’Ibn Kathir (m. 774 H) ; Al-Khulasah d’Al-Taibi (m. 743 H) ; Al-Minhal de Badr Ad-Din ibn Jamaah (m. 733 H) ; Al-Muqni` d’Ibn Al-Mulaqqin (m. 802 H) ; et Mahasin al-Istilah d’Al-Balqini (m. 805 H), qui sont tous des abrégés de la Muqaddimat Ibn As-Salah. Nukat d’Az-Zarkashi (m. 794 H) ; At-Taqyid wal-Idah d’Al-Iraqi (m. 806 H) ; et An-Nukat d’Ibn Hajar Al-Asqalani (m. 852 H), qui sont tous des notes supplémentaires sur les points abordés par Ibn As-Salah.

d’Az-Zarkashi (m. 794 H) ; At-Taqyid wal-Idah d’Al-Iraqi (m. 806 H) ; et An-Nukat d’Ibn Hajar Al-Asqalani (m. 852 H), qui sont tous des notes supplémentaires sur les points abordés par Ibn As-Salah. Alfiyyat al-Hadith d’Al-`Iraqi, une réécriture de la Muqaddimah sous forme d’un long poème, qui devint l’objet de plusieurs commentaires, dont deux (un long et un court) de l’auteur lui-même ; Fath al-Mughith d’As-Sakhawi (m. 903 H) ; Qatar ad-Durar d’As-Suyuti ; et Fath al-Baqi du cheikh Zakariya Al-Ansari (m. 928 H).

Les autres traités notables

Parmi les autres traités notables sur la méthodologie du hadith, on peut citer :

Al-Iqtirah d’Ibn Daqiq Al-Id (m. 702 H) ; Tanqih al-Anzar de Muhammad ibn Ibrahim Al-Wazir (m. 840 H), qui fit l’objet d’un commentaire par Al-Amir As-Sanani (m. 1182 H).

d’Ibn Daqiq Al-Id (m. 702 H) ; Tanqih al-Anzar de Muhammad ibn Ibrahim Al-Wazir (m. 840 H), qui fit l’objet d’un commentaire par Al-Amir As-Sanani (m. 1182 H). Nukhbat al-Fikar d’Ibn Hajar Al-Asqalani, qui fut à son tour commenté par plusieurs savants, dont l’auteur lui-même, son fils Muhammad, ainsi que Ali Al-Qari (m. 1014 H), Abdur-Ra’uf Al-Munawi (m. 1031 H) et Muhammad ibn Abdul-Hadi As-Sindi (m. 1138 H). Parmi ceux qui mirent la Nukhbah en vers, on compte At-Tufi (m. 893 H) et Al-Amir As-San`ani.

d’Ibn Hajar Al-Asqalani, qui fut à son tour commenté par plusieurs savants, dont l’auteur lui-même, son fils Muhammad, ainsi que Ali Al-Qari (m. 1014 H), Abdur-Ra’uf Al-Munawi (m. 1031 H) et Muhammad ibn Abdul-Hadi As-Sindi (m. 1138 H). Parmi ceux qui mirent la Nukhbah en vers, on compte At-Tufi (m. 893 H) et Al-Amir As-San`ani. Alfiyyat al-Hadith d’As-Suyuti, le poème le plus complet dans ce domaine ; Al-Manzumah d’Al-Baiquni, qui fut développé, entre autres, par Az-Zurqani (m. 1122 H) et Nawab Siddiq Hasan Khan (m. 1307 H) ; Qawa`id at-Tahdith de Jamal Ad-Din Al-Qasimi (m. 1332 H).

d’As-Suyuti, le poème le plus complet dans ce domaine ; Al-Manzumah d’Al-Baiquni, qui fut développé, entre autres, par Az-Zurqani (m. 1122 H) et Nawab Siddiq Hasan Khan (m. 1307 H) ; Qawa`id at-Tahdith de Jamal Ad-Din Al-Qasimi (m. 1332 H). Tawjih an-Nazar de Tahir Al-Jaza’iri (m. 1338 H), un résumé du Ma`rifah d’Al-Hakim.

Par le cheikh Suhaib Hassan