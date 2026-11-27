La preuve interne : au-delà des inscriptions historiques

Toutes les objections formulées contre le Noble Coran ne nécessitent pas nécessairement de recourir aux ouvrages historiques, d’examiner des inscriptions ou d’exhumer des vestiges archéologiques pour être réfutées. Le Coran porte en lui-même, à travers sa structure, des preuves de sa véracité qui rendent souvent inutile le recours à des sources extérieures. Parmi les questions qui mettent cette vérité en évidence figure la thèse qui nie le récit des Gens de l’Éléphant ou cherche à le détacher de son contexte mecquois pour le rattacher à d’autres événements sans aucun lien avec la Maison sacrée (la Kaaba) ni avec Quraysh.

De nombreux chercheurs ont choisi d’aborder cette question sous l’angle historique afin de réfuter cette thèse, une démarche tout à fait recevable. Cependant, le Coran lui-même apporte une preuve interne à ce sujet : il ne présente pas cet événement comme un simple récit historique isolé, mais comme un maillon d’une construction argumentative dont les différentes parties ne prennent pleinement leur sens que lorsqu’elles sont considérées dans leur ensemble.

Pourquoi la sourate Al-Fîl s’ouvre-t-elle par une question ?

C’est pour cette raison que la sourate ne commence pas par une affirmation, mais par une interrogation qui appelle une réponse affirmative :

﴿N’as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l’Éléphant ?﴾

Cette question ne vise pas à obtenir une information, mais à faire reconnaître une réalité déjà établie dans la connaissance de l’interlocuteur, au point qu’elle devient presque comparable à un fait qu’il aurait vu de ses propres yeux. C’est pourquoi l’expression employée est « voir » plutôt que « savoir » : le contexte relève de l’argumentation, et non d’une simple présentation des faits.

L’imam ‘Abd al-Hamîd Al-Farâhî (mort en 1349 de l’Hégire) écrit :

« Sache que le Coran n’a pas détaillé, dans le récit des Gens de l’Éléphant, qu’ils étaient venus détruire la Kaaba, ni qui ils étaient, ni d’où ils venaient. Cela tient au fait que cet événement était extrêmement célèbre, au point que les Arabes l’avaient adopté comme point de départ de leur calendrier et l’évoquaient dans leurs poèmes… Le silence sur les détails constitue une manière encore plus éloquente de souligner son immense notoriété. Commencer le discours par Sa parole : “N’as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi ?” convient parfaitement à cette situation ; car on ne s’adresse ainsi à quelqu’un qu’à propos d’une réalité qui n’est cachée à personne, comme si tous ceux auxquels on s’adressait l’avaient vue, même s’ils ne l’avaient pas contemplée de leurs propres yeux. C’est ainsi qu’il convient de procéder lorsqu’on demande à quelqu’un de reconnaître un fait, comme le savent les spécialistes de la langue arabe. Lorsqu’un discours est introduit de cette manière, seuls les faits célèbres et connus y sont mentionnés ; il n’est donc pas nécessaire de les détailler. »

La conscience historique de Quraysh

L’événement de l’Éléphant était profondément ancré dans la mémoire historique de Quraysh, qui s’en servait pour dater les années. Le Coran ne leur apprenait donc rien de nouveau : il s’appuyait sur un fait déjà connu et reconnu. Si les polythéistes, toujours à l’affût de la moindre occasion d’attaquer le Message, avaient trouvé un moyen de contester la réalité de cet événement, ils ne se seraient certainement pas privés de le faire. Pourtant, aucune contestation de cette nature n’a été rapportée de leur part. Ainsi, le témoignage de l’éloquence et celui de l’histoire se rejoignent dès l’ouverture de la sourate.

Écoutons le maître des hommes de lettres, Al-Jâhiz (mort en 255 de l’Hégire), décrire cette réalité :

« Cette sourate fut révélée alors que Quraysh s’opposait farouchement au Prophète ﷺ. Rien ne leur aurait été plus cher que de découvrir chez lui une faute, un faux pas, un mensonge ou quelque chose de semblable auquel ils auraient pu s’accrocher. S’il leur avait rappelé un fait qu’ils auraient pu mutuellement contester ou qu’un ennemi aurait pu nier, ils auraient trouvé là le plus grand sujet de discussion. »

La finalité divine du récit des Gens de l’Éléphant

La sourate passe ensuite de l’évocation de l’événement à la mise en évidence de sa finalité, à travers ces mots :

﴿comment ton Seigneur a agi﴾.

Elle place ainsi au cœur de son enseignement l’intervention extraordinaire voulue par Allah et attribue explicitement l’action à « ton Seigneur ». Elle établit de cette manière un lien étroit entre Celui qui a protégé la Maison avant le début de la mission prophétique et Celui qui a garanti la protection du Message après celle-ci. Cela met en évidence une loi divine constante, qui ne se limite pas au complot des Gens de l’Éléphant, mais s’étend à toute entreprise dirigée contre la religion d’Allah et Ses lieux sacrés.

L’effet de cette protection ne se limite pas à la sauvegarde de l’édifice : celle-ci constitue le point d’ancrage de tout ce qui suit. Le Coran ne rapporte pas les événements dans le seul but de les documenter ; il en fait les fondements sur lesquels s’établissent les lois divines. Ainsi, l’événement de l’Éléphant ne marque pas la fin d’une histoire, mais inaugure une nouvelle phase historique au cours de laquelle la situation de la Maison sacrée se stabilise et La Mecque se prépare à accueillir la grande mission universelle.

Le lien miraculeux entre les sourates Al-Fîl et Quraysh

C’est pour cette raison que la sourate Quraysh lui succède immédiatement, afin de compléter cette démonstration. Son ouverture par ces paroles :

﴿À cause de l’habitude des Quraysh﴾

constitue la conséquence directe et inévitable de l’événement précédent. Les habitudes et la sécurité dont jouissait Quraysh furent le fruit de la protection divine exceptionnelle accordée à la Maison sacrée et du respect de son caractère sacré que cet événement avait suscité dans le cœur des tribus. La sourate s’achève ainsi sur la conséquence à laquelle toute cette construction devait conduire :

﴿Qu’ils adorent donc le Seigneur de cette Maison﴾.

L’adoration apparaît alors comme la conséquence logique et nécessaire d’un immense bienfait, dont les prémisses ont été établies et les causes pleinement réunies.

Ce sens apparaît encore plus clairement lorsqu’on rapproche ces versets de ceux qui présentent ce Sanctuaire comme un refuge pour les hommes, un lieu de sécurité et d’honneur, notamment dans les paroles d’Allah :

﴿Ne leur avons-Nous pas accordé un sanctuaire sûr ?﴾

Et :

﴿Allah a fait de la Kaaba, la Maison sacrée, un lieu de rassemblement pour les hommes.﴾

La préposition lâm (« pour ») dans l’expression ﴿À cause de l’habitude des Quraysh﴾ exprime une relation de causalité qui renvoie nécessairement à ce qui précède. C’est comme si le Coran reliait les deux sourates par un fil miraculeux : Allah a protégé Sa Maison, puis Il a fait naître dans les cœurs une telle révérence pour elle que Quraysh a bénéficié de la sécurité et de la stabilité de ses moyens de subsistance. Cette communauté méritait dès lors d’être appelée à vouer exclusivement son adoration au Bienfaiteur.

C’est selon cette progression précise que s’articule la démonstration : Protection, puis Sécurité, puis Familiarisation, puis Adoration. Aucun maillon de cette succession ne manque ; aucun ne peut être supprimé sans que l’ensemble de cette construction ne s’effondre.

La cohérence structurelle du Coran : un fondement décisif de l’exégèse

La cohérence structurelle du Coran apparaît ainsi comme l’un des fondements essentiels de l’exégèse (Tafsîr). En effet, cette construction globale, solidement articulée, ne peut recevoir une interprétation juste que si celle-ci respecte les liens de chaque sourate avec ce qui la précède et ce qui la suit. Toute interprétation qui exige de rompre cette succession ou de séparer les prémisses de leurs conséquences porte en elle-même la preuve de son invalidité, car elle entre en contradiction avec le Livre qu’elle prétend interpréter.

L’éminent savant Muhammad ‘Abd Allah Darâz a souligné que la compréhension du Coran demeure incomplète si l’on ne tient pas compte de cette cohérence structurelle d’ensemble. Il écrit dans son ouvrage An-Naba’ Al-‘Azîm :

« L’acquisition d’une compréhension profonde du Coran doit passer par trois étapes progressives… (La deuxième étape) consiste à considérer l’ensemble des thèmes d’une sourate comme les éléments d’une unité indépendante, dont les différentes parties sont reliées entre elles selon un système unique… (La troisième étape) consiste à considérer l’ensemble des sourates du Coran comme les chapitres d’un seul et même livre… On peut comparer cela à l’étude de l’anatomie : on ne cherche pas à examiner les relations entre les différents systèmes du corps avant d’avoir étudié séparément les organes qui composent chacun d’eux. »

Conclusion : le témoignage du Coran en faveur de lui-même

Toute tentative d’interpréter l’événement de l’Éléphant en l’isolant de son contexte est vouée à l’échec. La sourate Quraysh vient précisément faire obstacle à une telle tentative et en saisir l’argument à la racine : comment dissocier le lien de causalité qui unit les deux sourates ? Et comment expliquer que les noms « Quraysh » et « l’Éléphant » apparaissent côte à côte, dans un rapport de complémentarité, en un seul endroit du Noble Coran, sans jamais être répétés ailleurs dans l’ensemble du Livre ?

La plus grande preuve par laquelle le Coran se défend ne réside pas uniquement dans le témoignage de l’histoire extérieure, mais aussi dans le témoignage du Coran en faveur du Coran lui-même. C’est le Livre dont les versets ont été parfaitement agencés et structurés :