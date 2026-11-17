Dans un monde rempli de distractions, la question de savoir comment demeurer ferme en Islam est plus importante que jamais. Ce combat est réel, mais, par la grâce d’Allah, notre religion fournit de puissants moyens pour ancrer le cœur et renforcer notre imân.

Ce guide, inspiré du travail du cheikh Muhammed Sâlih Al-Munajjid, vous expliquera des étapes essentielles tirées du Coran et de la Sunna pour vous aider à construire une foi inébranlable.

Pourquoi la fermeté en Islam est-elle si cruciale aujourd’hui ?

Le besoin de fermeté est aujourd’hui plus critique que jamais. Nous sommes confrontés à :

Tentations constantes : la société moderne promeut souvent des valeurs qui sont en conflit avec les principes islamiques, ce qui fait de l’adhésion à notre foi un combat quotidien.

Doutes répandus : la désinformation et la confusion peuvent faire paraître la religion étrange et mener à l’incertitude.

Le cœur instable : le Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a décrit le cœur comme une chose qui « change plus qu’une marmite d’eau bouillante ». Sans effort conscient, il peut facilement s’égarer.

Alors, comment pouvons-nous ancrer nos cœurs et rester fermes ? Voici des moyens essentiels de fermeté tirés du Coran et de la Sunna.

Comment demeurer ferme en Islam : 10 étapes puissantes

1. Se connecter au Coran pour construire la fermeté

Le Coran est l’outil principal de la fermeté. C’est la « corde solide d’Allah ». Allah a révélé le Coran par étapes précisément dans ce but :

{Et ceux qui ne croient pas disent : « Pourquoi le Coran n’a-t-il pas été descendu sur lui en une seule fois ? » Ainsi (Nous l’avons fait descendre en parties) afin de raffermir par cela ton cœur…} (Al-Furqân 25:32)

Comment le Coran vous fortifie :

Il cultive la foi et purifie l’âme.

Ses versets apportent paix et tranquillité au cœur du croyant.

Il fournit les valeurs justes pour cheminer dans la vie et réfute les doutes propagés par les ennemis de l’Islam.

2. Rester ferme dans votre dîn par les bonnes œuvres

L’action solidifie la croyance. Le fait d’accomplir régulièrement de bonnes œuvres, en particulier les obligations, est une cause directe de fermeté.

{Allah affermira par une parole ferme ceux qui croient, dans la vie présente et dans l’Au-delà.} (Ibrâhîm 14:27)

Les actes les plus aimés du Prophète (paix et bénédictions sur lui) étaient ceux qui étaient constants, même s’ils étaient peu nombreux. Le fait d’instaurer une habitude de prière régulière (y compris les prières surérogatoires – sunna), de charité et d’autres bonnes actions construit une base difficile à ébranler.

3. Étudier les histoires des Prophètes

Le Coran est rempli des récits des Messagers pour une raison :

{Et tout ce que Nous te racontons des récits des Messagers, c’est afin de raffermir par cela ton cœur.} (Hûd 11:120)

Lorsque vous lisez au sujet :

Du Prophète Ibrâhîm (Abraham) faisant face au feu en disant : « Allah me suffit, Il est le Meilleur Garant. »

Du Prophète Mûsâ (Moïse), acculé face à la mer, déclarant : « Pas du tout ! Mon Seigneur est avec moi, Il me guidera. »

Des magiciens de Pharaon qui, après avoir reconnu la vérité, ont choisi la torture plutôt que la mécréance.

…vous apprenez des leçons profondes de courage et de fermeté face à des circonstances écrasantes.

4. Faire des du‘â pour la fermeté

Ne sous-estimez jamais la puissance de l’invocation. Les croyants se tournent constamment vers Allah pour Lui demander la fermeté. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) lui-même disait fréquemment cette du‘â :

« Ô Toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur Ta religion. » (At-Tirmidhî) Yā Muqallib al-qulūb, thabbit qalbī ‘alā dīnik.

Récitez également la du‘â rapportée dans le Coran :

{Seigneur ! Ne laisse pas nos cœurs dévier (de la vérité) après que Tu nous as guidés…} (Âl ‘Imrân 3:8) Rabbanā lā tuzigh qulūbanā ba’da idh hadaytanā.

5. Augmenter le rappel d’Allah (dhikr)

Le dhikr est une forteresse pour le croyant. Remarquez comment Allah le commande dans les situations les plus intenses :

{Ô vous qui avez cru ! Quand vous rencontrez une troupe (ennemie), soyez fermes et invoquez beaucoup le Nom d’Allah afin que vous réussissiez.} (Al-Anfâl 8:45)

Le rappel d’Allah par le tasbîh (SubhânAllah), le tahmîd (Al-hamdulillah), le tahlîl (Lâ ilâha illa Allah) et le takbîr (Allahu Akbar) maintient le cœur vivant et le protège des insinuations de Shaytân.

6. S’entourer d’une compagnie pieuse

Les personnes avec qui vous passez du temps vous construisent ou vous détruisent. Recherchez les savants, les amis pieux et les croyants engagés. Ils sont un pilier sur lequel vous pouvez vous appuyer.

Ibn Al-Qayyim a dit au sujet de son maître, Cheikh al-Islâm Ibn Taymiyya : « Lorsque notre peur devenait trop grande… nous allions le voir. Il nous suffisait de le regarder et d’entendre ses paroles pour que tout cela disparaisse et soit remplacé par la tranquillité, la force, la confiance et le calme. »

La fraternité islamique est une source fondamentale de fermeté. Ne vous isolez pas, « car la brebis que le loup mange est celle qui s’éloigne du troupeau ».

7. Renforcer votre confiance en l’Islam pour accroître votre fermeté

Votre confiance en l’Islam impacte directement votre capacité à rester ferme. Rappelez-vous que :

Ce chemin est ancien et noble : vous marchez sur la même voie que tous les Prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux.

vous marchez sur la même voie que tous les Prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Vous avez été choisi : Allah vous a guidé vers l’Islam et la Sunna parmi des milliards de personnes. Ressentez de la gratitude pour cette immense bénédiction.

Allah vous a guidé vers l’Islam et la Sunna parmi des milliards de personnes. Ressentez de la gratitude pour cette immense bénédiction. L’avenir appartient à l’Islam : même lorsque la situation semble sombre, ayez confiance en la promesse d’Allah. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a assuré à ses compagnons, pendant des périodes de persécution intense, que l’Islam finirait par prévaloir.

8. S’engager dans la da‘wa (inviter les autres à l’Islam)

Une âme inactive stagne. Appeler les autres à la vérité est l’un des moyens les plus puissants de renforcer votre propre conviction. C’est l’œuvre des Prophètes.

Lorsque vous vous engagez dans la da‘wa, vous passez à l’offensive contre le faux, ce qui renforce votre propre foi. Le dâ‘iyah (celui qui appelle à l’Islam) est comme un médecin qui combat la maladie ; en soignant les autres, il devient lui-même le plus averti et le plus résistant face à cette maladie.

9. Comprendre la nature du faux

Ne vous laissez pas tromper par le pouvoir temporaire ou l’éclat du faux. Allah nous rappelle :

{Que la liberté de circuler (et la prospérité) des mécréants à travers le pays ne vous trompe pas.} (Âl ‘Imrân 3:196)

Et :

{…Quant à l’écume, elle s’en va au rebut, rejetée sur les berges…} (Ar-Ra‘d 13:17)

Le faux est bruyant et tape-à-l’œil comme l’écume, mais il est temporaire et sans valeur. La vérité, comme l’eau pure qui se trouve en dessous, est ce qui demeure et apporte le véritable bénéfice. Comprendre cela vous empêchera d’être intimidé ou impressionné par la mécréance.

10. Se rappeler l’Au-delà : une motivation pour la fermeté

Votre âme n’acceptera pas les sacrifices si elle ne sait pas qu’une grande récompense l’attend.

Pensez à la Jannah : le Prophète (paix et bénédictions sur lui) motivait ses compagnons en leur rappelant le Paradis. Il dit à la famille torturée de Yâsir : « Patience, famille de Yâsir, car votre destination est le Paradis. »

Souvenez-vous de la mort : le Prophète (paix et bénédictions sur lui) nous a conseillé de « toujours nous rappeler celle qui détruit les plaisirs [la mort] ». Savoir que la mort peut survenir à tout moment est un puissant moteur pour rester sur la bonne voie.

Conclusion : votre chemin vers une foi plus ferme

La fermeté n’est pas une destination, mais un voyage qui dure toute la vie. Elle exige un effort conscient, une invocation sincère et le recours aux moyens qu’Allah nous a donnés. En revenant au Coran, en accomplissant de bonnes œuvres, en recherchant une bonne compagnie et en gardant notre objectif ultime à l’esprit, nous pouvons construire une base de foi qui reste ferme face aux tempêtes inévitables de la vie.

Nous demandons à Allah de faire de nous ceux qui sont fermes, de guider nos cœurs et de nous accorder une belle fin.

Ô Allah, nous Te demandons de nous faire nous attacher à l’Islam avec détermination et sagesse. Âmîn.

Questions & Réponses

Quelle est la meilleure du‘â pour la fermeté en Islam ?

La du‘â la plus connue, que le Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) récitait souvent, est : « Yā Muqallib al-qulūb, thabbit qalbī ‘alā dīnik » (Ô Toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur Ta religion).

Comment puis-je rester fort dans ma foi lorsque je me sens seul ou que ma famille n’est pas religieuse ?

C’est une grande épreuve. Concentrez-vous sur la recherche d’une compagnie pieuse, même si c’est en ligne à travers des conférences et des groupes communautaires. Appuyez-vous fortement sur votre relation personnelle avec Allah par le Coran et la du‘â. Rappelez-vous les histoires de Prophètes comme Ibrâhîm et Nûh, qui sont restés fermes même lorsque leur propre famille la plus proche s’opposait à eux.

Le fait de commettre des péchés signifie-t-il que je ne suis pas une personne ferme ?

Tout le monde commet des péchés. La fermeté ne signifie pas la perfection. Elle signifie que lorsque vous tombez, vous vous repentez sincèrement et revenez sur le chemin d’Allah sans désespérer. Le véritable échec ne réside pas dans le fait de pécher, mais dans le fait de persister dans le péché et d’abandonner l’espoir en la miséricorde d’Allah.

Pourquoi Allah nous éprouve-t-Il par tant d’épreuves ?

Les épreuves servent à de nombreux objectifs : purifier nos péchés, élever notre rang dans la Jannah, distinguer les véridiques des hypocrites et nous amener à revenir vers Allah avec humilité. Comme le dit le Coran : « Les gens pensent-ils qu’on les laissera dire : “Nous croyons” sans les éprouver ? » (Al-‘Ankabût 29:2). La patience durant les épreuves est un signe de foi véritable.