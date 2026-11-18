Concilier les activités de ce bas monde et la préparation de l’au-delà constitue un principe fondamental de l’islam. En effet, les individus n’ont pas tous la même perception de la vie présente et de la vie future. Certains penchent vers un matérialisme excessif et laissent leurs préoccupations mondaines les détourner de leur destination spirituelle ultime. À l’inverse, d’autres renoncent entièrement à la vie matérielle et délaissent le travail ainsi que la recherche de leur subsistance, au risque de tomber dans le dénuement. L’enseignement islamique ne cautionne aucun de ces deux extrêmes. Il invite plutôt le croyant à organiser sa vie autour d’un équilibre : accorder la priorité à la préparation de l’au-delà tout en restant actif dans ce monde, afin de se prémunir contre la pauvreté, les difficultés et la dépendance envers autrui.

L’encouragement au travail et à la recherche de revenus licites dans la tradition prophétique

Les enseignements prophétiques encouragent vivement le travail honnête et la recherche d’une subsistance licite. Le Prophète ﷺ a déclaré :

« Nul n’a jamais consommé de nourriture meilleure que celle qu’il a gagnée par le travail de ses propres mains. En effet, le prophète de Dieu, David, avait l’habitude de manger le fruit du travail de ses mains. » (Sahih Al-Bukhari, hadith n° 2072)

Cet enseignement incite le musulman à faire des efforts, à travailler et à gagner sa vie de manière licite afin de subvenir à ses besoins et de se préserver de la pauvreté et de la mendicité. Une richesse acquise honnêtement et utilisée d’une manière qui plaît à Allah constitue un moyen concret de Lui obéir. Elle permet de se procurer un logement, des vêtements et de la nourriture, assurant ainsi la stabilité nécessaire pour se consacrer à l’adoration et aux bonnes œuvres.

À l’inverse, le dénuement peut affaiblir une personne et la rendre dépendante des autres. Cela illustre la sagesse de cette maxime : « Celui qui ne maîtrise pas son pain quotidien ne maîtrise pas ses décisions. » Cela ne signifie toutefois pas qu’il faille compter exclusivement sur ses propres efforts pour obtenir sa subsistance, car celle-ci relève, en dernier ressort, du décret d’Allah. Le musulman doit néanmoins prendre les dispositions nécessaires et déployer les efforts requis pour accomplir ce qui lui est bénéfique.

Le Prophète ﷺ a déclaré :

« Le croyant fort est meilleur et plus aimé d’Allah que le croyant faible, bien qu’il y ait du bien en chacun d’eux. Recherche avec détermination ce qui t’est bénéfique, demande l’aide d’Allah et ne te laisse pas aller à l’impuissance… » (Sahih Muslim, hadith n° 2664)

Prendre les dispositions nécessaires et placer véritablement sa confiance en Allah (tawakkul)

Le Prophète ﷺ nous a ordonné de rechercher avec détermination ce qui nous est bénéfique, de solliciter l’aide d’Allah et de ne pas céder à l’impuissance. Le croyant doit donc faire des efforts, travailler avec application et ne pas dépendre des autres ni faire de la mendicité un mode de vie tant qu’il est capable de travailler et de subvenir à ses besoins.

Cette attitude est illustrée par le noble hadith suivant :

« Un homme demanda au Prophète ﷺ : “Dois-je laisser mon chameau en liberté et placer ma confiance en Allah, ou dois-je l’attacher et placer ma confiance en Allah ?” Il répondit : “Attache-le, puis place ta confiance en Allah.” » (Sahih Ibn Hibbân, hadith n° 731)

Le Prophète ﷺ invita ainsi cet homme à prendre une précaution concrète — attacher son chameau afin d’éviter qu’il ne s’égare —, puis à s’en remettre à Allah. La véritable confiance en Allah ne consiste pas à renoncer aux dispositions pratiques en attendant que les résultats se produisent. Elle consiste plutôt à associer les efforts personnels à une confiance totale du cœur en Allah.

Par ailleurs, la piété et la confiance en Allah comptent parmi les plus grands moyens d’obtenir sa subsistance et de voir ses affaires facilitées, comme l’affirme le Très-Haut :

« Et quiconque craint Allah, Il lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui suffit. Allah atteint toujours ce qu’Il Se propose. Allah a assigné une mesure à chaque chose. » (Sourate At-Talâq, 65:2-3)

Organiser ses priorités et veiller à la sincérité de ses intentions

Tout en s’efforçant de travailler et de rechercher sa subsistance, le musulman doit veiller à ce que les préoccupations de la vie présente ne l’accaparent pas au point de lui faire oublier la raison pour laquelle il a été créé. Il est tout aussi important de surveiller et de renouveler ses intentions dans les actes du quotidien. Un acte permis peut devenir une source de récompense dans l’au-delà lorsque l’intention qui l’anime est sincère : subvenir à ses propres besoins, soutenir sa famille et renforcer ses capacités afin de mieux obéir à Allah.

L’équilibre prôné par l’islam ne consiste pas à diviser la vie humaine en deux domaines distincts, l’un séculier et l’autre spirituel, comme s’il s’agissait de voies contradictoires. Il s’agit plutôt de vivre ici-bas tout en gardant constamment l’au-delà à l’esprit, et de faire des activités quotidiennes un moyen de rechercher l’agrément d’Allah.

Les enseignements de l’histoire de la civilisation islamique

Si les musulmans avaient pleinement assimilé ces principes fondamentaux — associer une foi solide, un travail vertueux et une préparation concrète de l’avenir —, ils auraient été mieux à même de bâtir des sociétés fortes et de surmonter les difficultés. Allah dit :

« Allah a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et accompli de bonnes œuvres qu’Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l’a donnée à ceux qui les ont précédés… » (Sourate An-Nûr, 24:55)

L’histoire musulmane a connu des périodes de grand essor durant lesquelles la civilisation islamique s’est épanouie. Les musulmans associaient alors la solidité de la foi, le savoir, le travail et le développement urbain, tout en faisant de l’au-delà l’objectif ultime qui orientait leurs actions.