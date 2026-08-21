Cheikh Ahmad Kutty, enseignant et savant musulman à l’Institut islamique de Toronto, dans l’Ontario au Canada, déclare : Au statut juridique de la consommation de saindoux synthétique repose sur l’analyse des composants utilisés lors de sa fabrication.

Si tous les ingrédients utilisés pour sa fabrication sont considérés comme purs et halal, alors le produit final peut lui aussi être considéré comme halal.

En revanche, s’il contient un mélange d’ingrédients halal et haram, il sera alors considéré comme haram.