Le Noble Coran n’est pas seulement considéré comme un miracle éternel ; il constitue également un défi divin adressé aux hommes comme aux djinns. Les savants et les chercheurs continuent d’explorer ses profondeurs, y découvrant des trésors qui enrichissent notre compréhension du miracle coranique. Parmi les outils les plus puissants dans cette quête figure la contemplation du Coran, une pratique qui permet de méditer profondément sur les significations du texte, ses implications et ses secrets cachés.

Le rôle de la contemplation du Coran dans les études islamiques

Dans les études islamiques, la contemplation du Coran (tadabbur) est considérée comme essentielle pour mettre au jour les dimensions rhétoriques et l’éloquence du Coran. La contemplation va au-delà de la simple récitation ou de la mémorisation : elle consiste en un effort délibéré visant à explorer les finalités profondes et la sagesse divine du Noble Coran. Les savants soulignent qu’une réflexion véritable sur le miracle coranique constitue une clé pour comprendre son impact législatif, spiritual et psychologique.

Un séminaire sur la contemplation du Coran : une étape vers une compréhension plus profonde

Le lundi 24 février 2025, l’Institut de la Da‘wa relevant du ministère des Awqaf et des Affaires islamiques du Qatar a organisé un séminaire intitulé « La contemplation révèle le miracle coranique ». Cet événement a réuni des spécialistes de l’exégèse coranique et des études islamiques :

Professeur Dr ‘Abdullah Al-Hattari – spécialiste de la rhétorique et de l’éloquence coraniques à l’Université du Qatar, auteur de nombreux travaux de recherche et ouvrages consacrés au miracle coranique.

– spécialiste de la rhétorique et de l’éloquence coraniques à l’Université du Qatar, auteur de nombreux travaux de recherche et ouvrages consacrés au miracle coranique. Professeur Dr ‘Abd al-Salam Al-Majidi – spécialiste du Coran et de la Sunna, connu pour ses contributions dans les domaines du tafsîr et de la déduction à partir du Coran.

Les deux savants ont souligné l’importance d’une réflexion approfondie pour comprendre le Coran, une démarche susceptible de transformer les individus comme les sociétés.

Les principaux aspects de la contemplation du Coran

Comprendre le concept et son importance

Le Dr ‘Abdullah Al-Hattari a expliqué que la contemplation du Coran consiste à examiner les implications profondes et les conséquences du message divin. Dans le contexte coranique, elle implique d’analyser le texte afin d’en comprendre les objectifs, les finalités et les conséquences de l’application ou du rejet de ses orientations.

La contemplation du Coran comme finalité de sa révélation

Le séminaire a souligné que l’une des finalités premières de la révélation du Coran est d’inciter à la contemplation. Le Dr Al-Hattari a cité le verset :

« Voici un Livre béni que Nous avons fait descendre vers toi, afin qu’ils méditent sur ses versets et que les doués d’intelligence en tirent un enseignement. »

(Sâd, 38:29)

Ce verset met en évidence que la révélation du Coran vise principalement à encourager une réflexion profonde, et non la seule récitation.

La relation entre contemplation, tafsîr et déduction

Le Dr Al-Hattari a exposé les liens étroits entre la contemplation du Coran, le tafsîr (exégèse) et la déduction à partir du Coran :

Tafsîr : expliquer les significations explicites des versets coraniques.

expliquer les significations explicites des versets coraniques. Contemplation : réfléchir aux finalités ultimes et aux implications du texte.

réfléchir aux finalités ultimes et aux implications du texte. Déduction : extraire des significations précises et des prescriptions sous-jacentes.

Cette approche globale de l’interprétation du Coran est essentielle tant pour les spécialistes que pour le grand public.

Les bienfaits d’une contemplation approfondie du Coran

Selon le séminaire, la contemplation du Coran présente notamment les bienfaits suivants :

Impact émotionnel et spirituel : une réflexion profonde conduit à une adhésion sincère aux commandements coraniques.

une réflexion profonde conduit à une adhésion sincère aux commandements coraniques. Apprentissage intégré : associer l’étude de la révélation divine à l’observation des phénomènes naturels.

associer l’étude de la révélation divine à l’observation des phénomènes naturels. Témoignage culturel et civilisationnel : permettre à la communauté musulmane de devenir un phare de guidance pour autrui.

permettre à la communauté musulmane de devenir un phare de guidance pour autrui. Effets psychologiques uniques : le Coran exerce une influence singulière sur les cœurs et les esprits, conduisant à une transformation personnelle durable.

Les types de contemplation du Coran pour approfondir sa compréhension

Le Dr Al-Hattari a distingué plusieurs types de contemplation du Coran :

Contemplation rhétorique : analyser les éléments linguistiques et structurels du Coran.

analyser les éléments linguistiques et structurels du Coran. Contemplation liée à la révélation : comprendre le contexte historique de la révélation.

comprendre le contexte historique de la révélation. Contemplation finaliste : explorer les objectifs plus larges du Coran.

explorer les objectifs plus larges du Coran. Purification de l’âme par la contemplation : s’appuyer sur le message coranique pour réformer son caractère et son comportement.

Ces différentes formes mettent en évidence la diversité des approches par lesquelles les spécialistes des études islamiques abordent le Coran.

Questions de réflexion : un moyen d’approfondir la compréhension du Coran

Le Dr ‘Abd al-Salam Al-Majidi a proposé trois questions de réflexion afin d’encourager davantage la contemplation du Coran :

Pourquoi le verset relatif à Safâ et Marwa est-il séparé des autres versets consacrés au Hajj ?Cette séparation souligne le rôle particulier de la foi d’Abraham dans la formation de l’identité islamique. Pourquoi les actes de rébellion des femmes sont-ils mentionnés séparément de ceux des hommes ?Cette distinction renvoie à des contextes différents : la stabilité familiale pour les femmes et les questions judiciaires pour les hommes. Comment certains Enfants d’Israël guident-ils selon la vérité tout en altérant les paroles d’Allah ?Les nuances linguistiques du Coran révèlent un sens à plusieurs niveaux qui exige une réflexion approfondie.

La contemplation globale et l’unité structurelle des sourates

Le Dr Al-Majidi a présenté le concept d’encadrement coranique, soulignant que chaque sourate du Coran constitue une unité cohérente, dotée de sa propre structure intégrée. À titre d’exemple :

Sourate Al-Baqarah : elle est structurée autour d’une introduction, de différentes sections thématiques et d’une conclusion qui s’articulent de manière cohérente.

elle est structurée autour d’une introduction, de différentes sections thématiques et d’une conclusion qui s’articulent de manière cohérente. Des défis variés : certains versets mettent le lecteur à l’épreuve en faisant référence, dans certains contextes, à une seule sourate et, dans d’autres, à plusieurs sourates, témoignant ainsi d’une construction rhétorique élaborée.

L’impact concret de la contemplation du Coran

Le Dr Al-Majidi a souligné que la contemplation du Coran n’est pas un simple exercice intellectuel : elle constitue un moyen de transformer la compréhension de la réalité et de contribuer à la réforme de la société. En intégrant une réflexion approfondie dans les sermons du vendredi et les cours consacrés au Coran, les communautés peuvent tirer du texte une orientation concrète pour la vie quotidienne.

Conclusion : adopter la contemplation du Coran pour parvenir à une compréhension plus profonde

Le séminaire a mis en évidence que la contemplation du Coran constitue une clé permettant d’accéder à toute la richesse du miracle coranique. Le Dr ‘Abdullah Al-Hattari et le Dr ‘Abd al-Salam Al-Majidi ont montré comment une réflexion approfondie sur le Coran permet d’en découvrir l’éloquence, la sagesse profonde et les orientations pratiques. Cette démarche est essentielle tant pour l’épanouissement personnel que pour la réforme de la société, et demeure un pilier de l’enseignement islamique.