Les musulmans s’accordent unanimement à reconnaître que la science de la croyance islamique (‘Aqîda) est la plus noble des disciplines du savoir. En effet, la noblesse d’une science dépend de la noblesse de son objet d’étude. Dans la tradition savante islamique, la ‘Aqîda est considérée comme la « grande jurisprudence » (Al-Fiqh Al-Akbar), par opposition aux prescriptions pratiques qui régissent la vie quotidienne.

C’est pour cette raison que l’imam Abû Hanîfa a intitulé Al-Fiqh Al-Akbar son ouvrage fondamental consacré aux fondements de la religion. Pour le croyant, le besoin d’une croyance saine prime sur tous les autres besoins humains. Le cœur ne peut véritablement vivre, connaître une félicité durable ni goûter à une paix profonde sans connaître Allah, notre Seigneur, Celui que nous adorons et notre Créateur, à travers Ses Noms, Ses Attributs et Ses Actes.

Les piliers du message islamique

L’intelligence humaine ne peut, à elle seule, parvenir à une connaissance détaillée et certaine de Dieu. Par Son immense miséricorde, Allah a envoyé des messagers pour Le faire connaître, appeler l’humanité à Lui, annoncer la bonne nouvelle aux croyants et avertir ceux qui se détournent de Lui.

L’essence de leur message consiste à faire connaître Celui qui mérite d’être adoré à travers Ses Noms, Ses Attributs et Ses Actes. Sur ce fondement du Tawhîd (l’unicité d’Allah) reposent deux grands piliers :

La voie (la Charia) : définir le chemin qui conduit à Allah et qui englobe Ses commandements et Ses interdictions.

définir le chemin qui conduit à Allah et qui englobe Ses commandements et Ses interdictions. La destination (l’au-delà) : informer ceux qui empruntent cette voie de la félicité éternelle qui les attend au Paradis.

Ceux qui connaissent le mieux Allah sont aussi ceux qui respectent le plus rigoureusement la voie qui mène à Lui.

7 raisons pour lesquelles l’étude de la croyance islamique est essentielle

Pourquoi chaque musulman doit-il accorder la priorité à l’apprentissage de la ‘Aqîda ? Voici sept raisons profondes, fondées sur le Coran et la Sunna.

1. La ‘Aqîda unit la communauté musulmane (Ummah)

La croyance islamique constitue le principal facteur d’unité de la communauté musulmane. Elle rassemble les cœurs autour d’un objectif commun : combattre le polythéisme, l’égarement et l’injustice, tout en répandant le monothéisme, la justice et la vérité.

« Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d’Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d’Allah sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c’est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par Son bienfait, vous êtes devenus frères. »(Coran, Âl ‘Imrân, 3:103) Avant l’islam, les Arabes étaient divisés par d’interminables guerres tribales. La ‘Aqîda les a transformés, en quelques années, en la plus grande nation de la terre. Aujourd’hui, aucune idéologie terrestre — qu’il s’agisse du nationalisme, du socialisme ou du capitalisme — ne peut unir les rangs des musulmans comme le fait cette croyance bénie, claire et préservée de toute confusion.

2. Elle est la marque distinctive de la véritable communauté musulmane

Une communauté ne peut véritablement prospérer si elle ne s’attache fermement à la croyance pure et originelle héritée des pieux prédécesseurs (As-Salaf As-Sâlih). Cette croyance correspond à la disposition naturelle (fitra) selon laquelle Allah a créé l’humanité. Elle constitue la clé permettant d’obtenir l’agrément d’Allah, la victoire et Son soutien dans ce monde, ainsi que le Paradis éternel dans l’au-delà.

3. Les bonnes œuvres exigent une croyance correcte

Allah le Tout-Puissant n’accepte aucune bonne œuvre si une croyance islamique correcte n’est pas fermement établie dans le cœur. Sans elle, les bonnes actions d’une personne deviennent vaines.

« Quiconque, homme ou femme, accomplit une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons certainement selon le meilleur de ce qu’ils faisaient. »

(Coran, An-Nahl, 16:97)

À l’inverse, Allah décrit les œuvres de ceux qui rejettent la foi comme « des cendres que le vent disperse violemment en un jour de tempête » (Coran, Ibrâhîm, 14:18).

4. Elle constituait la priorité essentielle de la période mecquoise du Prophète ﷺ

Pour comprendre l’importance de la ‘Aqîda, il suffit d’observer la vie du Prophète Muhammad ﷺ. Il a consacré les treize années de sa prédication à La Mecque à établir les fondements de la croyance islamique.

Les versets coraniques révélés pendant la période mecquoise étaient presque exclusivement consacrés à enraciner les piliers de la foi. Ce n’est qu’après que les âmes eurent trouvé la sérénité dans le Tawhîd que furent révélés, à Médine, les versets relatifs aux actes d’adoration, aux règles régissant la société et aux transactions.

5. Elle constitue le message universel de tous les prophètes

La ‘Aqîda est le fil conducteur commun à tous les prophètes et messagers. Si leurs législations particulières (Charia) ont pu varier, leurs fondements théologiques sont restés identiques.

« Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager [pour leur dire] : “Adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités.” »

(Coran, An-Nahl, 16:36)

Le Prophète Muhammad ﷺ a confirmé cette réalité en disant :

« Les prophètes sont des frères issus d’un même père, leurs mères sont différentes, mais leur religion est une. »

(Rapporté par Muslim)

La véritable foi exige de s’efforcer d’apprendre les Noms et les Attributs d’Allah. Plus votre connaissance de votre Seigneur s’approfondit, plus votre foi se renforce.

6. Elle permet d’accomplir la finalité ultime de la création

Allah a créé les êtres humains et les djinns dans un seul et unique but : L’adorer exclusivement.

« Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent. »

(Coran, Adh-Dhâriyât, 51:56)

On ne peut véritablement adorer Celui que l’on ne connaît pas. Ainsi, apprendre la croyance islamique revient à comprendre et à accomplir la finalité même de notre existence. Il est tragique qu’un serviteur, entouré des bienfaits permanents d’Allah, demeure ignorant de son Seigneur et de Ses plus beaux Noms.

7. Elle constitue le sujet le plus noble du Noble Coran

Pour reconnaître la noblesse de la ‘Aqîda, il suffit de constater que pratiquement chaque verset du Coran mentionne un Attribut ou un Nom d’Allah.

Le cheikh de l’islam Ibn Taymiyya a fait remarquer que le Coran contient davantage de mentions des Noms et des Attributs d’Allah que de descriptions du Paradis. C’est pourquoi le plus grand verset du Coran est le verset du Trône (Âyat al-Kursî), et pourquoi la sourate Al-Ikhlâs, entièrement consacrée aux Attributs du Tout Miséricordieux, équivaut au tiers du Coran.

Le Prophète ﷺ a explicitement affirmé qu’Allah aime ceux qui aiment l’évocation de Ses Attributs.