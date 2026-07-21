La croyance islamique, ou Aqîda, représente la foi ferme et la certitude inébranlable que tout musulman doit porter envers Allah et les réalités de l’invisible.

Les fondements de la religion

Allah, exalté soit-Il, a envoyé notre Prophète Muhammad ﷺ avec la religion islamique, la tenant pour agréée auprès de Lui, comme Il l’a révélé dans la sourate al-Mâ’ida : {Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous} [Sourate al-Mâ’ida, v. 3].

L’Islam constitue la loi divine agréée par Allah, la religion apportée par tous les prophètes, depuis Adam jusqu’à notre Prophète ﷺ. Elle repose sur l’unicité (at-tawḥîd), sans déviation ni altération. L’Islam repose sur deux piliers fondamentaux exprimant son identité et ses finalités : la croyance islamique (al-ʿaqîda) et le droit islamique (al-fiqh). Ainsi, nos illustres savants ont souvent affirmé : « L’Islam est croyance et loi », soulignant la complétude de cette religion tant dans ses croyances que dans ses législations, chacune reposant sur des principes, des fondements et des doctrines.

Le socle de toute action

La croyance islamique constitue le fondement premier sur lequel repose toute autre chose. Elle est le socle de la religion, son pilier fondamental. Tous les autres aspects de la religion en découlent. Toute action ou parole entreprise par une personne responsable (mukallaf) n’a de valeur que si sa croyance est saine et conforme à la voie droite. En effet, toute œuvre fondée sur une croyance déviée est vouée à l’effondrement. C’est pourquoi le Prophète ﷺ s’est attaché, tout au long de sa vie, à enraciner cette croyance dans les cœurs de ses Compagnons, afin d’édifier des hommes solides bâtis sur des bases inébranlables.

Le Coran, révélé à La Mecque durant treize années, n’a abordé qu’un seul sujet fondamental : la croyance en l’unicité d’Allah et la servitude envers Lui. Le Prophète ﷺ, à La Mecque, ne prêchait que cette croyance, éduquant ses compagnons à sa lumière.

Définition détaillée de la ʿAqîda

La croyance islamique est la foi ferme, la certitude inébranlable et la soumission totale envers Allah, exalté soit-Il. Elle inclut la foi en Son unicité (tawḥîd), en Son adoration exclusive, en l’obéissance qu’Il mérite, en Ses anges, en Ses livres, en Ses messagers, au Jour Dernier, et en la prédestination (al-qadar), qu’elle soit favorable ou défavorable. Elle englobe également tout ce que les textes authentiques ont transmis comme fondements de la religion et comme réalités de l’invisible (al-ghayb).

Cette foi s’étend aussi aux piliers de l’Islam, aux certitudes religieuses (al-qaṭʿiyyât), telles que la croyance en l’intercession (ash-shafâʿa), la vision béatifique (ar-ru’ya) au Jour de la Résurrection, et les obligations religieuses reconnues telles que l’ordonnance du bien, l’interdiction du mal, le jihad, l’amour pour Allah et la haine pour Allah.

Cela inclut aussi les rapports entre les croyants, tels que l’amour des Compagnons (ṣaḥâba), des pieux prédécesseurs (as-salaf aṣ-ṣāliḥ), des savants et des vertueux, éléments fondamentaux dans les principes de la croyance islamique. L’importance de la croyance réside dans le fait qu’elle est le fondement de la religion, englobant les croyances, les cultes et l’éthique.

Les 6 Fondements de la Croyance Islamique

Si la croyance est le socle sur lequel repose la religion – dans ses aspects doctrinaux, scientifiques et pratiques – alors elle constitue les fondations mêmes de l’édifice religieux. La jurisprudence islamique les nomme ar-kân (piliers), puisqu’il s’agit des piliers fondamentaux de l’Islam. Quels sont donc ces fondements essentiels de la croyance ?

Ce sont : la foi en Allah, en Ses anges, en Ses livres, en Ses messagers, au Jour Dernier, et à la prédestination – qu’elle soit favorable ou défavorable. Ces piliers sont établis dans le Livre d’Allah et dans la Sunna de Son Messager ﷺ.

Dans le Livre d’Allah, on lit : {La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l’Orient ou l’Occident, mais la vraie piété est de croire en Allah, au Jour Dernier, aux anges, aux Livres et aux Prophètes} [Sourate al-Baqara : 177]. Et Il dit au sujet du destin : {Nous avons certes créé toute chose avec prédestination * Et Notre ordre est une seule parole comme un clin d’œil} [Sourate al-Qamar : 49-50].

Dans la Sunna, le Prophète ﷺ répondit à l’ange Jibrîl (Gabriel), lorsqu’il l’interrogea sur la foi : « La foi, c’est de croire en Allah, en Ses anges, en Ses livres, en Ses messagers, au Jour Dernier, et de croire en la prédestination, qu’elle soit bonne ou mauvaise. »

Principes immuables et certitudes

Ces fondements ne se limitent pas uniquement aux piliers de la foi ou à ceux de l’Islam. Chaque principe a ses propres règles incontestables (qaṭʿiyyât ad-dîn). Par exemple, croire aux anges est un principe admis par la majorité, mais certains ignorants ou déviants pourraient rejeter l’existence de tel ou tel ange, comme ce fut le cas de certaines communautés qui renièrent l’ange Jibrîl. Cela annule la foi, même si l’on prétend croire aux anges en général.

Ainsi, la croyance islamique est l’ensemble des fondements sur lesquels repose la religion. Ce sont les bases majeures appelées thawâbit (principes immuables), musallamât (évidences), qaṭʿiyyât (certitudes religieuses), et uṣûl (fondements).

Détails des piliers de la foi

La foi en Allah : Il s’agit du pilier central. C’est sur lui que repose l’Islam tout entier. Le Coran est entièrement orienté autour de ce sujet, que ce soit par une description directe d’Allah – de Son essence, de Ses Noms, de Ses Attributs et de Ses actes – ou par l’appel à L’adorer exclusivement. Le savant Sulaymân al-Ashqar écrit : « La foi en Allah est à l’image de la racine pour l’arbre ; tout le reste, branches et fruits, y dépend. » La foi aux anges : Croire avec certitude qu’Allah a créé des anges à partir de lumière. Ce sont des serviteurs honorés qui exécutent les ordres divins sans relâche. La foi aux Livres révélés : Croire qu’Allah a révélé des Écritures (Torah, Évangile, Psaumes et Coran) à Ses prophètes comme sources de guidance. La foi aux Messagers : Croire qu’Allah a envoyé des messagers (25 nommés dans le Coran) pour guider l’humanité, Muhammad ﷺ étant le sceau des prophètes. La foi en la résurrection : Croire en une vie après la mort, au jugement dernier et à la récompense ou au châtiment selon les œuvres. La foi en le destin (al-qadar) : Croire que tout ce qui arrive, bon ou mauvais, se fait selon le décret et la connaissance éternelle d’Allah.

La doctrine d’Ahl as-Sunna wal-Jamâʿa

La doctrine des gens de la Sunna et du consensus (Ahl as-Sunna wal-Jamâʿa) affirme avec certitude que tout bien ou mal procède du décret divin, qu’Allah fait ce qu’Il veut, et que rien n’échappe à Sa science. {Telle est la tradition d’Allah envers ceux qui ont vécu auparavant. Le commandement d’Allah est un décret arrêté.} [al-Aḥzâb : 38]

Par Idris Ahmad