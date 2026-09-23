« Ceux qui disent : “Seigneur ! Accorde-nous, en nos épouses et nos descendants, la joie des yeux, et fais de nous un modèle pour les pieux.” » (Al-Furqân, 25:74)

Les enfants font partie des joies de la vie que nous demandons à Allah de nous accorder :

« Les biens et les enfants sont l’ornement de la vie de ce monde. » (Al-Kahf, 18:46)

Les enfants sont la joie de nos cœurs durant leur enfance, nos compagnons et notre réconfort dans notre vieillesse, et la seule source de douʿa en notre faveur dans nos tombes. En somme, ils sont un moyen par lequel nous récoltons les fruits de cette vie et la récompense de l’au-delà.

Les musulmans ont des responsabilités envers leurs enfants et devront en rendre compte, afin de pouvoir véritablement jouir du bonheur d’avoir des enfants, en apprécier la valeur et être récompensés par Celui qui les leur a accordés.

L’adulte d’aujourd’hui était l’enfant d’hier, et l’enfant d’aujourd’hui sera l’adulte de demain. Pour que les enfants puissent, à leur tour, assumer leurs responsabilités envers leurs parents, ils doivent d’abord recevoir de ces derniers les droits qui leur sont dus.

Les parents musulmans doivent enseigner à leurs enfants tout ce qui concerne l’islam et leur montrer comment adorer Allah, sans contrainte ni coercition. Ils doivent également les guider sur les chemins qui mènent au Paradis et les protéger contre la chute dans le Feu de l’Enfer. Il incombe aux parents de fournir à leurs enfants l’environnement et les moyens nécessaires pour apprendre tout ce qui concerne l’islam.

Allah dit dans le Coran :

« Ô vous qui croyez ! Préservez-vous, ainsi que vos familles, d’un Feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. » (At-Tahrîm, 66:6)

Avant la naissance de l’enfant

L’islam est une voie de vie fondée sur la justice, dans laquelle les droits de chaque âme sont garantis. Lorsqu’un homme choisit son épouse, sa priorité doit être de choisir une femme qui possède les qualités d’une bonne mère.

Le Prophète Muhammad ﷺ a dit :

« Les meilleures femmes qui montaient les chameaux, parmi les femmes de Quraysh, sont les plus tendres envers leur enfant durant son enfance et celles qui prennent le mieux soin de leur mari lorsqu’il vieillit. »!– /wp:paragraph –>

La femme enceinte ou qui allaite doit prendre soin de sa santé et de son alimentation afin de contribuer à préserver la bonne santé de son enfant. Il lui est permis de rompre le jeûne obligatoire du Ramadan si celui-ci risque de lui causer un préjudice, à elle ou à son bébé.

Manifester de l’amour et de la bienveillance envers les enfants

Dès leur naissance, les enfants bénéficient automatiquement de tous leurs droits : alimentation, vêtements, soins de santé, et même la célébration de leur naissance (ʿaqîqa). Allah dit dans le Coran :

« Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leurs bébés deux années entières. Au père de l’enfant de pourvoir à leur nourriture et à leurs vêtements de manière convenable. » (Al-Baqara, 2:233)

Le Prophète nous a également recommandé de donner à chaque enfant un prénom ayant une bonne signification.

La maternité et la paternité sont des instincts dont Allah nous a gratifiés, et l’amour que nous portons à nos enfants est profondément enraciné dans nos cœurs avant même leur naissance. Le Prophète Muhammad ﷺ nous a ordonné de manifester notre amour envers nos enfants :

« Ne fait pas partie des nôtres celui qui n’éprouve pas de miséricorde envers les enfants et ne respecte pas nos aînés. » (At-Tirmidhi)

Il est rapporté qu’Al-Aqraʿ ibn Hâbis vit le Messager d’Allah embrasser son petit-fils et dit au Prophète : « J’ai dix enfants, mais je n’ai jamais embrassé aucun d’entre eux. » Le Prophète lui dit :

« Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers ses enfants, aucune miséricorde ne lui sera accordée. »!– /wp:paragraph –>

Un homme bédouin demanda également au Prophète : « Embrasses-tu tes fils ? » Le Prophète répondit : « Oui. » Le Bédouin dit : « Nous ne le faisons pas. » Le Prophète lui dit :

« Que puis-je faire pour toi si Allah a retiré la miséricorde de ton cœur ? »!– /wp:paragraph –>

Le droit à une vie digne et à la subsistance

La Charia islamique a accordé aux enfants le droit de mener une vie digne et a ordonné au père de leur garantir les ressources nécessaires pour leur permettre de vivre convenablement.

Le Prophète Muhammad ﷺ a dit :

« La meilleure dépense qu’un homme puisse faire est celle qu’il consacre à ses enfants, à sa monture pour la cause d’Allah et à ses compagnons pour la cause d’Allah. »

Même en cas de divorce, les pères sont tenus d’assumer pleinement la responsabilité de leurs enfants en ce qui concerne leur nourriture, leurs vêtements, leur scolarité et leurs dépenses de santé, selon le niveau de vie du père.

« Que l’homme aisés dépense selon ses moyens, et que celui dont les ressources sont limitées dépense selon ce qu’Allah lui a accordé. Allah n’impose à personne une charge supérieure à ce qu’Il lui a donné. Après la difficulté, Allah accordera bientôt la facilité. » (At-Talâq, 65:7)

Le Coran affirme également que les enfants ont le droit d’hériter dès le jour de leur naissance.

Égalité et justice entre les enfants

Les musulmans qui craignent Allah dans leur cœur et souhaitent obtenir Sa satisfaction doivent traiter leurs enfants avec équité.

La justice, et notamment la justice sociale, constitue un thème majeur de l’islam, qui fut révélé à une époque où la justice faisait défaut. Les enseignements et les prescriptions de l’islam ont rétabli la justice sociale au sein des sociétés tribales de cette époque.

Les musulmans qui craignent Allah dans leur cœur et souhaitent obtenir Sa satisfaction doivent traiter leurs enfants avec équité, sans favoriser l’un au détriment des autres, que ce soit dans les dépenses, le traitement qui leur est réservé ou les cadeaux qu’ils leur offrent.

Les enfants sont un bienfait d’Allah. Pour remercier Allah de ce bienfait, les parents doivent s’acquitter des devoirs qu’Allah leur a prescrits envers leurs enfants.