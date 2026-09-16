Nous sommes habitués à parler — ou à entendre parler — de l’éducation en l’opposant à l’illettrisme, et de la culture en l’opposant à l’absence de culture. Mais quelle est la ligne de séparation entre ces notions ? Pour définir quelque chose, il faut accepter un référentiel. Par exemple, au niveau international, un bloc de fer est défini comme le poids d’autres objets à un kilogramme. Ainsi, il existe une norme internationale du mètre ou du yard pour mesurer la longueur d’un objet. De la même manière, nous devons réfléchir à ce qui sera la ligne de démarcation — ou la ligne des symptômes — entre l’éducation et la non-éducation, entre la culture et la sous-culture. Non, je vais suivre mes propres idées et dire : si c’est le cas, on verra alors que ce qui est éducation pour moi n’est pas éducation pour d’autres. De même, ce qui est culture pour moi peut être une mauvaise culture pour d’autres.

Nous sommes des êtres humains. Nous avons des différences, et la philosophie comporte des devoirs. Les gens sont fondamentaux. L’excellence ultime de cette originalité de l’homme, ce qui le place sur le trône de l’excellence, c’est son humanité. Sans elle, l’homme est au-dessous de tout. Pour être au-dessus de tout, il faut être le plus humain. L’éducation et la culture qui nourrissent l’humanité sont une bonne éducation et une culture saine ; autrement dit, une éducation ou une culture anti-humanité est une non-éducation ou une non-culture. L’humanité doit être la norme pour distinguer éducation et non-éducation, et pour distinguer culture et sous-culture. Si nous pouvons éclairer cela, il devient alors concevable de savoir où en sont l’éducation et la culture aujourd’hui. Si l’éducation est une lumière et si elle est le chemin pour dissiper l’obscurité. Mais l’éducation d’aujourd’hui est-elle vraiment une éducation ? La caractéristique de la lumière est qu’elle enlève l’obscurité. Pour cela, elle ne discrimine pas, ni le haut ni le bas, ni même l’être humain. Autrement dit, elle éclaire tout le monde, quelle que soit la race ou la religion. La nature sera un adorateur instruit de l’humanité. La vie sera alors pour la vie. C’est le développement ultime de l’humanité.

Des enseignants dans la vie

Dans notre vie, nous recevons l’éducation principalement de quatre classes d’enseignants. Les premiers enseignants sont les mères et les pères, qui sont des enseignants primaires. Le rôle de la mère est immense ici. Nous avons tous été bercés sur les genoux de notre mère ; la langue maternelle est le premier capital de la mère. Si la première peur de la vie est forte, et que la peur est forte, le reste a davantage de chances d’être fort. Donc si la mère est bonne, l’enfant a davantage de chances d’être bon. La société aussi a besoin d’une bonne mère. Les mères peuvent bâtir une bonne société. Je loue les mères qui donnent de bons enfants à la société et je prie pour construire la société en donnant de bons enfants. Le deuxième enseignant est l’enseignant de l’institution éducative. Le bien de la société sait, grâce à l’enseignant, combien ce lieu est fragile, monsieur. On en dira peu. Le troisième enseignant est la société. C’est une famille plus vaste pour l’enfant. Ce que sa petite famille enseigne, s’il n’existe pas un environnement pour le nourrir dans la société, sera infidèle dès le départ.

Mauvaise éducation et auto-dégradation

La société d’aujourd’hui est loin d’offrir à nos enfants une bonne éducation. Il n’y a que mauvaise éducation, ragots et superstition dès qu’on met un pied dehors. Tel est aujourd’hui le rôle de la société comme enseignante. On peut se demander dans quelle mesure la société actuelle est favorable au développement de l’enfant. Si la société n’est pas belle, notre génération future ne sera pas belle. Nous fermons les yeux et dérivons dans le courant de la société, en essayant de nous façonner selon ses besoins, dans une perspective d’austérité.

Nous ne sommes pas intéressés par la formation de réformateurs sociaux ou d’acteurs sociaux qui réfléchissent au changement social. L’argent est là où je suis, l’argent est la surface du système social. Quand penserons-nous à former des êtres humains ? Combien de temps une vie peut-elle être sans humanité ? Combien de temps vais-je me tromper moi-même ? En dehors de moi, il reste une création infinie. Vivante et inanimée. Le connu et l’inconnu. Nous ne pouvons pas vivre sans eux. Il y a aussi des pensées à leur sujet, souvent étroitement liées au cours de nos vies. Eux aussi sont nos enseignants. En tant qu’enseignants, le déclin moral actuel dévalorise et déshumanise. C’est moi qui ai tout abandonné. Qui va m’enseigner ? Qui va me dire cette dégradation ? Je n’ai pas pu être un enseignant pour moi-même ni pour ma génération future. J’appelle le corbeau quand il le faut et le coucou quand il le faut. Je suis un échec en tant qu’enseignant ; la société dirigée par moi est donc aussi un échec. Le reste est la création éternelle. Regarde, apprends, pense à ce qu’elle me dit. Le savoir particulier libère les gens de l’illusion. Et telle est la nature du réservoir de ce savoir particulier. La gloire du soi devant mes yeux. Il faut le lire, il faut le connaître, il faut comprendre son ordre et sa beauté. La grandeur et la beauté aident à éliminer la petitesse et la laideur. La grandeur et la petitesse peuvent briser la barrière. Elles écrasent l’ego né de la mesquinerie. Quand je me tiens sur une plage, son immensité écrase ma petitesse. Je suis rabaissé. Je regarde en silence et je m’oublie, moi et mon ego. Prise de conscience spirituelle. Elle enseigne à la vie à penser : quel est le but de la vie ? Un soi sans ego.

Examiner la sagesse dans les créatures

L’appel des vagues de l’eau : se tenir aux côtés des gens et aimer. Lorsque je plonge plus profondément dans la création éternelle, je verrai une beauté plus grande. La seule exception à cela, c’est l’ordre. Chaque créature dans la nature suit des règles et des règlements. Il n’y a pas d’exception. Et une pratique sans exception, c’est la science. Et la connaissance de la science est notre conviction et notre détermination. D’autres créatures que moi sont liées par les lois des êtres vivants et des êtres inanimés, et c’est la religion fondamentale de leur existence. Comme la lumière voyage en ligne droite. Les photons de la lumière du soleil — les particules dans les feuilles des plantes — sont l’ingrédient principal de la cuisine. Les glucides sont fabriqués à partir de l’hydrogène de l’eau et du dioxyde de carbone de l’air, absorbés par les racines des plantes par la photosynthèse. Cela se transforme en fruit de l’arbre et arrive jusqu’à nos feuilles. Ensuite, le monde animal nous vient des plantes. Et encore, la pomme de l’arbre est tombée au sol au lieu d’aller vers le ciel. La création se déroule toujours devant nos yeux. Cette règle immuable — règle, discipline, obligation — est la racine de la beauté. Et des règles, une discipline et une obligation semblables apporteront de la beauté dans notre vie. Si l’on observe davantage, on voit que l’oxygène respiré ne devient pas de l’azote à l’intérieur du corps. Nous n’avons pas cette force. Donc je suis anonyme. Je suis méconnaissable, mais ce n’est pas une erreur de reconnaître les autres créatures, parce qu’elles sont liées par les mêmes règles — liées par le même lien — le même mot est unifié. Je vois aussi que les manguiers et les palmiers poussent côte à côte dans le même sol. Il n’y a pas de conflit. Quelle égalité cela me donne ! Plus j’y pense, plus j’ai honte. Et, incapable de comprendre cela, je marche fièrement sur la route en passant devant le manguier et le palmier. Nier tout cela n’est pas de la culture, mais sa faute. Le reconnaître et l’organiser, c’est la culture. La vie n’est pas un divertissement — la vie est une épreuve. Et réussir l’épreuve, c’est le divertissement.

Le contexte de l’examen, c’est l’humanité. Lever le drapeau de l’humanité, lutter et réussir sous ce drapeau : voilà la norme de la réussite et de l’échec. La culture est le champ d’expression du sens de la vie et de la créativité. La culture varie selon les pays et les époques, mais, fondamentalement, elle est une image de la vie qui met en relief l’humanité. Sa pratique dira à quel point un pays ou une nation est généreux, tolérant, créatif, réfléchi. Autrement dit, la culture dira à quel point une nation est humaine. Ainsi, l’humanité diffère en apparence, mais elle est la même en essence. Et la norme de l’humanité, c’est la vie pour la vie. Comment cela contiendrait-il un dialogue de divertissement ? Cela contiendra l’expression de l’âme. Faire s’entrechoquer les passions n’est pas une résonance qui résonne pour renforcer l’âme suprême. Acceptez-vous cela ? L’esprit ne continue pas ce qu’il fait. Je ne me soucie de personne. Trois mains et demie dans ses propres mains. Si c’est le cas, ils veulent le même pouvoir partout. Survivre sans oxygène. Vivre sans eau. La réponse est non, mais pourquoi cette autosuffisance ? Quand deviendrai-je un adorateur de la beauté ? Je serai immergé dans l’être de la création. Quand ébranlerai-je les valeurs sociales d’aujourd’hui et réfléchirai-je honnêtement à ce que j’ai donné à la société plutôt qu’à ce que j’ai reçu de la société ? Quand je ne pense pas à mes capacités et que je pense à des milliers d’incapacités. Je serai reconnaissant sans souhaiter la gratitude du bienfaiteur.

Par Obaidul Hoque