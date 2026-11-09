Nous commençons souvent notre cheminement spirituel remplis d’aspiration et d’enthousiasme. Nous voulons nous changer nous-mêmes, changer nos communautés, et peut-être même le monde entier en une seule nuit. Mais, dans notre précipitation, nous risquons de nous briser contre ce que le grand savant, le cheikh Ahmad Ibn `Ata’illah As-Sakandari, a appelé les « voiles du destin ».

Cet article explore l’une de ses paroles de sagesse les plus profondes, tirée de son célèbre livre Al-Hikam. Elle nous apprend comment trouver un équilibre essentiel entre notre volonté puissante et le décret divin immuable, et accéder ainsi à un chemin de vie plus patient, plus sage et plus efficace.

La sagesse d’Ibn Ata’illah : « Ta volonté ne peut transpercer le destin »

Dans ses Hikam (Paroles de sagesse), Ibn Ata’illah écrit :

« La volonté des créatures, aussi forte soit-elle, ne pourra jamais percer les voiles du destin. »

Que signifie cette parole puissante ?

Le mot arabe utilisé est himam (pluriel de himma), qui désigne la volonté, la détermination, l’énergie et l’effort concentré. Ibn `Ata’illah nous enseigne que, quelle que soit la force de notre himma, elle ne peut briser le destin qu’Allah a décrété. Le Coran nous rappelle cette vérité ultime :

{En vérité, Nous avons créé toute chose avec mesure.} (Al-Qamar 54 : 49)

Cela ne signifie pas que nous devions être passifs. Au contraire, c’est un appel à aligner notre volonté sur la réalité des lois universelles d’Allah.

Comprendre les lois universelles d’Allah (sunan al-kawniyyah)

Notre volonté, aussi forte soit-elle, ne peut contourner les lois universelles (ou « destins ») qu’Allah a inscrites dans la trame de la création. Ce sont des systèmes et des principes fixes qui s’appliquent à tout le monde. Allah dit dans le Coran :

{… Jamais tu ne trouveras de changement dans la façon d’agir d’Allah, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la façon d’agir d’Allah !} (Fatir 35 : 44)

Ces lois gouvernent tout, du monde physique à notre croissance spirituelle. Nous ne pouvons atteindre de résultats sans accepter les causes, les étapes et les conditions qu’Allah a établies.

Par exemple, l’une de ces lois est la loi de l’épreuve. Allah dit :

{Les gens pensent-ils qu’on les laissera dire : « Nous croyons » sans les éprouver ?} (Al-`Ankabut 29 : 2)

Si tu prétends avoir la foi, tu seras mis à l’épreuve. C’est un système divin que tu ne peux pas éviter, quelle que soit ta détermination.

Les lois inévitables du temps et du progrès graduel

Deux des voiles du destin les plus importants que nous devons respecter sont le temps et le progrès graduel.

Allah, qui n’est pas limité par le temps, l’a créé pour nous comme un milieu de croissance et d’accomplissement. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, ni changer le monde, en un seul instant. Les choses ont besoin de temps pour se déployer.

Comme le disent avec sagesse les juristes : « Quiconque veut précipiter l’obtention de quelque chose avant son heure se voit puni par en être privé. »

Si nous ignorons cette loi et exigeons des résultats immédiats, nous nous préparons à la déception. Le vrai progrès vient du fait de travailler dur tout en respectant patiemment le calendrier divin. Vouloir mémoriser tout le Coran en un mois est un exemple de tentative de percer ce voile ; ce qui est appris trop vite est souvent oublié tout aussi vite.

Adopter le « devoir du moment » (wâjib al-waqt)

Un autre concept essentiel est ce que les savants appellent le « devoir du moment » (wâjib al-waqt). Nos responsabilités changent au fil des différentes étapes de notre vie.

À une étape, ton devoir principal peut être d’élever tes enfants.

À une autre, ce peut être de travailler dur pour gagner ta subsistance et te marier.

Plus tard, ce peut être de te consacrer à la recherche du savoir.

Quand tu es malade, ton devoir est de te reposer et de guérir.

Tu ne peux pas faire à soixante-dix ans ce que tu faisais à quarante. Tu ne peux pas négliger un enfant malade pour te concentrer sur ton adoration individuelle si ton devoir, à ce moment précis, est de prendre soin de ta famille. Reconnaître et accomplir le devoir propre à ton temps et à ta situation est une forme de soumission à la sagesse d’Allah. Après avoir accompli ce devoir, tu peux te libérer pour d’autres objectifs.

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a été commandé à reconnaître ses bienfaits et à agir en conséquence :

{En vérité, Nous t’avons accordé l’abondance. Prie donc ton Seigneur et sacrifie.} (Al-Kawthar 108 : 1–2)

La sagesse d’une approche équilibrée et douce

Essayer de forcer les choses à l’encontre du cours naturel voulu par Allah est contre-productif. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

« Cette religion est solide… appliquez-la donc avec douceur. » (Al-Bayhaqi)

Cela signifie que nous devons aborder nos objectifs spirituels et mondains étape par étape, et non en bloc. Un hadith souvent cité – bien que faible dans sa chaîne de transmission – porte un sens profond :

« Celui qui est trop dur avec sa monture n’atteindra pas sa destination, et sa monture mourra. »

Si tu pousses ton cheval sans répit, ta forte aspiration ne te servira à rien : le cheval mourra et tu resteras bloqué. C’est une métaphore pour notre propre énergie et nos efforts. Sans équilibre, nous nous épuisons et nous échouons à atteindre notre but.

Conclusion : trouver la force dans l’alignement

De même que notre première leçon était de trouver l’équilibre entre l’espérance en la Miséricorde d’Allah et notre faillibilité humaine, cette parole de sagesse nous enseigne à équilibrer notre volonté forte avec la réalité du destin divin. Il s’agit d’harmoniser ce que nous voulons faire avec les lois universelles d’Allah, le principe du progrès graduel et le devoir du moment.

Quand nous sommes sages, nous ne cherchons pas à percer les voiles du destin. Nous apprenons à œuvrer avec eux. Un départ équilibré, porté par une volonté forte mais patiente, est celui qui se poursuit, persévère et, en fin de compte, réussit.

Questions & Réponses

Que veut dire Ibn `Ata’illah par « voiles du destin » ?

Les « voiles du destin » désignent les lois universelles et les décrets immuables établis par Allah, comme l’écoulement du temps, le principe du changement graduel et la nécessité de faire face aux épreuves. Notre volonté humaine ne peut pas contourner ni « transpercer » ces réalités.

Cette notion nie-t-elle le libre arbitre en Islam ?

Non, absolument pas. Cette sagesse nous apprend plutôt à utiliser notre libre arbitre de façon efficace. L’Islam affirme que l’être humain dispose d’un libre arbitre pour faire des choix, mais que les résultats de ces choix restent soumis à la permission d’Allah et aux lois universelles qu’Il a créées. Le but est d’employer notre volonté avec sagesse, en harmonie avec ces lois, et non contre elles.

Comment appliquer le « devoir du moment » dans ma vie quotidienne ?

Commence par réfléchir à ta situation actuelle. Es-tu étudiant, parent, salarié, aidant familial ? Identifie tes responsabilités principales et donne-leur la priorité. Accomplir ces devoirs avec excellence est en soi un acte d’adoration et une utilisation sage de ton énergie.