Islam — Aperçu succinct de l’islam à la lumière du Coran et de la Sunna prophétique

Par Muhammad ibn Abdullah as-Saheem

L’islam invite chacun à faire preuve d’équité dans ses paroles et dans ses actes, y compris envers ses ennemis. Allah, Exalté soit-Il, est parfaitement Juste dans Ses actes et dans la manière dont Il administre les affaires de Ses serviteurs. Ses commandements, Ses interdictions, Sa création et Son décret suivent tous une voie droite.

Allah, Exalté soit-Il, dit :

« Allah atteste qu’il n’y a de divinité digne d’être adorée que Lui, ainsi que les anges et les gens de science. Il est Celui qui maintient la justice. Il n’y a de divinité digne d’être adorée que Lui, le Tout-Puissant, le Sage. » (Sourate Âl ‘Imrân, 3:18)

Allah ordonne la justice lorsqu’Il dit :

« Dis : “Mon Seigneur a ordonné la justice…” » (Sourate al-A‘râf, 7:29)

Tous les prophètes et messagers, que la paix soit sur eux, ont appelé à la justice. Allah, Exalté soit-Il, dit :

« Nous avons effectivement envoyé Nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le Livre et la balance afin que les gens établissent la justice… » (Sourate al-Hadîd, 57:25)

La « balance » mentionnée dans ce verset renvoie ici à la justice dans les paroles et dans les actes. L’islam ordonne donc de faire preuve d’équité dans les paroles comme dans les actes, même envers les ennemis.

Allah, Exalté soit-Il, dit :

« Ô vous qui croyez ! Soyez fermes dans la justice, témoins pour Allah, même si cela doit aller contre vous-mêmes, vos père et mère ou vos proches. Qu’il s’agisse d’un riche ou d’un pauvre, Allah est plus digne de prendre soin de chacun d’eux. Ne suivez donc pas vos passions au détriment de la justice. Et si vous déformez votre témoignage ou refusez de le donner, sachez qu’Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. » (Sourate an-Nisâ’, 4:135)

Allah, Exalté soit-Il, dit également :

« …Mais que la haine que vous éprouvez envers ceux qui vous ont empêchés d’accéder à la Mosquée sacrée ne vous pousse pas à transgresser. Entraidez-vous dans la bonté et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est sévère dans Son châtiment. » (Sourate al-Mâ’idah, 5:2)

Il dit aussi :

« …Que la haine que vous éprouvez envers un peuple ne vous incite pas à vous écarter de la justice. Soyez justes : cela est plus proche de la piété… » (Sourate al-Mâ’idah, 5:8)

Trouve-t-on, dans les lois humaines contemporaines ou dans les autres religions, un commandement comparable à celui qui exige de dire la vérité, même lorsqu’elle va à l’encontre de soi-même, de ses parents ou de ses proches ?

La justice envers les proches et au sein de la famille

L’islam commande la justice aussi bien envers l’ami qu’envers l’ennemi. Le Prophète ﷺ ordonna également de traiter les enfants avec équité. ‘Âmir rapporte :

La justice : fondement de la stabilité des sociétés

La justice est le seul moyen d’assurer la stabilité des individus et des sociétés. Sans elle, les gens ne peuvent se sentir en sécurité quant à leur religion, leur vie, leurs enfants, leur honneur, leurs biens et leur pays.

C’est pourquoi le Prophète ﷺ ordonna aux musulmans d’émigrer en Abyssinie après les persécutions qu’ils avaient subies de la part des mécréants à La Mecque. L’Abyssinie fut choisie parce que son roi était juste et que personne n’était opprimé sous son autorité.