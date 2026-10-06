La méthode consistant à évaluer la Sunna du Prophète en la confrontant au Coran est un discours ancien et récurrent. Cette idée, historiquement propagée par des non-spécialistes et récemment remise au goût du jour par les modernistes, a gagné du terrain auprès de certaines personnes. Celles-ci jugent l’authenticité des hadiths en les confrontant au Coran, une pratique qui témoigne d’une compréhension insuffisante des principes de la critique des hadiths et de la logique.

Les récits qui préconisent de confronter les hadiths au Coran

Plusieurs récits sont présentés comme soutenant l’idée qu’il faudrait confronter les hadiths au Coran afin d’en vérifier l’authenticité. On peut notamment citer :

Hadith 1

« Lorsqu’un hadith est rapporté de moi, confrontez-le au Livre d’Allah. S’il lui est conforme, acceptez-le ; s’il ne lui est pas conforme, rejetez-le. » [1]

Hadith 2

« Tout ce qui vous parvient de ma part, présentez-le au Livre d’Allah. Si cela lui est conforme, c’est que je l’ai dit ; si cela ne lui est pas conforme, je ne l’ai pas dit. » [2]

Hadith 3

« Les paroles qui me sont attribuées sont de trois sortes : tout hadith qui vous est transmis de ma part et dont vous savez qu’il est conforme au Livre d’Allah, le Noble et Tout-Puissant, acceptez-le ; quant au hadith qui vous est rapporté de ma part et que vous ne trouvez pas dans le Coran ou qui le contredit, rejetez-le. »

Ces récits donnent à penser que l’authenticité des hadiths devrait être déterminée en les confrontant au Coran.

Examen logique de cette méthodologie

D’un point de vue logique, le statut de la Sunna est intrinsèquement lié au Coran lorsqu’il s’agit de confirmer l’authenticité des récits. Le Coran, dont l’authenticité est certaine et qui nous a été transmis par une chaîne de transmission mutawâtir (transmission successive et massive), constitue la source première. Il semble donc logique de confronter les hadiths au Coran afin d’établir leur authenticité, puisque l’absence de contradiction avec le Coran fait partie des conditions d’acceptation.

Perspectives historiques et savantes

Certains savants hanafites et théologiens ont adopté cette approche. Abû Al-Mudhafar As-Sam‘ânî rapporte qu’un groupe de compagnons d’Abû Hanîfa estimait qu’il fallait confronter les hadiths au Coran. S’il n’existait aucune contradiction, le hadith était accepté ; dans le cas contraire, il était rejeté. Cette opinion est également partagée par de nombreux théologiens.

Abû Zayd Ad-Dabbûsî Al-Hanafî soutenait que les récits transmis par un narrateur unique devaient faire l’objet d’un examen critique en les comparant au Livre d’Allah. Si un hadith contredisait le Coran, il devait être rejeté, car le Coran est d’une certitude absolue, tandis que les récits transmis par un narrateur unique comportent par nature une part de doute.

Cependant, des savants contemporains soutiennent que les récits qui préconisent cette méthodologie ne sont pas authentiques. Des spécialistes de la critique des hadiths tels qu’Ibn Mahdî et Ibn Ma‘în, ainsi que des savants modernes, estiment que ces récits ont été forgés par des hérétiques.

Évaluation de la validité de cette méthodologie

La méthode consistant à évaluer les hadiths en les confrontant au Coran fait l’objet de plusieurs critiques.

Le rejet par la majorité des savants

La majorité des spécialistes du hadith n’adhère pas à cette méthodologie. Ils soulignent que les récits prophétiques authentiques possèdent une valeur probante indépendante.

Le consensus des savants

La méthodologie critique développée par les spécialistes du hadith est rigoureuse et vise à garantir la préservation et l’authenticité de la Sunna du Prophète. Parmi les conditions permettant d’authentifier un hadith figure notamment la vérification de l’absence d’anomalie ou de défaut caché, ce qui rend inutile une validation supplémentaire par confrontation avec le Coran.

Le consensus sur l’obligation de suivre la Sunna

Le Coran ordonne aux musulmans de suivre la Sunna du Prophète. Des savants tels que l’imam Ibn Hazm et l’imam Ash-Shâfi‘î soulignent qu’aucun hadith authentique ne contredit le Coran. Selon eux, la Sunna vient soit expliciter le Coran, soit le compléter.

La position de l’imam Ash-Shâfi‘î

Ash-Shâfi‘î réfute l’idée selon laquelle la Sunna devrait être confrontée au Coran, affirmant que la Sunna constitue en elle-même une source contraignante de guidance.

Les mises en garde contre le rejet de la Sunna

Des hadiths tels que : « Il m’a été donné le Coran et quelque chose de semblable à celui-ci » mettent en garde contre le fait de rejeter la Sunna au profit d’une adhésion exclusive au Coran.

Conclusion

La méthode consistant à confronter la Sunna au Coran afin d’en valider l’authenticité n’est pas étayée par des récits authentiques et ne bénéficie pas de l’adhésion de la majorité des spécialistes du hadith. Les méthodes critiques rigoureuses développées par ces savants permettent d’assurer l’authenticité et la préservation de la Sunna du Prophète.

Cette approche, fondée sur une connaissance approfondie et un examen rigoureux, contribue à préserver l’intégrité des enseignements islamiques. L’application moderniste de cette méthodologie, souvent destinée à remettre en cause la Sunna, ne tient pas suffisamment compte des principes établis de la critique des hadiths ni de la relation harmonieuse entre le Coran et la Sunna.