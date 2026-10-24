Les savants distinguent les petites sommes des sommes importantes lorsqu’une épouse souhaite prélever de l’argent sur les biens de son mari pour faire l’aumône avec les biens de son mari. Pour une petite somme, son autorisation n’est pas indispensable. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un montant important, elle doit l’en informer et obtenir son consentement.

L’avis des juristes et les usages

Le Dr ʿUqayl Jâsim an-Nashmî, professeur de jurisprudence islamique au Koweït, apporte les précisions suivantes :

Une femme peut faire l’aumône avec les biens de son mari auxquels elle a accès au domicile. Toutefois, elle doit l’en informer et obtenir son consentement. En revanche, si le don est considéré comme négligeable au regard des usages, elle peut le faire sans son autorisation.

À ce sujet, ʿÂ’isha, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

« Lorsqu’une femme donne en aumône une partie de la nourriture de son foyer sans porter préjudice aux biens de son mari, elle obtient une récompense pour son aumône, son mari obtient une récompense pour les biens qu’il a acquis, et le gardien du dépôt obtient également une récompense. Aucun d’entre eux ne diminue la récompense des autres. »

La nécessité du consentement du mari

Par ailleurs, lors du sermon d’adieu, le dernier sermon prononcé par le Prophète ﷺ, celui-ci aurait déclaré :

« Une femme ne doit jamais dépenser les biens de son mari sans son autorisation. »

On lui demanda :

« Pas même de la nourriture, ô Messager d’Allah ? »

Le Prophète ﷺ répondit :

« C’est ce qu’il y a de meilleur dans nos biens. »

Ces propos soulignent que l’autorisation et le consentement du mari sont requis, sauf lorsque le don est suffisamment modeste pour être effectué sans son accord.

L’exception pour les dons modestes

Cette exception est illustrée par la réponse du Prophète ﷺ à Asmâ’ bint Abî Bakr, qu’Allah l’agrée. Elle lui avait dit :

« Az-Zubayr est un homme strict. Il arrive qu’un indigent me demande de l’aide et que je lui donne en aumône, sans son autorisation, une partie des biens qui se trouvent dans la maison d’Az-Zubayr. »

Le Prophète ﷺ lui répondit :