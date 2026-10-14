Gratitude : « Souvenez-vous donc de Moi, Je Me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers Moi et ne soyez pas ingrats. » (Al-Baqarah, 2:152)

« Et lorsque votre Seigneur proclama : “Si vous êtes reconnaissants, J’augmenterai certes Mes bienfaits à votre égard ; mais si vous êtes ingrats, Mon châtiment est certes terrible.” » (Ibrâhîm, 14:7)

« Nous avons certes accordé la sagesse à Luqmân : “Sois reconnaissant envers Allah.” Quiconque est reconnaissant ne l’est que pour son propre bien ; quant à celui qui est ingrat, Allah Se suffit à Lui-même et Il est digne de toute louange. » (Luqmân, 31:12)

Le terme coranique désignant la gratitude est shukr. Il apparaît à de nombreuses reprises dans le Coran. Il désigne une qualité humaine, mais il est également attribué à Allah. Selon les savants, le shukr consiste à prendre conscience d’un bienfait et à le reconnaître. Le shukr de l’être humain consiste à reconnaître les bienfaits reçus, tandis que le shukr d’Allah désigne la récompense et la reconnaissance qu’Il accorde à Ses serviteurs.

Le shukr est un principe fondamental de l’islam. Il constitue une qualité essentielle du croyant et une source de tout bien. Dans le Coran, il est parfois associé à la foi, tandis que l’ingratitude est associée à la mécréance. Allah a décrit Ses prophètes et Ses messagers comme faisant partie de ceux qui étaient reconnaissants. Le prophète Nûh était un serviteur reconnaissant envers Allah (Al-Isrâ’, 17:3). Le prophète Ibrâhîm remerciait Allah pour Ses nombreux bienfaits (An-Nahl, 16:121). Le prophète Dâwûd et sa famille reçurent l’ordre d’être reconnaissants envers Allah (Saba’, 34:13). Allah dit également à Son Prophète Muhammad ﷺ :

« Non ! Adore donc Allah et sois du nombre des reconnaissants. » (Az-Zumar, 39:66)

Allah a également promis :

« Aucune âme ne peut mourir si ce n’est avec la permission d’Allah, à un terme fixé. Quiconque désire la récompense de ce monde, Nous lui en donnerons ; et quiconque désire la récompense de l’au-delà, Nous lui en donnerons. Et Nous récompenserons bientôt les reconnaissants. » (Âl ‘Imrân, 3:145)

En islam, la gratitude ne se limite pas à un acte ou à une pratique religieuse particulière : elle englobe tous les aspects de la vie. Toute notre existence doit être vécue dans l’obéissance à notre Bienfaiteur suprême, Allah. Il nous a comblés de Ses bienfaits ; notre gratitude doit donc se traduire par notre adoration et notre obéissance à Ses commandements et à Ses prescriptions. Nos prières quotidiennes, notre jeûne durant le Ramadan, notre Zakât et notre Hajj sont autant d’actes par lesquels nous exprimons notre gratitude. Nous devons les accomplir non seulement parce qu’ils constituent des devoirs qui nous sont prescrits, mais aussi par reconnaissance envers notre Seigneur et notre Créateur.

Nous devons également nous rappeler que nous sommes constamment entourés des faveurs et des bienfaits d’Allah. Le Prophète ﷺ nous a enseigné de nombreuses invocations afin de nous aider à demeurer dans la gratitude et la reconnaissance.

Lorsqu’il se mettait au lit, le Prophète ﷺ disait :

« C’est en Ton nom que je meurs et que je vis. »

Au réveil, il disait :

« Louange à Allah qui nous a rendu la vie après nous avoir fait mourir, et c’est vers Lui que sera la résurrection. » (Al-Bukhârî)

Lorsqu’il mangeait ou buvait, il disait :

« Louange à Allah qui nous a nourris, nous a donné à boire et a fait de nous des musulmans. » (At-Tirmidhî)

Chaque fois que le Prophète ﷺ revêtait un nouveau vêtement, il disait :

« Ô Allah ! À Toi la louange. Tu m’as donné ce vêtement pour me couvrir. Je Te demande le bien de ce vêtement et le bien pour lequel il a été conçu, et je cherche refuge auprès de Toi contre le mal de ce vêtement et le mal pour lequel il a été conçu. » (At-Tirmidhî)

Lorsqu’il montait sur sa chamelle pour entreprendre un voyage, le Prophète ﷺ disait trois fois :

« Allah est le Plus Grand. »

Puis il disait :

« Gloire à Celui qui a soumis ceci à notre service, alors que nous n’aurions jamais pu y parvenir par nous-mêmes. Et c’est vers notre Seigneur que nous retournerons. » (Az-Zukhruf, 43:13)

Il poursuivait ensuite :

« Ô Allah ! Nous Te demandons au cours de ce voyage la piété, la crainte révérencielle et les œuvres qui Te plaisent. Ô Allah ! Facilite-nous ce voyage et raccourcis-nous sa distance. Ô Allah ! Tu es le Compagnon durant le voyage et le Protecteur de la famille que nous laissons derrière nous. Ô Allah ! Nous cherchons refuge auprès de Toi contre les difficultés du voyage, les scènes pénibles et le mauvais retour auprès de nos biens et de notre famille. »

À son retour de voyage, il disait :

« Nous revenons, repentants, adorateurs et louant notre Seigneur. » (Muslim)

L’islam ne nous enseigne pas seulement à remercier Allah. Il nous enseigne également à exprimer notre gratitude envers nos parents, nos époux et épouses, nos amis, nos voisins et tous ceux qui nous font du bien. Le Prophète ﷺ a dit :