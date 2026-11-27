Lorsqu’on compare les systèmes élaborés par les hommes à la guidance coranique, on comprend mieux pourquoi la communauté musulmane (Ummah) doit prendre les lois divines pour référence. Partout dans le monde, les politiques publiques et les systèmes éducatifs sont façonnés par les croyances, les conceptions et les programmes de leurs dirigeants, généralement conçus pour servir des intérêts nationaux ou régionaux. C’est pourquoi les nations se montrent réticentes à importer des systèmes politiques, des programmes éducatifs, des œuvres littéraires ou des coutumes provenant d’autres sociétés. Elles considèrent souvent ces emprunts étrangers comme une menace directe pour leur identité, leur nationalisme, leur indépendance et leur attachement à leur histoire et à leur civilisation ancestrales.

Même les pays qui revendiquent la neutralité en matière d’éducation ou qui fonctionnent selon les principes de la laïcité — laquelle serait plus justement qualifiée d’« irréligion » — rejettent fermement l’importation d’idéologies étrangères !

Le danger d’importer des systèmes étrangers

La grande communauté musulmane (Ummah) peut-elle alors accepter de devenir tributaire des politiques de l’Orient et de l’Occident ? Devons-nous importer des systèmes politiques et éducatifs de tous horizons, comme nous importons des biens de consommation et des denrées alimentaires, sans examen, sans analyse ni esprit critique ?

Comment la noble nation musulmane, forte de son héritage profondément enraciné, de son histoire illustre et de sa brillante civilisation, pourrait-elle consentir à se soumettre à l’Orient ou à l’Occident ? Même les intellectuels et les penseurs occidentaux et orientaux reconnaissent eux-mêmes les échecs de leurs sociétés dans les domaines de la morale, des valeurs, des cadres éducatifs, des structures familiales et des relations sociales. Cette dépendance à l’égard de systèmes étrangers ne constitue-t-elle pas une trahison envers cette Ummah, sa croyance islamique, sa religion et les grandes figures de son histoire ?

La perfection de l’islam et la guidance coranique

Aucune nation, quelle que soit sa foi, accepterait une telle humiliation et une telle dépendance. Comment la nation musulmane, qu’Allah a honorée du plus grand bienfait — la révélation du Noble Coran —, pourrait-elle accepter des lois humaines imparfaites ou des systèmes éducatifs défaillants ?

Allah, exalté soit-Il, souligne explicitement la perfection de l’islam :

« Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous Mon bienfait et agréé pour vous l’islam comme religion. »

([Al-Mâ’idah : 3])

Allah nous a accordé une autonomie en nous dispensant de rechercher dans d’autres religions, méthodes ou sources une guidance qui se substituerait à la Sienne. Son Noble Livre constitue une source de guidance propre à garantir la prospérité des peuples et des territoires. Allah, exalté soit-Il, dit :

« Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre comme un exposé explicite de toute chose, ainsi qu’un guide, une miséricorde et une bonne annonce pour les musulmans. »

([An-Nahl : 89])

Notre Livre expose clairement tout ce dont nous avons besoin. Allah dit également :

« Ne leur suffit-il donc pas que Nous ayons fait descendre sur toi le Livre qui leur est récité ? Il y a certes en cela une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. »

([Al-‘Ankabût : 51])

Ce verset pose une question fondamentale : ce Livre magnifique ne leur suffit-il donc pas, alors qu’il contient l’histoire des peuples qui les ont précédés, les annonces concernant ceux qui viendront après eux et les jugements parfaits nécessaires à la gestion de leurs affaires présentes ?

L’avertissement prophétique contre la recherche de sources extérieures

L’imam Ahmad, Ibn Abî ‘Âsim dans As-Sunnah et Ad-Dârimî rapportent, d’après Jâbir ibn ‘Abd Allah, que ‘Umar ibn Al-Khattâb apporta un livre qu’il avait obtenu auprès de certains Gens du Livre et le lut au Prophète ﷺ. Celui-ci se mit en colère et dit :

« Es-tu dans la confusion à ce sujet, ô fils d’Al-Khattâb ? Par Celui qui tient mon âme en Sa main, je vous ai apporté un message pur et limpide. Ne leur posez aucune question, de peur qu’ils ne vous disent une vérité que vous rejetteriez, ou un mensonge auquel vous accorderiez foi. Par Celui qui tient mon âme en Sa main, si Moïse ﷺ était encore vivant, il n’aurait d’autre choix que de me suivre. »

Les principaux enseignements de ce hadith

Le rejet des sources altérées : Le Prophète ﷺ réprimanda ‘Umar pour avoir tenté d’ajouter une autre source de référence au Coran et à la Sunna, même si celle-ci provenait de livres révélés auparavant, mais altérés par la suite.

Le Prophète réprimanda ‘Umar pour avoir tenté d’ajouter une autre source de référence au Coran et à la Sunna, même si celle-ci provenait de livres révélés auparavant, mais altérés par la suite. La primauté du message prophétique : Si les textes divins antérieurs ne peuvent plus être considérés comme des sources de référence premières en raison des altérations humaines, les philosophies purement humaines le sont encore moins.

Si les textes divins antérieurs ne peuvent plus être considérés comme des sources de référence premières en raison des altérations humaines, les philosophies purement humaines le sont encore moins. Une portée universelle : Même le prophète Moïse ﷺ , s’il était encore vivant, aurait l’obligation de suivre le message final transmis par le prophète Muhammad ﷺ .

Rester sur le droit chemin d’Allah

Le Prophète ﷺ a mis sa communauté en garde contre le fait de suivre des voies trompeuses et des méthodes contradictoires qui ne reposent pas sur la révélation divine.

Ibn Mas‘ûd rapporte que le Messager d’Allah ﷺ traça une ligne droite, puis dessina d’autres lignes à sa droite et à sa gauche. Il dit alors :

« Voici le chemin droit d’Allah, et voici les autres chemins ; à la tête de chacun de ces chemins se trouve un démon qui appelle les gens à le suivre. »

Puis il récita :

« Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude : suivez-le donc ; et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de Sa voie. »

([Al-An‘âm : 153])

Conclusion

Il ne fait aucun doute que modifier notre morale islamique, notre mode de vie et nos programmes éducatifs pour les adapter aux caprices de ceux qui sont dépourvus de véritable savoir et de guidance divine constitue une violation manifeste des textes islamiques. Ces textes nous prescrivent sans équivoque de nous détourner des désirs, des systèmes, des idéologies et des politiques de l’ignorance (Jâhiliyyah). Nous devons plutôt placer notre confiance absolue dans ce qu’Allah a révélé à Son Prophète et Messager, Muhammad ﷺ.

Allah est le Guide suprême vers le droit chemin.