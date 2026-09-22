Ibrâhîm al-Khalîl : une école de persévérance raconte comment le prophète Abraham fit face aux menaces de son père avec patience et une foi inébranlable. Allah, Exalté soit-Il, dit :

« Il dit : “T’éloignes-tu de mes divinités, ô Ibrâhîm ? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai. Éloigne-toi donc de moi pour un long moment !” » (Coran, 19:46)

Il n’est pas facile de répondre à la douceur, à la bienveillance et à la courtoisie par la dureté, la brutalité, voire par des menaces de violence. Pourtant, c’est ainsi qu’Âzar, le propre père d’Abraham, réagit lorsque le prophète Ibrâhîm al-Khalîl ﷺ ne cessa de l’appeler, lui et son peuple, à adorer le Dieu Unique et à abandonner les idoles.

L’approche d’Ibrâhîm al-Khalîl était empreinte de compassion et de patience, mais elle ne produisit aucun effet sur son peuple.

Dans sa réponse, Âzar dit à son fils : « T’éloignes-tu de mes divinités, Abraham ? » Remarquons qu’il ne s’adressa pas à lui en disant « mon fils », expression affectueuse, mais employa son prénom, manifestant ainsi sa colère et son rejet face à cet appel qu’il jugeait étrange et inhabituel.

Puis il le menaça : « Si tu ne cesses pas cette conduite, je te lapiderai et tu devras t’éloigner de moi pour très longtemps — je ne veux plus te voir ! »

Ainsi, le père mécréant répondit à l’appel bienveillant de son fils par l’impolitesse, la dureté, les menaces et le rejet — autant de manifestations d’un cœur corrompu par la mécréance.

Certains exégètes, comme al-Fakhr ar-Râzî, expliquent qu’Allah rapporte cet épisode afin de réconforter le cœur de Son Messager ﷺ, en lui rappelant que les ignorants ont toujours réagi de cette manière et qu’il n’était pas seul à subir une telle cruauté.

Ibrâhîm al-Khalîl : une école de persévérance — les idoles et les idéologies modernes

Autrefois, les hommes adoraient des idoles de pierre, des arbres ou des astres, et de nombreux croyants furent torturés ou tués simplement parce qu’ils refusaient les croyances ignorantes et corrompues de leurs propres tribus. Les biographies des Prophètes regorgent de récits de ce genre datant de l’époque de l’ignorance.

Mais à notre époque moderne, marquée par la science, les Lumières, la communication et l’information, rien n’a véritablement changé. Les « divinités » d’aujourd’hui ne sont plus des statues sculptées ni des arbres sacrés. Il peut s’agir d’idéologies, de partis politiques, de décideurs ou de détenteurs du pouvoir.

Les gens ordinaires se retrouvent déconcertés dans cet environnement chaotique : à qui doivent-ils prêter allégeance et obéissance, alors même que la Révélation divine a été clairement établie avec la venue du dernier Messager ?

Chaque fois qu’un défenseur de la vérité manifeste le moindre désaccord, le tribunal de l’opinion qui entoure ces « divinités » modernes répète le cri d’Âzar adressé à Abraham : « T’éloignes-tu de mes divinités ? »

Ainsi, l’histoire se répète — sous des formes différentes, mais avec la même essence, rappelant l’importance des enseignements portés par Ibrâhîm al-Khalîl.

Quelle leçon tirer de l’exemple d’Ibrâhîm ?

Quiconque se retrouve dans la situation d’Ibrâhîm al-Khalîl ﷺ — face au tribunal des idoles, qu’elles soient réelles ou symboliques — doit savoir que, s’il reste ferme et persévère sur le droit chemin, il marche dans la lumière de la vérité, même s’il doit pour cela perdre sa vie, ses biens ou sa famille.

Le prophète Abraham choisit de sacrifier tout ce qu’il possédait et d’émigrer de sa patrie pour adorer son Seigneur, plutôt que d’abandonner la voie d’Allah. Il ne se laissa séduire ni intimider par les menaces.

De même, notre maître Muhammad ﷺ abandonna derrière lui ses biens, sa famille et sa tribu, émigrant afin de préserver son âme et sa foi.

Ainsi se déploie l’éternelle lutte entre la vérité et le faux. La mentalité arrogante et corrompue demeure inchangée à travers les millénaires — inchangée dans sa nature profonde, même si ses manifestations extérieures évoluent.

Les récits des nobles Prophètes renferment d’innombrables enseignements et exhortations. Allah dit :

« Il y a certes dans leurs récits une leçon pour les gens doués d’intelligence. Ce n’est point un récit inventé, mais une confirmation de ce qui l’a précédé, une explication détaillée de toute chose, ainsi qu’une guidance et une miséricorde pour les gens qui croient. » (Coran, 12:111)