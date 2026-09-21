Mona Younes, l’une de nos conseillères, a ajouté quelques points à la réponse, en se concentrant sur la question intéressante des alternatives aux jeux informatiques :

Au cours des dernières années, les ordinateurs sont devenus un objet domestique extrêmement populaire. La vie de nos enfants est déjà influencée par la technologie, et ce n’est que le début. Comme tout autre appareil moderne, les ordinateurs ont leurs avantages et leurs inconvénients. En réalité, c’est la manière dont nous gérons cet outil qui détermine s’il aura un effet négatif ou positif. Je voulais simplement attirer votre attention sur une alternative à laquelle vous n’avez peut-être pas encore pensé.

L’alternative des jeux éducatifs

Pourquoi ne pas tirer parti de l’intérêt et de l’attrait de vos enfants pour les ordinateurs et les initier au merveilleux monde des jeux éducatifs. Ce faisant, vous réduirez — ou du moins diminuerez — l’effet de la violence excessive dominante dans la plupart des jeux informatiques, et vous diminuerez aussi votre inquiétude en sachant qu’ils sont en train de faire quelque chose de bénéfique pour leur développement intellectuel. Cependant, même lorsque les parents introduisent des jeux éducatifs à leurs enfants, ils doivent être prudents, car cela signifie qu’ils laissent l’apprentissage aux ordinateurs et passent moins de temps de qualité avec leurs enfants.

L’importance de l’interaction sociale

L’étape d’apprentissage la plus importante pour les enfants est l’interaction avec les autres. S’ils restent assis devant l’écran toute la journée, ils n’apprennent pas à partager, à attendre leur tour, ni même quelque chose d’aussi simple que les bonnes manières. Les enfants doivent être en contact avec d’autres enfants, des adultes et des animaux. Ils doivent faire l’expérience des choses de manière directe, et non à travers un écran d’ordinateur. Les ordinateurs sont la vague de l’avenir, mais les techniques d’apprentissage traditionnelles ne doivent pas être oubliées. Un enfant a besoin d’interagir physiquement avec d’autres personnes et de ne pas tout apprendre à partir des ordinateurs.

Les bénéfices des logiciels éducatifs modernes

Pourquoi ai-je suggéré de se tourner vers l’alternative consistant à attirer vos enfants vers les jeux éducatifs ? Tout simplement parce qu’il existe certains bénéfices précieux que vos enfants peuvent tirer de l’utilisation de logiciels éducatifs modernes :

Un bon logiciel éducatif peut permettre aux enfants de développer et de pratiquer un large éventail de compétences. Il peut les aider à apprendre, par exemple, les lettres, les chiffres, les formes, les couleurs et le rythme.

Un bon logiciel peut aussi aider les enfants à développer leur compréhension des relations de cause à effet, la résolution de problèmes de niveau supérieur, la pensée procédurale et l’expression créative. Aujourd’hui, la grande variété de contenus multimédias disponibles pour les enfants en Inde est vraiment impressionnante.

En utilisant un ordinateur, les enfants développent la confiance en soi et l’estime de soi lorsqu’ils maîtrisent des compétences informatiques et utilisent l’ordinateur pour faire se produire des choses. Cela leur donne aussi une raison de sourire !

Les risques et la responsabilité des parents

Cependant, d’un autre côté, les ordinateurs sont très captivants et peuvent exercer un fort pouvoir de rétention sur les enfants. Comme nous ne comprenons pas encore l’impact de ce pouvoir, nous devons surveiller le temps qu’un enfant passe devant un ordinateur. Si le logiciel n’est pas adapté à l’âge, les enfants risquent de se frustrer et d’associer l’ordinateur à l’échec. Les enfants ayant accès à des logiciels non adaptés à leur âge peuvent être exposés à des influences négatives telles que la violence, un langage grossier et une surstimulation due à des graphismes d’action rapide.

Des sessions informatiques fréquentes et prolongées peuvent présenter des risques pour la santé physique des enfants. Les risques les plus souvent cités sont la fatigue visuelle, les effets nocifs des radiations et les problèmes posturaux et squelettiques. Dans le cas d’une utilisation normale et de conditions de fonctionnement normales, toutefois, la recherche a montré que les écrans d’ordinateur sont sûrs : ils ne compromettent pas la santé de nos yeux et n’émettent pas de quantités significatives de radiations nocives. Ce qui semble toutefois présenter un danger, c’est la contrainte exercée sur la posture et la structure du squelette d’un enfant s’il ou elle utilise régulièrement une installation informatique conçue pour un adulte.

N’oubliez pas : des parents activement impliqués peuvent contrôler la plupart des inconvénients. Cela impose une responsabilité encore plus grande aux parents : être vigilants et prudents dans leur jugement concernant l’utilisation de l’ordinateur par leurs enfants. Une surveillance régulière et constante est très nécessaire, en particulier en ce qui concerne Internet.

Surtout, rappelez-vous toujours ceci : les ordinateurs complètent et ne remplacent pas des activités et des supports très précieux de l’enfance, tels que l’art, les blocs, le sable, l’eau, les livres, l’exploration avec des outils d’écriture et le jeu d’imitation. En d’autres termes, l’ordinateur est un outil d’enrichissement destiné à renforcer les compétences de préparation, la résolution de problèmes et l’expression créative. Utilisés de manière appropriée, les ordinateurs ajoutent une autre dimension à l’exploration et à l’expression concrètes, comme jouer avec le sable, les puzzles et les crayons.