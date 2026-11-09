Les droits et les récompenses liés à l’accomplissement de ces droits

L’Islam établit divers droits d’un musulman sur un autre musulman, tels qu’ils sont exposés dans le Noble Coran et par le Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Ces droits mettent en valeur de nobles qualités morales islamiques que tout musulman doit incarner. Si chaque musulman s’acquitte de ces obligations envers ses frères en Islam, la société se remplira d’amour, de coopération, de bonheur et de sérénité.

Le hadith sur les droits du musulman sur son frère musulman

Dans un hadith rapporté par Abû Hurayra (qu’Allah soit satisfait de lui), il dit : J’ai entendu le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) dire :

« Les droits du musulman sur le musulman sont au nombre de cinq : répondre au salut, visiter le malade, accompagner le cortège funéraire, accepter l’invitation, et répondre à celui qui éternue. » (Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.)

Dans une autre version authentique chez Muslim, Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) a dit :

« Les droits du musulman sur le musulman sont au nombre de six. » On demanda : Quels sont-ils, ô Messager d’Allah ? Il répondit : « Quand tu le rencontres, adresse-lui le salut ; quand il t’invite, réponds à son invitation ; quand il te demande conseil, conseille-le ; lorsqu’il éternue et loue Allah, dis-lui : “Qu’Allah te fasse miséricorde” ; quand il tombe malade, rends-lui visite ; et quand il meurt, suis son cortège funéraire. »

La visite du malade

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a mentionné que parmi les droits du musulman sur son frère figure le fait que, s’il tombe malade, son frère en Islam doit lui rendre visite. La récompense de la visite au malade est que le visiteur demeure entouré des jardins du Paradis jusqu’à son retour.

Accompagner le cortège funéraire

Lorsqu’un musulman meurt, c’est un droit pour lui sur ses frères musulmans qu’ils accompagnent son cortège jusqu’à sa tombe et qu’ils invoquent pour lui. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a mis en évidence la récompense de ceux qui suivent les cortèges funéraires, en mentionnant qu’ils obtiennent deux qîrâts au Paradis, chacun équivalant à la taille du mont Uhud.

Saluer par le salut de paix

Parmi les droits du musulman sur son frère figure le fait de le saluer par le salut de paix lorsqu’ils se rencontrent. Ce salut possède une grande récompense auprès d’Allah. Celui qui reçoit le salut doit y répondre par un salut équivalent ou meilleur, comme Allah le Très-Haut dit :

« Et lorsqu’on vous salue, saluez d’une façon meilleure, ou bien rendez-le (simplement). » (An-Nisâ’, 4 : 86)

Allah dit également :

« Ô vous qui avez cru ! N’entrez pas dans des maisons autres que les vôtres jusqu’à ce que vous vous assuriez qu’on vous y accueille et que vous saluiez leurs habitants. » (An-Nûr, 24 : 27)

Accepter les invitations

C’est un droit du musulman que son invitation soit acceptée par son frère, à condition qu’elle ne comporte ni péché ni désobéissance. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

« Si l’on m’invite à un repas où l’on sert seulement le pied d’une brebis, j’y répondrai, et si l’on m’offre en cadeau le pied d’une brebis, je l’accepterai. »

Accepter les invitations renforce les liens et soutient les musulmans tant dans la joie que dans l’épreuve.

Tenir les serments

Si un musulman fait un serment concernant un autre musulman, c’est son droit que ce serment soit tenu, tant qu’il n’entraîne pas de péché. Si l’accomplir conduit à la désobéissance, il ne doit pas être exécuté ; celui qui a prêté serment doit alors accomplir l’expiation légale et faire ce qui est meilleur. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

« Celui qui jure un serment, puis voit qu’autre chose est meilleure que ce serment, qu’il expie son serment et qu’il fasse ce qui est meilleur. »

Répondre à celui qui éternue

Lorsqu’un musulman éternue et loue Allah, il a le droit qu’on lui réponde par une invocation de miséricorde, en disant : « Qu’Allah te fasse miséricorde. » Si celui qui éternue loue Allah, on peut lui répondre ainsi jusqu’à trois fois. S’il ne loue pas Allah, il n’a pas droit à cette réponse. La pratique de répondre à l’éternuement est liée à l’expression arabe de l’éternuement, qui renvoie à la demande de miséricorde, soulignant ainsi l’importance de la miséricorde dans les rapports islamiques.

Donner conseil

Parmi les droits du musulman sur son frère figure le fait de lui donner un conseil sincère lorsqu’il le demande. Le conseil doit être offert avec sincérité pour Allah, pour Son Messager, pour les dirigeants des musulmans et pour le commun des croyants. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

« La religion, c’est le bon conseil (an-naṣîḥa). » Nous dîmes : « Envers qui, ô Messager d’Allah ? » Il répondit : « Envers Allah, Son Livre, Son Messager, les dirigeants des musulmans et leur masse. »

L’importance du conseil en Islam

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a insisté sur l’importance du conseil sincère, au point de l’assimiler à l’ensemble de la religion. Il demanda à Jarîr ibn `Abdillah Al-Bajali (qu’Allah soit satisfait de lui) d’inclure, dans son pacte d’allégeance, le fait de donner un conseil sincère à tout musulman.

Le rôle du conseil chez les prophètes

Le conseil sincère a toujours été une qualité noble de tous les prophètes. Le prophète Noé (Nûh, paix sur lui) a proclamé son conseil sincère à son peuple, malgré leur rejet. De même, le prophète Sâlih (paix sur lui) conseilla son peuple, qui ne sut pas apprécier ses recommandations. Le prophète Shu‘ayb (paix sur lui) transmit son message et ses conseils à son peuple, qui les rejeta avec arrogance. Ces exemples soulignent l’importance et la constance du conseil sincère tout au long des missions prophétiques.

Conclusion

Le conseil sincère est une qualité noble appelée par toutes les lois divines et rappelée par tous les prophètes. Le Coran et les paroles du Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) insistent sur son importance. Il est considéré comme l’un des droits du musulman sur son frère. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

« Les droits du musulman sur le musulman sont au nombre de cinq : lui rendre visite lorsqu’il est malade, suivre son cortège funéraire lorsqu’il meurt, le saluer lorsqu’on le rencontre, répondre à son éternuement, et accepter son invitation. »

Dans une autre version authentique, il y ajouta : « … et lui donner un conseil sincère lorsqu’il te le demande. »

Ces enseignements mettent en lumière la profonde importance de la sollicitude mutuelle, de la compassion et du conseil sincère au sein de la communauté musulmane.