Dans les paysages sombres et désolés de l’Arabie préislamique, une société profondément marquée par les conflits tribaux, le matérialisme exacerbé et l’ignorance spirituelle allait connaître une transformation irréversible sous l’effet d’un seul impératif d’une puissance extraordinaire. L’importance fondamentale du savoir en islam fut proclamée pour la première fois dans la grotte retirée de Hirâ’, où un homme illettré, connu pour son honnêteté irréprochable et surnommé Al-Amîn (le digne de confiance), reçut les premiers versets bouleversants de la révélation divine.

Le Prophète Muhammad ﷺ, devenu orphelin dès son enfance et dépourvu de richesse matérielle comme d’instruction scolaire formelle, reçut la visite de l’archange Jibrîl, porteur d’un ordre qui allait devenir la pierre angulaire d’une civilisation mondiale : « Lis ! »

Cette première rencontre marqua le début d’une mission prophétique de vingt-trois années. Elle démontra que la véritable lumière, la guidance et l’élévation de l’être humain ne procèdent pas du pouvoir matériel, mais de la lumière divine du savoir accordé par le Créateur Tout-Puissant.

L’impact transformateur de la révélation divine met en évidence une vérité fondamentale de l’existence humaine : le savoir est un moteur essentiel de l’évolution morale, intellectuelle et spirituelle. Dans la vision islamique du monde, la quête de la connaissance n’est ni un passe-temps facultatif réservé à une élite intellectuelle ni un simple instrument au service de l’ambition commerciale. Elle constitue une nécessité spirituelle absolue et une lumière directrice indispensable, qui dissipe les ténèbres de l’ignorance, de l’arrogance et du déclin moral.

Les impératifs scripturaires : l’ordre divin d’apprendre

Le rôle central de l’éducation en islam est établi dès les tout premiers versets révélés à l’humanité :

« Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l’homme d’une adhérence. Lis ! Ton Seigneur est le Très Généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l’homme ce qu’il ne savait pas. » (Sourate Al-‘Alaq, 96:1-5)

Cet ordre fondateur a déclenché une profonde transformation culturelle. Il met en évidence la source ultime de toute sagesse : Allah Lui-même, qui a honoré l’humanité au-dessus du reste de la création en lui accordant l’intelligence ainsi que la capacité particulière de consigner et de transmettre les connaissances au moyen de la plume.

L’islam affirme à maintes reprises que le rang spirituel et la véritable dignité sont indissociables de l’acquisition d’un savoir bénéfique :

Élévation du rang : « Allah élèvera en degrés ceux d’entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. » (Sourate Al-Mujâdilah, 58:11)

« Allah élèvera en degrés ceux d’entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. » (Sourate Al-Mujâdilah, 58:11) Une distinction manifeste : « Dis : “Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?” Seuls les doués d’intelligence se rappellent. » (Sourate Az-Zumar, 39:9)

Les traditions prophétiques sur l’obligation universelle d’apprendre

L’impératif d’apprendre est réaffirmé dans toute la Sunna authentique du Prophète Muhammad ﷺ, qui a présenté la quête du savoir comme un devoir religieux universel, sans distinction de classe sociale, de sexe ou de filiation.

« La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. » (Sunan Ibn Mâjah)

Loin d’être une obligation pesante, le cheminement vers la connaissance est accompagné d’immenses récompenses spirituelles et de la grâce divine. Une recherche sincère du savoir attire la protection divine et procure la paix à l’âme humaine :

« Quiconque emprunte un chemin à la recherche du savoir, Allah lui facilite un chemin vers le Paradis. Chaque fois qu’un groupe de personnes se réunit dans l’une des maisons d’Allah pour réciter le Livre d’Allah et l’étudier ensemble, la sérénité descend sur elles, la miséricorde les enveloppe, les anges les entourent et Allah les mentionne auprès de ceux qui se trouvent auprès de Lui. » (Sahih Muslim)

L’alliance indispensable entre le savoir et la conscience d’Allah (taqwâ)

Si l’acquisition de faits, de connaissances scientifiques et de compétences intellectuelles est essentielle, l’islam met en garde contre la recherche du savoir à des fins corrompues, telles que remporter des débats, obtenir les louanges du public ou accumuler du pouvoir matériel. Une information détachée de toute éthique morale peut facilement conduire à l’orgueil et à l’arrogance intellectuelle.

Le véritable savoir doit toujours être associé à la taqwâ, c’est-à-dire à une conscience profonde et révérencieuse d’Allah, qui maintient le cœur humain dans l’humilité. À mesure que le croyant approfondit sa compréhension de l’univers, du corps humain et de la révélation divine, son sentiment d’émerveillement devant la majesté du Créateur s’intensifie naturellement.

« Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent véritablement Allah. » (Sourate Fâtir, 35:28)

Lorsque l’apprentissage repose sur la taqwâ, il forme des savants humbles, des scientifiques intègres et des dirigeants empreints de compassion, qui mettent leur sagesse au service de l’humanité plutôt que de l’exploiter.

Dépasser le matérialisme moderne grâce à une éducation globale

Dans la société contemporaine, les systèmes éducatifs sont souvent dominés par des motivations hypercapitalistes. Cette conception purement matérialiste contraste fortement avec l’approche globale de l’éducation en islam.

Modèle éducatif Objectif principal Conséquences psychologiques et sociales Véritable critère de réussite Éducation matérialiste moderne Surpasser ses pairs et accéder à une grande richesse dans le monde de l’entreprise. Stress élevé, anxiété, dégradation de l’environnement et cupidité. Accumulation individuelle de statut social et de capital. Éducation islamique globale Un cheminement permanent vers le perfectionnement de soi et l’amélioration de la communauté. Paix spirituelle, empathie et responsabilité sociale. Cultiver la conscience d’Allah, l’intégrité et le service de la société.

Le champ du savoir en islam est vaste : il englobe aussi bien les sciences religieuses que les disciplines profanes. Si la compréhension du Coran et de la jurisprudence islamique constitue un fondement essentiel, la maîtrise de la médecine, de l’ingénierie, des sciences de l’environnement et des sciences humaines est tout aussi indispensable au bien-être de la communauté.

Incarner la lumière du savoir

Qu’il étudie les versets de la révélation ou observe les lois de la nature, le croyant accomplit un acte d’adoration continu à travers sa quête du savoir. Transmettre ses connaissances, accompagner les autres dans leur apprentissage et mettre sa sagesse au service de l’intérêt général transforment l’éducation en une aumône continue (sadaqah jâriyah), dont les bénédictions perdurent bien après la fin de la vie terrestre de celui qui l’a entreprise.

De l’événement historique survenu dans la grotte de Hirâ’ jusqu’aux salles de classe modernes, l’impératif divin de lire, de réfléchir et d’apprendre demeure l’une des plus grandes protections de l’humanité contre le déclin moral. Nous devons renouer avec cette profonde culture du savoir qui a marqué l’histoire de l’islam, en rejetant aussi bien le matérialisme égoïste que l’indifférence intellectuelle.

Engageons-nous à rechercher le savoir bénéfique du berceau jusqu’à la tombe, en répétant sans cesse cette invocation enseignée dans le Coran : « Seigneur, accrois mes connaissances ! » Puisse Allah le Tout-Puissant nous accorder un savoir bénéfique, purifier nos intentions de toute vanité, illuminer nos cœurs par la lumière de Sa révélation et faire de notre quête du savoir un chemin aisé vers Son Paradis éternel. Âmîn.