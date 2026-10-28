La compassion du prophete envers les enfants constitue l’un des plus beaux reflets de la bienveillance prophétique et de la douceur de son enseignement. Les enfants sont une immense bénédiction d’Allah. Leur cœur tendre et leur personnalité en pleine construction nécessitent une approche bienveillante et affectueuse pour les aider à devenir des personnes vertueuses. En islam, les enfants sont une amânah (un dépôt confié) dont la famille a la responsabilité. Il est fard (obligatoire) pour les parents de les éduquer de manière à en faire des personnes pieuses. Aucun enfant ne doit être favorisé au détriment d’un autre. Les garçons comme les filles doivent être traités avec équité, aimés et chéris de la même manière. Les enfants ont des droits sur leurs parents : il incombe à ces derniers de leur offrir un toit, de les nourrir, de les vêtir, de les éduquer, de subvenir à leurs besoins, de prendre soin d’eux et de leur témoigner de l’amour.

Aujourd’hui, de nombreux parents sont tellement absorbés par les préoccupations matérielles qu’ils en oublient de prêter attention à leurs enfants. Beaucoup pensent qu’assurer leur subsistance financière suffit. Pourtant, le soutien financier, à lui seul, ne permet pas de remplir ses devoirs parentaux. On ne gagne le cœur d’un enfant que par l’amour et la douceur. Être aimé et chéri est un droit fundamental de tout enfant.

Je me souviens que, lorsque j’étais enfant, j’aspirais profondément à recevoir davantage d’attention de ma famille. Cependant, nous vivions dans une famille élargie : ma famille et celle de mon oncle habitaient sous le même toit, et quelques-uns de mes cousins vivaient également chez nous parce que leurs parents travaillaient à l’étranger. Dans ces conditions, je ne recevais pas toute l’attention que j’espérais. Mes parents estimaient qu’ils ne devaient pas exprimer leur amour pour leurs enfants devant les autres, de peur que l’on pense qu’ils nous favorisaient.

Enfant, et même encore aujourd’hui, j’ai souvent entendu cette phrase : « Nous n’avons pas besoin d’exprimer notre amour pour prouver qu’il existe ; il suffit de le porter dans notre cœur. » Pourtant, un enfant gagne en confiance et en assurance lorsqu’il ressent concrètement l’amour qu’on lui porte. Les enfants perçoivent facilement les différences d’attitude des adultes à leur égard. La manière dont un adulte exprime — ou n’exprime pas — son affection peut donc avoir une influence considérable sur eux. Nous, les adultes, devons être attentifs à notre comportement en leur présence et rester constamment conscients des émotions que nous leur transmettons.

De nos jours, certaines personnes semblent être devenues si dures de cœur qu’elles manquent de bienveillance envers les enfants. Certaines favorisent ouvertement un sexe au détriment de l’autre, tandis que d’autres ne traitent pas les enfants d’autrui avec autant de gentillesse et d’affection que leurs propres enfants. Il n’est pas rare de voir des personnes qui affirment suivre le Coran et la Sunna manifester peu d’intérêt pour les jeux de leurs enfants, leur accorder peu d’attention ou leur exprimer trop rarement leur amour.

L’exemple lumineux du Prophète ﷺ

Le Prophète ﷺ est un modèle pour l’humanité tout entière. Son attitude envers les enfants était constamment empreinte de compassion et de miséricorde. Il les aimait et prenait plaisir à jouer avec eux. Le fait qu’il participait à leurs jeux nous rappelle combien il est important de jouer avec nos propres enfants. Il s’amusait notamment avec les enfants revenus d’Abyssinie et essayait de leur parler dans leur langue. Lorsqu’il rentrait de voyage, il avait également l’habitude de faire monter des enfants sur son chameau.

Le Prophète Muhammad ﷺ n’hésitait jamais à exprimer son affection envers les enfants et leur témoignait ouvertement son amour. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte ainsi :

« Un jour, je suis parti avec le Messager d’Allah ﷺ. Pendant un certain temps, il ne m’a pas parlé et je ne lui ai pas parlé non plus, jusqu’à ce qu’il arrive au marché des Banû Qaynuqâʿ. Il est ensuite retourné à la tente de Fâtima et a demandé : “Le petit garçon — c’est-à-dire Al-Hasan — est-il là ?” Nous pensions que sa mère l’avait retenu afin de le baigner, de l’habiller et de le parer d’une guirlande parfumée. Peu de temps après, Al-Hasan accourut et ils s’étreignirent tous les deux. Le Messager d’Allah ﷺ dit alors : “Ô Allah, je l’aime ; aime-le donc, et aime également celui qui l’aime.” » (Muslim)

Anas ibn Mâlik (qu’Allah l’agrée), qui fut au service du Prophète ﷺ, rapporte un autre souvenir :

« Je n’ai jamais vu quelqu’un faire preuve de plus de compassion envers les enfants que le Messager d’Allah ﷺ. Son fils Ibrâhîm était confié aux soins d’une nourrice dans les collines autour de Médine. Il s’y rendait, et nous l’accompagnions. Il entrait dans la maison, prenait son fils dans ses bras et l’embrassait, puis revenait. » (Muslim)

L’amour du Prophète ﷺ pour les enfants ne se limitait pas à ses propres enfants et petits-enfants. Sa miséricorde et son affection s’étendaient à tous les enfants. Il témoignait la même attention et la même douceur aux enfants de ses Compagnons. Le hadith suivant, rapporté par Usâma ibn Zayd (qu’Allah l’agrée), illustre cet aspect profondément humain de sa personnalité :

« Le Messager d’Allah ﷺ avait l’habitude de me placer sur l’une de ses cuisses et de mettre Al-Hasan ibn ʿAlî sur l’autre. Puis il nous serrait contre lui et disait : “Ô Allah, accorde-leur Ta miséricorde, comme je leur témoigne de la miséricorde.” » (Al-Bukhârî)

Douceur, patience et équité au quotidien

Certaines personnes, ne comprenant pas l’importance de manifester son affection aux enfants, s’étonnaient de voir le Prophète ﷺ jouer avec eux et leur accorder autant d’attention. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte :

« Le Messager d’Allah ﷺ embrassa Al-Hasan ibn ʿAlî alors qu’Al-Aqraʿ ibn Hâbis At-Tamîmî était assis auprès de lui. Al-Aqraʿ dit : “J’ai dix enfants et je n’en ai jamais embrassé un seul.” Le Prophète ﷺ le regarda et dit : “Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers les autres ne recevra pas de miséricorde.” » (Al-Bukhârî)

Le Prophète ﷺ se souciait constamment des pensées et des sentiments de ceux qui l’entouraient. Le hadith suivant, rapporté par Anas ibn Mâlik (qu’Allah l’agrée), témoigne de cette délicatesse :

« Le Prophète ﷺ a dit : “Il m’arrive de commencer la prière avec l’intention de la prolonger, mais lorsque j’entends les pleurs d’un enfant, je l’abrège, car je sais que ces pleurs bouleversent sa mère.” » (Al-Bukhârî)

Le Prophète ﷺ faisait preuve de patience et d’attention envers les enfants et veillait tout particulièrement à ne pas heurter leur sensibilité.

Abû Qatâda rapporte :

« Le Messager d’Allah ﷺ vint vers nous en portant sur son épaule Umâma, la fille d’Abû Al-ʿÂs, sa petite-fille. Il accomplit la prière et, lorsqu’il voulut s’incliner, il la déposa. Lorsqu’il se releva, il la reprit dans ses bras. » (Al-Bukhârî)

Un autre hadith illustre sa douceur envers les enfants. Umm Khâlid raconte :

« Je — la fille de Khâlid ibn Saʿîd — me rendis auprès du Messager d’Allah avec mon père. Je portais une chemise jaune. Le Messager d’Allah dit : “Sanah, Sanah !” ʿAbdullah, le narrateur, précisa que sanah signifiait “bien” dans la langue abyssinienne. Je me mis alors à jouer avec le sceau de la prophétie, situé entre les épaules du Prophète, et mon père me réprimanda sévèrement. Le Messager d’Allah lui dit : “Laisse-la.” Puis le Prophète invoqua trois fois Allah afin qu’Il m’accorde une longue vie. » (Al-Bukhârî)

Un autre récit montre également la tolérance du Prophète ﷺ envers les enfants. ʿÂ’isha rapporte :

« Le Prophète ﷺ prit un enfant sur ses genoux… Puis l’enfant urina sur lui. Il demanda alors de l’eau et la versa sur l’endroit souillé par l’urine. » (Al-Bukhârî)

Enfin, une autre parole du Prophète ﷺ rappelle aux musulmans leur devoir de traiter leurs fils et leurs filles avec équité :

« Craignez Allah et traitez vos enfants [petits ou grands] avec équité. » (Al-Bukhârî et Muslim)

À travers ces hadiths, nous voyons que l’attitude du Prophète Muhammad ﷺ envers les enfants constitue un modèle pour l’humanité tout entière. Son exemple nous enseigne à les traiter avec bienveillance, à respecter leurs sentiments et à les entourer d’affection en toutes circonstances.