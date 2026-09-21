Sur son lit de mort, le calife Al-Ma’mûn demanda à son frère et successeur au sein du califat, Al-Mu‘tasim, de mettre fin à la rébellion menée par Babek Al-Khurramî en Azerbaïdjan.

Les Khurramites étaient un groupe corrompu, croyant à l’incarnation et à la transmigration de l’âme, et prônant la débauche. Le calife Al-Ma’mûn envoya plusieurs expéditions militaires, l’une après l’autre, pour venir à bout de ce groupe rebelle, mais il mourut avant d’avoir atteint cet objectif.

Lorsque Al-Mu‘tasim accéda au califat, il se donna pour mission de mettre un terme à la rébellion de Babek, quel qu’en soit le prix, car cette rébellion préoccupait le califat depuis de nombreuses années, avait épuisé son budget et causé de lourdes pertes dans l’armée musulmane.

Tandis que le califat abbasside était occupé à écraser la rébellion de Babek, l’Empire byzantin saisit l’occasion et attaqua les frontières de l’État abbasside. L’empereur prépara une immense armée à cette fin et la conduisit lui-même. Les Byzantins attaquèrent le nord-est de la Syrie et la péninsule Arabique, tuant des gens, mutilant les morts et réduisant en esclavage plus d’un millier de femmes musulmanes. Puis les Byzantins retournèrent à Constantinople, extrêmement satisfaits de la victoire obtenue, et accueillis avec joie par leur peuple.

La riposte des musulmans

Alors qu’Al-Mu‘tasim était sur le point d’écraser la rébellion de Babek, la nouvelle de l’attaque byzantine contre les territoires musulmans lui parvint. Lorsque le calife apprit les atrocités commises par les Byzantins dans les terres musulmanes, il décida immédiatement de riposter, et rassembla l’armée musulmane à cette fin. Il demanda quelle ville de Byzance était la plus fortifiée, et on lui répondit : « C’est Amorium », centre du christianisme à Byzance. Les musulmans n’avaient jamais tenté de la conquérir auparavant. Al-Mu‘tasim prépara une armée plus grande que toutes celles qui avaient été réunies jusque-là. L’armée musulmane se dirigea vers Amorium au mois de Jumâdâ al-Ûlâ de l’an 223 de l’Hégire. Des devins conseillèrent aux rois et aux empereurs de ne pas envoyer de grandes armées en guerre à cette époque, de peur d’être vaincus, mais le calife Al-Mu‘tasim ne prêta aucune attention à ces prophéties et resta résolu à partir en guerre.

La conquête d’Angora

Al-Mu‘tasim divisa son armée en deux ailes : l’une sous le commandement d’Al-Afshîn, l’autre sous son propre commandement. L’aile d’Al-Afshîn se dirigea vers Angora, tandis que celle du calife se dirigea vers Amorium. L’empereur byzantin attendit alors en embuscade l’armée musulmane pendant environ un mois afin de surprendre Al-Afshîn. Cependant, les troupes musulmanes mirent en déroute les Byzantins le 25 de Sha‘bân, alors qu’il pleuvait abondamment et que le brouillard était extrêmement dense. L’empereur byzantin prit la fuite, mais une partie de son armée se trouvait encore à Amorium.

Les troupes musulmanes entrèrent dans Angora, puis se dirigèrent vers Amorium, qu’elles atteignirent dix jours plus tard et qu’elles assiégèrent.

Le siège d’Amorium

Le blocus commença le 6 de Ramadan, des tours de guet étant installées tout autour de la ville. L’empereur byzantin envoya un messager au calife pour s’excuser des ravages causés par son armée dans les terres musulmanes, et il s’engagea à reconstruire la ville de Zibatra qu’il avait détruite et à libérer les captifs musulmans. Mais le calife refusa tout accord et n’autorisa pas le messager à repartir avant que les musulmans n’aient conquis Amorium.

Les affrontements entre les deux armées commencèrent par des jets de pierres et des tirs de flèches de part et d’autre du mur. Le blocus aurait duré plus longtemps si un Arabe fait prisonnier par les Byzantins n’avait pas informé le calife de l’existence d’une partie fragile dans le mur de la ville. À cette nouvelle, le calife ordonna d’intensifier l’attaque sur cet endroit jusqu’à ce qu’il soit détruit. La garnison byzantine dut alors se rendre. C’est ainsi qu’Al-Mu‘tasim entra victorieux dans Amorium le 17 Ramadan de l’an 223 de l’Hégire.