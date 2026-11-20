Dans certains écrits, anciens comme contemporains, la législation islamique est présentée comme absente ou extrêmement peu présente dans le Coran mecquois. Certains spécialistes des fondements du droit islamique (usûliyyûn) estiment que les versets du Noble Coran relatifs aux prescriptions juridiques sont peu nombreux et en nombre limité. Certains vont même jusqu’à les dénombrer avec précision. Selon les différentes estimations, ils seraient compris entre cent cinquante et quelques centaines.

Cette restriction, voire cette sous-estimation, du nombre de versets juridiques s’explique, d’une part, par une conception trop étroite des notions de Charia, de législation et de prescriptions juridiques et, d’autre part, par une définition restrictive des « prescriptions », limitées aux seules règles particulières, concrètes et directement applicables. Une telle approche conduit à négliger les principes universels, les règles générales et les grands fondements normatifs dont le Noble Coran est pourtant abondamment pourvu.

Le problème ne se limite pas à des divergences terminologiques ou à des classifications différentes des prescriptions et des obligations juridiques selon les approches adoptées. Il prend une dimension bien plus importante lorsqu’il conduit à négliger, voire à délaisser, les règles textuelles et universelles, ainsi qu’à méconnaître leur statut fondamental et leur autorité dans la déduction des prescriptions et l’orientation du raisonnement juridique.

On constate que de nombreux grands exégètes (mufassirûn), lorsqu’ils abordent des versets qui énoncent des principes universels, les commentent assez brièvement. Certains ne s’y attardent même pas. En revanche, lorsqu’ils rencontrent un verset portant sur une question juridique particulière et directement applicable, ils lui consacrent de longs développements : ils l’analysent, en examinent les justifications, en explorent les implications et en approfondissent minutieusement l’étude.

De même, de nombreux grands juristes (fuqahâ) qui étudient une prescription particulière rassemblent tous les textes spécifiques pertinents, les propos des prédécesseurs, les avis des générations suivantes, les raisonnements analogiques, les déductions et les comparaisons qu’ils peuvent trouver. Certains de ces éléments sont explicites, tandis que d’autres sont peu pertinents ou n’entretiennent qu’un lien ténu avec la question ou le cas nouveau étudié. Pourtant, ils recourent rarement aux principes généraux, aux règles fondamentales et aux finalités de la Charia (maqâsid). Ils permettent rarement à ces principes universels de jouer un rôle déterminant dans l’élaboration d’une prescription relative à une question donnée. Lorsqu’ils s’y réfèrent, c’est généralement à titre de préambule ou d’ornement discursif. Une telle démarche s’écarte de la méthode des savants profondément enracinés dans le savoir et des grands imams qui ont tracé la voie.

Un jour, j’ai regardé une émission religieuse télévisée consacrée au fléau des accidents de la route et à leurs conséquences catastrophiques sur les vies humaines, l’intégrité physique et les biens.

Un juriste avait été invité pour examiner cette problématique sous l’angle islamique et expliquer les prescriptions de l’islam en la matière.

Il s’est alors mis à rappeler et à citer tous les textes religieux et les avis juridiques qu’il pouvait mobiliser concernant les routes, les règles de conduite sur la voie publique, les bonnes pratiques de circulation, la patience et l’interdiction de se précipiter, la douceur, la tolérance, l’altruisme, l’obligation de bien traiter les animaux ainsi que l’interdiction de les épuiser en les faisant courir trop vite ou en leur imposant des charges dépassant leurs capacités.

Il m’est alors apparu clairement que ce juriste avait adopté une démarche caractérisée par « beaucoup d’efforts pour peu de résultats ». Les textes, les prescriptions et les règles de comportement qu’il avait évoqués exigeaient un travail considérable pour établir leur lien avec le sujet et démontrer leur pertinence au regard de la question posée. Au bout du compte, cette démonstration pouvait aboutir ou non. Et même lorsqu’elle aboutissait, son impact demeurait faible et limité, puisqu’elle reposait sur des textes et des prescriptions initialement révélés pour traiter de questions très différentes, voire fondamentalement étrangères à celle qui était examinée. Certaines de ces prescriptions ne concernaient, en outre, que des comportements recommandés et des vertus morales, sans constituer des obligations contraignantes ni des interdictions formelles.

La démarche véritablement fructueuse, directe et exempte d’efforts artificiels consiste, quant à elle, à raisonner à partir des principes universels.

Tout d’abord, le juriste doit reconnaître que cette question — comme des milliers d’autres — est nouvelle et qu’elle ne fait l’objet ni de textes particuliers et directs ni de prescriptions spécifiques qui lui soient expressément consacrés.

Il faut alors recourir aux principes universels de la Charia et à ses finalités générales. La question porte en effet sur des préjudices graves et catastrophiques causés aux personnes, à leur vie, à leur intégrité physique et à leurs biens. Lorsque le juriste l’examine à la lumière des principes universels, les prescriptions qui en découlent, ainsi que les exigences et les mesures nécessaires, apparaissent avec une clarté et une évidence remarquables.

Il peut ainsi s’appuyer sur les textes généraux relatifs à la préservation de la vie, de l’intégrité physique et des biens, qui sont particulièrement nombreux et solidement établis.

Il peut également inscrire cette question dans le cadre des cinq nécessités universelles [^1], que toutes les religions et tous les systèmes juridiques reconnaissent unanimement comme des valeurs suprêmes à honorer et à préserver, au service de l’être humain et de la vie en société.

Il peut enfin l’examiner à la lumière des principes juridiques qui régissent les intérêts, les préjudices, les avantages et les inconvénients.

En empruntant ces différentes voies — qui peuvent, pour certaines, être combinées —, il devient possible de déterminer les obligations, les interdictions, les mesures et les sanctions nécessaires.

Cette méthode élargit le champ du raisonnement juridique et de l’ijtihad, en le libérant des artifices, des contraintes forcées, des analogies tortueuses et des déductions laborieuses.

Cette approche s’applique à toutes les questions nouvelles et aux situations qui diffèrent fondamentalement de celles du passé, pour lesquelles des textes spécifiques ou des avis juridiques avaient été formulés dans des circonstances particulières. Transposer ces textes et ces avis en les détachant de leurs causes réelles et de leur contexte, puis en imposer l’application à des situations dont la nature, les causes et les circonstances sont différentes, ne constitue rien d’autre qu’une transposition artificielle et une dénaturation de ces textes et de ces avis. C’est également porter atteinte aux personnes et à leurs intérêts.

Il est possible d’éviter cet écueil en s’appuyant sur la richesse des principes universels et des formulations juridiques générales. Ceux-ci ont précisément été établis dans leur portée universelle afin de guider les hommes, de les préserver et de leur apporter des solutions au moyen de prescriptions globales, capables d’englober une multitude de situations et de cas particuliers nouveaux, sans limite ni fin.

Il est tout aussi légitime de recourir aux principes universels dégagés par induction à partir de l’ensemble des prescriptions particulières. Shihâb Ad-Dîn Az-Zanjânî rapporte que l’imam Ash-Shâfiʿî autorisait à s’appuyer sur les intérêts fondés sur les principes universels de la Charia, même en l’absence de preuve particulière venant les étayer directement.

Az-Zanjânî déclare ensuite :

« Ash-Shâfiʿî a justifié cette position en affirmant que les situations particulières sont innombrables et que les prescriptions qui s’y rapportent le sont tout autant. Les principes particuliers à partir desquels nous dégageons les significations et les causes juridiques sont, quant à eux, limités et finis. Or, ce qui est fini ne peut suffire à couvrir ce qui est infini. Il faut donc nécessairement recourir à une autre méthode pour établir les prescriptions relatives aux cas particuliers : s’appuyer sur les intérêts fondés sur les principes et les finalités de la Charia dans leur dimension universelle, même lorsqu’ils ne reposent pas sur un fondement particulier. »