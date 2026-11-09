Il existe une différence entre le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Les sionistes tentent aujourd’hui de tromper les musulmans en prétendant qu’il n’y a aucune différence entre les deux, qu’il s’agirait d’un seul et même lieu, afin de détourner leur a musulmans de la réalité et de les faire taire lorsqu’ils revendiquent leur droit sur la mosquée Al-Aqsa.

Histoire et statut de la mosquée Al-Aqsa

La mosquée Al-Aqsa (à Jérusalem) fut la première des deux qiblas (directions de prière) et l’une des trois mosquées vers lesquelles il est permis de voyager spécifiquement pour l’adoration. On dit qu’elle fut construite par Sulaymân (Salomon, paix sur lui), comme cela est rapporté dans Sunan An-Nasâ’î et authentifié par Al-Albânî.

On dit aussi qu’elle existait avant Sulaymân (paix sur lui) et que celui-ci l’a reconstruite ; cela s’appuie sur le hadith rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, d’après Abû Dharr (qu’Allah l’agrée), qui dit :

« J’ai dit : “Ô Messager d’Allah, quelle fut la première mosquée bâtie sur terre ?” Il répondit : “Al-Masjid Al-Harâm (à La Mecque).” Je dis : “Et ensuite ?” Il dit : “Al-Masjid Al-Aqsâ.” Je dis : “Combien de temps y avait-il entre les deux ?” Il dit : “Quarante ans. Où que tu te trouves lorsque l’heure de la prière arrive, prie, car cela est ce qu’il y a de meilleur à faire.” »

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) fut emmené lors du Voyage nocturne (Al-Isrâ’) à Bayt Al-Maqdis (Jérusalem), où il dirigea tous les prophètes dans la prière, dans cette mosquée bénie. Allah dit :

{Gloire et pureté à Celui qui, de nuit, fit voyager Son serviteur de la Mosquée sacrée (Al-Masjid Al-Harâm) à la Mosquée la plus éloignée (Al-Masjid Al-Aqsâ), dont Nous avons béni l’enceinte, afin de lui faire voir certains de Nos signes. C’est Lui, en vérité, qui entend et qui voit parfaitement.} (Al-Isrâ’, 17:1)

La construction et l’emplacement du Dôme du Rocher

Le Dôme du Rocher fut construit par le calife Abd Al-Malik ibn Marwân en 72 H. Il est mentionné dans Al-Mawsûah Al-Filastîniyyah (4/203) :

« Le nom Al-Masjid Al-Aqsâ s’appliquait historiquement à l’ensemble du sanctuaire (Al-Haram Ash-Sharîf) et aux bâtiments qu’il contient, dont le plus important est le Dôme du Rocher, construit par `Abd Al-Malik ibn Marwân en 72 H / 691 EC, considéré comme l’un des plus grands édifices historiques islamiques. Mais aujourd’hui, ce nom est utilisé pour désigner la grande mosquée située dans la partie sud du plateau du sanctuaire. »

On lit aussi dans Al-Mawsû`ah (3/23) :

« Le Dôme du Rocher se trouve au milieu du plateau de la mosquée Al-Aqsâ, elle-même située dans la partie sud-est de la ville d’Al-Quds (Jérusalem). Il s’agit d’un vaste plateau rectangulaire mesurant 480 mètres du nord au sud et 300 mètres d’est en ouest. Ce plateau occupe environ un cinquième de la superficie de la Vieille Ville de Jérusalem. »

La mosquée qui est le lieu principal de prière n’est pas le Dôme du Rocher. Mais comme les images du Dôme sont très répandues, beaucoup de musulmans pensent, en le voyant, qu’il s’agit de la mosquée. Or ce n’est pas le cas. La mosquée se trouve dans la partie sud du plateau, tandis que le Dôme est bâti au-dessus du rocher surélevé situé au centre du plateau.

Attention aux confusions et aux stratagèmes

Nous avons déjà vu plus haut que le nom de la mosquée s’appliquait historiquement à tout le plateau. L’attachement des musulmans à l’image du Dôme peut s’expliquer par la beauté de cet édifice, mais cela ne les excuse pas de l’erreur qui en résulte : ne pas distinguer entre la mosquée et les bâtiments qui l’entourent.

Cela pourrait faire partie des ruses et stratagèmes des Juifs afin de donner une importance particulière au Rocher et de préparer la voie à leur projet de bâtir le prétendu Temple de Salomon sur les ruines d’Al-Masjid Al-Aqsâ. Leur méthode consisterait à faire croire aux musulmans qu’Al-Masjid Al-Aqsâ est le Dôme du Rocher ; ainsi, si les Juifs se mettent à détruire la mosquée Al-Aqsâ et que les musulmans s’en indignent, ils pourront leur répondre : « Al-Masjid Al-Aqsâ va très bien », tout en leur montrant une image du Dôme du Rocher. De cette manière, ils atteindraient leurs objectifs et se mettraient à l’abri des critiques des musulmans.

Par le Cheikh M. S. Al-Munajjid