Les musulmans doivent être forts et solidement établis dans tous les domaines du savoir, de la science, de l’art, du sport, et ainsi de suite. Il est certain qu’un musulman doit garder l’équilibre dans tout ce qu’il fait et ne jamais tomber dans les excès, ni dans ses actes ni dans ses croyances.

Le sujûd exclusif à Allah

Concernant la prosternation dans certains sports, vous devez vous abstenir de faire le sujûd et faire savoir à vos entraîneurs que votre religion ne vous permet ni de vous incliner ni de vous prosterner devant quiconque autre qu’Allah. Ce geste de votre part serait une manière de mettre en évidence certains principes de votre religion auprès de ceux qui l’ignorent et n’ont aucune idée de ses enseignements beaux et équilibrés. On espère que vos entraîneurs respecteront votre croyance et vous dispenseront d’accomplir un tel acte.

L’exemple de la Thaïlande et le respect des convictions

Je profite de cette occasion pour dire que les musulmans du sud de la Thaïlande ont demandé au roi de les dispenser de la manière dont les ministres et les hauts responsables le saluent, car cette manière ressemble à l’accomplissement d’un véritable sujûd devant des êtres humains.

Louange à Allah, les ministres musulmans ont été exemptés et autorisés à saluer le roi d’une manière respectueuse. En somme, un musulman devrait saisir cette occasion pour présenter sa religion d’une manière agréable et amicale, comme il le fait également lorsqu’il souhaite prendre un repas avec un non-musulman. Il s’abstiendra assurément de toute nourriture non halal, par respect pour les enseignements de sa religion.

Par Dr Sano Koutoub Moustapha