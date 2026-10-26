La puissance de la parole il n’y a de divinité digne d’adoration qu’allah incarne le message fondamental porté par le Prophète de la miséricorde. Le Prophète de l’islam ﷺ se trouvait face à une situation particulièrement difficile, tant dans la péninsule Arabique que dans le reste du monde. La société était dominée par des croyances erronées profondément enracinées, ainsi que par des conceptions, des valeurs, des normes, des systèmes et des lois qui s’étaient éloignés de la vérité. Une longue histoire, des intérêts étroitement imbriqués et diverses forces contribuaient au maintien de cet ordre établi, qui faisait obstacle à l’avènement de l’islam.

L’islam ne se contente pas de transformer les croyances, les objectifs, les comportements, les sentiments, les valeurs, les principes et les coutumes. Il vise également à transformer les régimes, les lois, les systèmes, l’ordre établi, la répartition des richesses et les pratiques sociales, afin qu’ils contribuent au bien de la terre. Il insiste aussi sur la nécessité de soustraire la direction de l’humanité à l’emprise des fausses divinités pour la replacer sous l’autorité d’Allah et conformément aux principes de l’islam.

À l’époque de l’avènement de l’islam, le fossé entre son message et la société était immense. L’élévation spirituelle qu’il entendait apporter était bien éloignée de la situation dans laquelle se trouvaient les hommes.

Comment un seul homme, Muhammad ibn ʿAbdullah ﷺ, a-t-il pu tenir tête au monde entier — ou, du moins, à toute la péninsule Arabique — au début de sa prédication ?

De quelle force disposait-il pour affronter seul les chefs de Quraysh, leurs croyances, leurs lois et leurs intérêts, puis transformer cet ordre établi et instaurer un nouveau système ?

Il ne ménageait ni leurs croyances ni leurs idéologies. Il ne flattait pas leurs sentiments et ne cherchait pas à se conformer à leurs idées. Il ne pactisait ni avec leurs idoles ni avec leurs maîtres. Il ne fléchissait pas dans sa position et n’acceptait aucun compromis.

Le message fondamental

Bien au contraire, dès les premiers jours de sa mission, alors qu’il se trouvait encore à La Mecque et que toutes les forces se mobilisaient contre lui et conspiraient à son encontre, il reçut l’ordre de proclamer :

« Dis : “Ô vous les mécréants ! Je n’adore pas ce que vous adorez. Vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore. À vous votre religion, et à moi ma religion.” » — (Al-Kâfirûn, 109:1-6)

Il ne se contenta pas d’affirmer que sa religion et son culte étaient entièrement distincts des leurs. Il proclama une séparation nette, qui ne laissait aucune possibilité de convergence sur la question de l’adoration. Il reçut également l’ordre de dissiper tout espoir de parvenir un jour à un accord sur ce point, en répétant : « Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. » Il réaffirma ainsi l’incompatibilité de leurs croyances respectives : « À vous votre religion, et à moi ma religion. »

Il ne chercha pas à les impressionner en prétendant détenir des pouvoirs secrets, des qualités surhumaines ou des facultés mystiques. Au contraire, il reçut l’ordre de leur dire :

« Dis : “Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d’Allah, ni que je connais l’invisible, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m’est révélé.” » — (Al-Anʿâm, 6:50)

« Dis : “Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu’Allah veut. Et si je connaissais l’invisible, j’aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m’aurait touché. Je ne suis qu’un avertisseur et un annonciateur pour les gens qui croient.” » — (Al-Aʿrâf, 7:188)

« Dis : “Je ne possède pour vous ni le pouvoir de vous nuire ni celui de vous guider.” Dis : “Personne ne me protégera contre Allah si je Lui désobéis, et je ne trouverai aucun refuge en dehors de Lui.” » — (Al-Jinn, 72:21-22)

Un messager de Dieu

Il ne se présentait pas non plus comme un intermédiaire entre les adorateurs et leur Seigneur, par lequel devaient nécessairement passer les actes d’adoration, les prières, les invocations et les sacrifices. Il ne se posait pas en dispensateur de bénédictions et de pardon, assis pour écouter les gens confesser leurs fautes et leurs péchés avant de leur imposer des rites de pénitence. Car :

« Qui pardonne les péchés, en dehors d’Allah ? » — (Âl ʿImrân, 3:135)

Sa mission consistait simplement à montrer à chacun la voie lui permettant de s’adresser directement au Seigneur de l’univers, de Le prier et de L’invoquer seul :

« C’est Toi que nous adorons, et c’est Toi dont nous implorons le secours. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que Tu as comblés de Tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. » — (Al-Fâtiha, 1:5-7)

Enfin, il ne promettait pas de titres honorifiques, de pouvoir ou de richesses à ceux qui choisiraient de le suivre après sa victoire sur ses adversaires. Ils seraient simplement des croyants, des musulmans.

Ibn Ishâq rapporte :

Le Prophète ﷺ avait coutume de se présenter aux tribus pendant la saison du Hajj en leur disant :

« Ô gens de telle ou telle tribu ! Je suis le Messager d’Allah envoyé vers vous. Il vous commande d’adorer Allah sans rien Lui associer, de rejeter les divinités rivales que vous adorez en dehors d’Allah ou à Ses côtés, de croire en moi, de reconnaître la véracité de mon message et de me protéger jusqu’à ce que j’aie transmis, de la part d’Allah, ce dont Il m’a chargé. »

Il se présenta ainsi à la tribu des Banû ʿÂmir ibn Saʿsaʿa et l’appela à croire en Allah. Un homme de cette tribu, nommé Bahîra ibn Firâs, déclara :

« Par Allah, si je pouvais rallier à moi ce jeune homme de Quraysh, je dominerais les Arabes grâce à lui. »

Puis il demanda :

« Si nous te prêtons allégeance dans cette affaire et qu’Allah te donne la victoire sur ceux qui s’opposent à toi, le pouvoir nous reviendra-t-il après toi ? »

Le Prophète ﷺ répondit :

« Le pouvoir appartient à Allah. Il le confie à qui Il veut. »

Bahîra répliqua :

« Faudrait-il donc que nos poitrines servent de cibles aux Arabes pour ta cause, puis que, lorsqu’Allah t’accordera la victoire, le pouvoir revienne à d’autres qu’à nous ? Nous n’avons aucun besoin de ton affaire. »

Ils le rejetèrent alors.

(Ibn Hishâm, As-Sîra an-nabawiyya)

C’est là l’œuvre de la force irrésistible de la vérité :

« La vérité est venue, et le faux a disparu. Le faux est certes destiné à disparaître. » — (Al-Isrâ’, 17:81)

C’est aussi l’œuvre de la puissance invincible de la parole de vérité Lâ ilâha illa Allah — « Il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah » — que le Prophète Muhammad ﷺ proclama avec force. Cette parole pénètre naturellement dans l’âme humaine et réveille la fitra, cette disposition naturelle et pure avec laquelle l’être humain vient au monde. Elle rappelle l’âme à son Créateur après qu’elle s’est égarée et a sombré dans l’erreur.

En effet, cette parole et sa signification sont profondément inscrites par le Créateur dans l’essence même de l’âme. Celle-ci reconnaît naturellement qu’aucune autre divinité qu’Allah n’est digne d’adoration, tout aussi instinctivement qu’elle respire.

Allah dit :

« Ne suis-Je pas votre Seigneur ? » Ils répondirent : « Mais si, nous en témoignons ! » afin que vous ne puissiez pas dire, le Jour de la Résurrection : « Nous étions vraiment inattentifs à cela. » — (Al-Aʿrâf, 7:172)

C’est la bonne parole, Lâ ilâha illa Allah — « Il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah » — dont les branches s’élèvent jusqu’au ciel et qui ne cesse de porter ses fruits.

Allah dit :

« Une bonne parole est semblable à un bel arbre dont les racines sont fermement établies et les branches s’élèvent dans le ciel. Il donne ses fruits en toute saison, par la permission de son Seigneur. Allah propose des paraboles aux gens afin qu’ils se souviennent. » — (Ibrâhîm, 14:24-25)

C’est également la parole ferme, Lâ ilâha illa Allah — « Il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah » — dont les racines ancrent solidement l’humanité dans la vie présente comme dans l’au-delà.

« Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l’au-delà. » — (Ibrâhîm, 14:27)