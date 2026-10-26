Le Saint Coran affirme clairement que la guidance divine a été parachevée avec la révélation du dernier verset révélé, qui figure dans la sourate 5, verset 3 :

« Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous Mon bienfait et agréé pour vous l’islam comme religion. »

Cette révélation eut lieu à l’occasion du dernier sermon du Prophète ﷺ, prononcé lors de son pèlerinage d’adieu. À cette occasion, il ﷺ déclara :

« Ô gens ! Aucun prophète ni messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle foi ne verra le jour. Réfléchissez donc attentivement, ô gens, et comprenez bien les paroles que je vous transmets. Je vous laisse deux choses : le Coran et la Sunna. Si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais. »

Ces paroles montrent clairement que :

(a) Muhammad ﷺ était le dernier des prophètes.

était le dernier des prophètes. (b) Le Coran et la Sunna — qui constitue, en réalité, la mise en pratique des enseignements du Coran — représentent la guidance parfaite d’Allah destinée à l’humanité.

Le Prophète ﷺ déclara également :

« Ô Allah, sois témoin que j’ai transmis Ton message à Ton peuple. »

C’est au cours de ce sermon que le Prophète ﷺ récita un verset révélé par Allah, qui achevait et scellait le Coran, puisqu’il s’agissait du dernier passage révélé : celui de la sourate 5, verset 3, cité plus haut.

Vers la fin de son sermon, le Prophète ﷺ demanda :

« Ô gens, ai-je fidèlement transmis mon message ? »

Une puissante clameur d’approbation s’éleva alors de la foule des milliers de pèlerins : « Ô Allah ! Oui ! »

Les paroles vibrantes Allahumma naʿam (« Ô Allah, oui ! ») résonnèrent comme le tonnerre dans toute la vallée.

Le Prophète ﷺ leva son index et déclara :

« Ô Allah, sois témoin que j’ai transmis Ton message à Ton peuple. »

Nous pouvons également lire dans le Coran, à la sourate 33, verset 40 :

« Muhammad n’a jamais été le père de l’un de vos hommes, mais il est le Messager d’Allah et le sceau des prophètes. Et Allah sait toute chose. »

Les spécialistes de la langue arabe s’accordent sur le sens du mot khâtam (« sceau »). Tous les exégètes du Coran ont traduit ce terme par « dernier », notamment Ibn Jarîr At-Tabarî, l’imam Fakhr ad-Dîn Ar-Râzî, l’imam Jalâl ad-Dîn As-Suyûtî et Ibn Kathîr. Les commentateurs s’accordent également à dire que quiconque nie que le Prophète Muhammad ﷺ soit le dernier des prophètes n’est pas musulman.

Plusieurs paroles du Prophète Muhammad ﷺ établissent clairement qu’il est le dernier des prophètes. Abû Hurayra rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

« Ma position par rapport aux prophètes qui m’ont précédé peut être illustrée par l’exemple suivant : un homme construisit un édifice et l’orna avec une grande beauté, mais il laissa une niche vide dans un coin, à laquelle il manquait une seule brique. Les gens contemplaient le bâtiment, s’émerveillaient de sa beauté, mais se demandaient pourquoi il manquait une brique dans cette niche. Je suis semblable à cette brique manquante, et je suis le dernier des prophètes. » — (Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.)

Il est également rapporté que le Prophète ﷺ a dit :

« La chaîne des messagers et des prophètes est arrivée à son terme. Il n’y aura après moi ni messager ni prophète. » — (Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.)

L’achèvement du message divin et l’unicité

L’islam accorde une grande importance à une vérité éternelle qui remonte aux origines : le tawhîd, ou l’unicité de Dieu. Il n’a jamais existé d’époque où la religion de Dieu, qui appelle l’être humain à adorer le Dieu unique, ait été absente du monde. Toutefois, les déviations et les altérations de cette religion originelle et véritable ont rendu nécessaire son renouvellement à maintes reprises, par des révélations successives.

Cela a duré jusqu’à ce que la guidance divine soit parachevée par le Dernier Testament de Dieu, révélé au dernier prophète. Le Coran affirme lui-même qu’il sera préservé de toute altération et protégé jusqu’au Jour du Jugement. Il se distingue ainsi nettement des Écritures antérieures. Selon cette conception, ces Écritures ont toutes été altérées et ont, pour cette raison, été remplacées par le Coran dans le dessein divin.

Ainsi, l’islam est la religion finale, Muhammad ﷺ est le dernier prophète et le Coran est le Dernier Testament de Dieu. L’islam exprime de la manière la plus complète et la plus parfaite le principe du tawhîd — l’unicité de Dieu — dans tous les aspects de la vie humaine, manifestant ainsi le plein accomplissement du message de l’unicité divine.

Puisque l’islam est la religion originelle de toute l’humanité — depuis le prophète Adam, en passant par tous les prophètes jusqu’au Prophète Muhammad ﷺ — et qu’il est également la religion finale, Allah réaffirme, à la fin de la mission du Prophète ﷺ, ce message dans la sourate 5, verset 3 :