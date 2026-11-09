La compilation du Coran est un processus historique rigoureux qui a permis de préserver l’intégrité du message divin depuis sa révélation jusqu’à nos jours.

Le terme jamʿ est utilisé dans le Livre d’Allah ﷻ pour signifier la préservation avec précision et ordre. Allah dit à Son Prophète ﷺ : ((Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation:, Son rassemblement (dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire) Nous incombent, ainsi que la façon de le réciter. Quand donc Nous le récitons, suis sa récitation. A Nous, ensuite incombera son explication.)) [Sourate al-Qiyāma : 16–19]

Ce don divin de mémorisation et de récitation exacte fut accordé au Prophète ﷺ ainsi qu’à de nombreux Compagnons et à leurs successeurs pieux jusqu’à nos jours. Ces derniers se sont transmis le Coran par mémorisation, récitation et enseignement.

Le terme jamʿ peut aussi désigner la rédaction et la mise par écrit. La compilation du Coran s’est effectuée en trois grandes étapes:

Première étape: la rédaction du Coran sous la supervision du Prophète ﷺ

Les Compagnons mémorisaient le Coran par cœur et le transcrivaient par écrit sur ordre direct du Prophète ﷺ, qui confiait cette tâche à des scribes spécifiques. Le Coran fut entièrement écrit du vivant du Prophète, même s’il n’était pas encore assemblé en un seul volume.

La transmission se fit ainsi:

Par l’écriture ordonnée par le Prophète ﷺ .

. Par la mémorisation, grâce à l’apprentissage oral auprès des lecteurs experts parmi les Compagnons, lesquels avaient reçu leur enseignement directement du Prophète ﷺ .

Deuxième étape : compilation du Coran sous Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq (raḍiya Allāhu ʿanhu)

Lors de la bataille de Yamāma contre le faux prophète Musaylima, un grand nombre de ḥuffāẓ (mémorisateurs du Coran) tombèrent en martyrs. Sur la suggestion de ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb (raḍ), Abū Bakr entreprit alors de compiler le Coran afin d’éviter toute perte.

Il confia cette mission d’envergure à Zayd ibn Thābit al-Anṣārī, un jeune scribe expérimenté, âgé de 21 ans, connu pour sa sagacité, sa fidélité et sa proximité avec le Prophète ﷺ. Le Coran fut ainsi rassemblé à partir :

des supports écrits (palmes, pierres, os, parchemins),

et des cœurs des Compagnons.

Ce premier codex (collection de feuillets) resta en la possession d’Abū Bakr, puis d’ʿUmar, et enfin de sa fille Ḥafṣa (raḍiya Allāhu ʿanhum). D’après ʿAlī ibn Abī Ṭālib (raḍ), « Qu’Allah fasse miséricorde à Abū Bakr : il fut le premier à compiler le Coran entre deux couvertures. »

Troisième étape : uniformisation du Coran sous le califat de ʿUthmān ibn ʿAffān (raḍ)

Selon Anas ibn Mālik (raḍ), lorsqu’un désaccord surgit entre les soldats du Shām et ceux de l’Irāq à propos des lectures coraniques, Ḥudhayfa ibn al-Yamān alerta le calife ʿUthmān : « Ô Commandeur des croyants, sauve cette Umma avant qu’elle ne diverge à propos du Livre comme l’ont fait les juifs et les chrétiens. »

ʿUthmān demanda alors à Ḥafṣa de lui transmettre les feuillets du codex d’Abū Bakr. Il constitua un comité de quatre Compagnons — Zayd ibn Thābit, ʿAbd Allāh ibn az-Zubayr, Saʿīd ibn al-ʿĀṣ et ʿAbd ar-Raḥmān ibn al-Ḥārith ibn Hishām — pour reproduire ces feuillets en plusieurs copies. Il leur recommanda, en cas de divergence, de transcrire selon le dialecte de Quraysh, puisque le Coran avait été révélé dans cette langue.

Une fois les copies achevées, il renvoya à Ḥafṣa les feuillets originaux et fit brûler toute version divergente. Il envoya alors un exemplaire dans chaque province avec un instructeur qualifié pour enseigner la lecture correcte.

Les exemplaires envoyés aux provinces

Les sources varient sur le nombre exact des codex envoyés par ʿUthmān, avançant les chiffres de quatre, cinq, six, sept voire huit. Parmi les lecteurs envoyés :

ʿAbd Allāh ibn as-Sāʾib pour La Mecque,

al-Mughīra ibn Shihāb pour le Shām,

Abū ʿAbd ar-Raḥmān as-Sulamī pour Kūfa,

ʿĀmir ibn Qays pour Baṣra,

et Zayd ibn Thābit pour Médine.

Ce processus montre que la préservation du Coran a été assurée avec un soin et une rigueur sans équivalent dans l’histoire des écritures révélées, conformément à la promesse divine : « En vérité, c’est Nous qui avons révélé le Rappel, et c’est Nous qui en assurons la préservation. » [Sourate al-Ḥijr : 9]

Le codex de ʿUthmān contenait-il les sept modes de lecture (aḥruf sabʿa) ?

Le savant Muḥammad Ṣādiq ʿArjūn (raḥimahullāh) estimait que le codex du calife Abū Bakr — qui fut la base du codex imam de ʿUthmān — ne contenait pas l’ensemble des sept variantes révélées, mais seulement la forme finale (ou ʿarḍa ākhira) adoptée peu avant le décès du Prophète ﷺ. Les sept modes avaient été initialement permis par miséricorde envers les différentes tribus, mais furent ensuite abrogés lorsque la langue arabe se normalisa dans la communauté.

L’imām Ṭaḥāwī explique que la diversité des lectures répondait aux besoins d’une société analphabète, peu habituée à l’écriture, et attachée à sa langue tribale. Lorsque cette difficulté s’estompa, les Compagnons furent en mesure de revenir à la prononciation unique du Prophète ﷺ.

Différence entre la compilation sous Abū Bakr et celle sous ʿUthmān (raḍiyallāhu ʿanhumā)

La compilation d’Abū Bakr visait à éviter la perte du Coran à la suite du décès des mémorisateurs. Le texte fut rassemblé sur des feuillets, avec les versets classés conformément à la récitation du Prophète ﷺ , sans organisation des sourates.

visait à éviter la perte du Coran à la suite du décès des mémorisateurs. Le texte fut rassemblé sur des feuillets, avec les versets classés conformément à la récitation du Prophète , sans organisation des sourates. La compilation de ʿUthmān répondait à la multiplication des variantes de lecture. Il standardisa le texte selon le dialecte de Quraysh, afin d’unifier la lecture et d’éviter les divisions. Cette version contenait l’organisation canonique des sourates.

Par : Dr ʿAlī Muḥammad aṣ-Ṣallābī