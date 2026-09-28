Croire en l’existence des anges constitue l’un des articles fondamentaux de la foi en islam. Les musulmans croient que les anges ont été créés par Allah à partir de lumière. Ils exécutent Ses commandements dans la nature et dans l’univers. Ce que nous appelons généralement les « forces de la nature » devient ainsi actif par l’action des anges, qui les mettent en œuvre sur ordre d’Allah.

Les anges appartiennent à un niveau d’existence qui dépasse le monde perceptible des phénomènes, appelé ʿâlam al-ghayb, le monde de l’Invisible. En tant que créatures d’Allah vivant dans le monde physique de la réalité ordinaire, nous autres êtres humains ne pouvons dépasser les limites de ce monde, pas plus que nous ne pouvons nous représenter des êtres qui existent en dehors de celui-ci.

Les musulmans croient en l’existence des anges parce qu’Allah nous en parle dans Ses révélations. Bien que les anges soient généralement invisibles, ils peuvent apparaître aux êtres humains lorsque cela est nécessaire, sous des formes adaptées au monde visible.

Le mot arabe désignant l’ange est malak (au pluriel : malâʾikah) et sa racine signifie « messager ». Les musulmans croient que l’ange Gabriel, ou Jibrîl, est le messager par lequel Allah révéla le Coran au Prophète Muhammad, paix sur lui.

Il apparut au Prophète sous la forme d’un homme capable de parler, une apparence correspondant à la mission qu’il accomplissait. C’est également l’ange Jibrîl qui accompagna et guida le Prophète lors de son Ascension nocturne, al-Miʿrâj.

Bien qu’Allah puisse transmettre Sa révélation par l’intermédiaire de l’ange Gabriel, il est important de préciser qu’en islam, les anges ne sont pas considérés comme des intermédiaires entre Allah et les êtres humains, au sens où l’être humain ne pourrait accéder à Allah qu’à travers eux.

Le Coran évoque également les anges comme jouant un rôle essentiel dans des processus tels que la création, la prophétie, la vie spirituelle, la mort, la résurrection et le fonctionnement des éléments naturels.

Il existe, par exemple, un ange chargé du tonnerre, qui lui aussi sert Allah et obéit à Son commandement. D’autres anges sont chargés des embryons dans les matrices ou ont pour mission de protéger les êtres humains.

Le Coran évoque la mission de l’ange de la mort dans ces versets :

Le Coran mentionne également les anges en relation avec le Paradis et l’Enfer :

« Des jardins d’Éden où ils entreront… et les anges entreront auprès d’eux par toutes les portes. »

(Ar-Raʿd, 13:23)

Les anges consignent également les œuvres des êtres humains tant que ceux-ci se trouvent sur terre :

« Alors que des gardiens veillent sur vous, de nobles scribes, qui savent ce que vous faites. »

(Al-Infitar, 82:10-12)

« Il n’est pas une âme qui n’ait sur elle un gardien. »

(At-Târiq, 86:4)

Les anges sont également mentionnés dans de nombreux hadiths. Ainsi, il est rapporté que le Prophète Muhammad, paix sur lui, a dit que lorsque des gens se réunissent pour évoquer Allah :

« Les anges les entourent, la miséricorde les couvre, la sérénité descend sur eux et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de Lui. »

(At-Tirmidhî)

Les anges se distinguent des êtres humains en ce qu’ils ne possèdent pas de volonté propre. Ils ont été créés dans un but précis : servir Allah et exécuter Ses commandements.

Certains anges sont dans un état d’adoration permanente d’Allah : ils se prosternent devant Lui et ne relèvent jamais la tête.