L’astronomie pratiquée dans les civilisations anciennes était associée à l’astrologie et à la divination. Cette association jeta un voile de doute sur cette discipline dans l’esprit des premiers musulmans.

Cependant, avec l’essor de la civilisation islamique, qui rejeta l’astrologie et la divination comme contraires aux croyances islamiques, l’astronomie se détacha progressivement de ces pratiques et fut reconnue comme une discipline fondée sur des principes scientifiques.

Cette séparation ne fut pas fortuite : elle reposait sur l’expérimentation, l’analogie et la déduction, que les musulmans mirent à profit pour répondre notamment à leur besoin de déterminer la qibla (direction de La Mecque) et les horaires des prières.

En conséquence, les grandes mosquées comptaient parmi leur personnel des astronomes qui utilisaient des instruments conçus par les savants musulmans.

Dans les civilisations anciennes, l’astronomie était entourée de mystère. Mais durant la période abbasside, notamment sous le califat de Hârûn ar-Rachîd, cette science acquit un statut particulier. Cette période vit la construction, sans précédent, de grands observatoires dotés de structures permanentes abritant d’immenses instruments fabriqués avec soin.

Un nombre important d’astronomes étaient rattachés à ces observatoires, qui bénéficiaient du soutien et de la protection de l’État.

Selon Aydin Sayili, éminent chercheur turc qui a étudié les observatoires astronomiques, l’islam créa un environnement favorable à leur institutionnalisation en réunissant les conditions propices à leur création et à leur développement.

L’astronomie jouissait d’un statut particulier dans le monde musulman, et les musulmans accordaient une grande importance à l’observation directe, aux mesures précises et aux théories mathématiques.

Les savants musulmans avaient tendance à se spécialiser and adoptaient une approche empirique. Les astronomes fabriquaient des instruments de plus en plus grands et préféraient travailler en équipe.

Les observatoires de l’époque d’Al-Ma’mûn étaient utilisés dans le cadre de programmes de recherche précis. L’objectif principal des astronomes qui y travaillaient était d’établir des tables astronomiques à partir d’observations récentes du Soleil et de la Lune.

Outre les limites de ces programmes, les méthodes de gestion et de financement employées dans ces observatoires étaient encore relativement peu développées.

En raison du nombre limité de tâches confiées aux observatoires d’Al-Ma’mûn établis à Ash-Shammâsiyya et à Qâsiyûn, ceux-ci ne peuvent être comparés aux observatoires plus modernes qui furent établis ultérieurement dans le monde musulman.

Les observatoires dans l’histoire islamique les plus développés, dont l’organisation administrative était plus structurée, furent construits environ un siècle et demi après Al-Ma’mûn.

Lorsque l’observatoire de Sharaf ad-Dawla fut fondé, un directeur fut nommé pour en assurer la gestion et le programme d’observation fut élargi afin d’inclure l’ensemble des planètes.

On pense que ce programme fut mis en œuvre en deux étapes, car certains éléments indiquent que les premières observations étaient limitées aux planètes se déplaçant rapidement, ainsi qu’au Soleil et à la Lune.

L’objectif principal de cet observatoire était d’établir de nouvelles tables astronomiques pour l’ensemble des planètes à partir des observations les plus récentes.

Avec les progrès réalisés dans ce domaine, on s’orienta vers la fabrication d’instruments dont la taille augmentait progressivement, ainsi que vers le recrutement de personnel spécialisé et compétent.

Le développement des observatoires renforça l’idée selon laquelle les califes et les rois furent à l’origine de la création des observatoires en tant qu’institutions d’État.

Les travaux réalisés à l’observatoire construit à Bagdad par le sultan seldjoukide Malik Chah marquèrent une nouvelle étape dans le développement de l’observation astronomique.

Il existe peu d’informations disponibles sur les travaux réalisés dans cet observatoire, mais celui-ci resta en activité pendant plus de vingt ans, une période relativement longue comparée à celle d’autres observatoires.

Cependant, les astronomes de l’époque estimaient qu’une période d’au moins trente ans était nécessaire pour mener à bien une réalisation astronomique.

L’observatoire de Maragha

Cet observatoire, considéré comme l’un des plus importants de l’histoire islamique, fut construit au VIIe siècle de l’Hégire. Ce siècle est ainsi considéré comme l’une des périodes les plus importantes de l’histoire des observatoires dans l’histoire islamique.

Les vestiges de cet observatoire sont encore visibles aujourd’hui. Il fut construit à l’extérieur de la ville de Maragha, à proximité de Tabriz, en Iran.

L’observatoire fut construit par Manjû, le frère de Hûlâgû, qui s’intéressait aux mathématiques et à l’astronomie. Il confia sa création à Jamâl ad-Dîn ibn Muhammad ibn az-Zâzidî al-Bukhârî et sollicita l’aide d’un grand nombre de savants, parmi lesquels Nasîr ad-Dîn at-Tûsî, ʿAlî ibn ʿUmar al-Ghazwînî, Mu’ayyad ad-Dîn al-ʿUrdî, Fakhr ad-Dîn al-Marâghî et Muhyî ad-Dîn al-Maghribî.

L’observatoire de Maragha est considéré comme le premier observatoire à avoir bénéficié d’un fonds de dotation constitué par des musulmans, sous forme de terres et de biens immobiliers, afin d’assurer son fonctionnement continu.

Il resta en activité durant le règne de sept sultans successifs qui en assurèrent la pérennité jusqu’en 1316 de l’Hégire.

Cet observatoire constituait également un important centre d’enseignement pour les étudiants qui y étudiaient l’astronomie and apprenaient à utiliser les instruments astronomiques.

Il possédait également une grande bibliothèque contenant des milliers de manuscrits consacrés à différentes disciplines.

L’observatoire de Samarcande

Seule une partie du sextant ainsi que les fondations de l’observatoire d’Ulugh Beg à Samarcande ont été préservées.

Cet observatoire fut établi à Samarcande par Ulugh Beg, petit-fils de Tamerlan (Timur le Boiteux).

L’emplacement de cet observatoire fut découvert en 1908, lorsque l’archéologue russe Viatken découvrit un document de dotation qui en indiquait l’emplacement exact.

Au cours des fouilles, il découvrit l’un des instruments astronomiques les plus importants utilisés dans l’observatoire : un immense arc qui servait à déterminer le midi.

La cour de cet observatoire, haute de 21 mètres, était construite sur une colline dont le socle était rocheux.

La superficie du sommet de la colline était de 170 mètres du nord au sud sur 85 mètres d’est en ouest.

Le jardin ainsi que les logements du personnel qui entouraient le bâtiment principal de l’observatoire témoignent de sa grandeur.

Les découvertes archéologiques ont également montré que le bâtiment était de forme cylindrique and possédait un intérieur élaboré et soigneusement conçu.

Viatken estimait que la destruction de l’observatoire n’était pas due à des phénomènes naturels et qu’elle pouvait être en partie liée au retrait de ses plaques de marbre, qui furent utilisées pour la construction d’autres bâtiments.

À l’aide du dôme de l’observatoire, les astronomes élaborèrent les Tables d’Ulugh Beg, considérées comme faisant partie des tables astronomiques les plus précises au monde.

Le dôme comportait des inscriptions indiquant les degrés, les minutes, les secondes et les dixièmes de seconde des épicycles, des sept planètes et des étoiles fixes, ainsi que de la Terre, de ses régions, de ses montagnes et de ses déserts.

Parmi les astronomes qui travaillèrent dans cet observatoire figurait Ghiyâth ad-Dîn al-Kâshî, qui se distingua par ses travaux de modélisation mécanique des mouvements célestes.