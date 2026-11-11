Parmi les Compagnons du Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) se trouvaient de célèbres rapporteurs de hadiths. Ils ont eu le privilège d’entendre directement les enseignements du Prophète et d’observer sa conduite. Ci-dessous figurent quelques informations sur les sept rapporteurs les plus connus parmi les Compagnons. Ils font partie de ceux que l’on appelle les mukaththirûn (c’est-à-dire ceux qui ont rapporté un grand nombre de hadiths), car chacun d’eux a rapporté plus de mille hadiths.

Abou Hourayra

Abou Hourayra occupe la première place parmi les transmetteurs de hadiths en raison de l’ampleur de ses narrations. Le Prophète lui-même le considérait comme le plus désireux, parmi tous les musulmans, d’acquérir la science des hadiths.

Issu de la tribu de Daws, une branche du grand clan d’Azd, Abou Hourayra arriva à Médine la septième année de l’Hijra (émigration du Prophète à Médine). Informé que le Prophète se trouvait à Khaybar, il s’y rendit et y embrassa l’islam. Depuis ce moment-là et jusqu’à la mort du Prophète, Abou Hourayra demeura constamment en sa compagnie, le servant et mémorisant ses paroles durant la journée, sacrifiant ainsi les préoccupations et les plaisirs de ce bas monde.

On nous rapporte qu’Abou Hourayra divisait ses nuits en trois parties : une pour le sommeil, une pour la prière, et une pour l’étude. Après la mort du Prophète, il fut nommé gouverneur de Bahreïn pendant un certain temps, sous le califat de ‘Omar ibn Al-Khattab. Il exerça également la fonction de gouverneur de Médine sous les premiers califes omeyyades. Il mourut en l’an 59 de l’Hégire (678 de l’ère chrétienne).

À la mort du Prophète, les informations relatives à la religion et aux jugements de jurisprudence devaient être recherchées de manière indirecte. À cette époque, Abou Hourayra (qui forma plus de 800 élèves en matière de hadiths) déversa le trésor de science qu’il avait accumulé avec tant de soin. Il lui arrivait d’être critiqué pour certains hadiths que d’autres Compagnons ne connaissaient pas. Mais il répondait qu’il n’avait fait qu’apprendre ce que les Ansar (les musulmans de Médine) avaient manqué, parce qu’ils s’occupaient de leurs terres et de leurs biens, et ce que les Muhajirûn (les émigrés à Médine) n’avaient pas pu apprendre à cause de leurs activités commerciales.

Un jour, il fut contesté par ‘Abd Allah ibn ‘Omar à propos d’un hadith particulier ; Abou Hourayra l’emmena alors chez ‘Aïcha, qui témoigna de la véracité de son récit. Son savoir et sa mémoire furent également mis à l’épreuve par Marwan ibn Al-Hakam, alors gouverneur de Médine. Ayant consigné par écrit certains hadiths rapportés par Abou Hourayra, Ibn Al-Hakam voulut qu’il les lui rapporte de nouveau un an plus tard. Il constata qu’ils étaient exactement identiques à la narration initiale d’Abou Hourayra.

Lorsqu’on considère le dévouement intense d’Abou Hourayra pour l’apprentissage des hadiths, son attachement au Prophète et les différentes épreuves auxquelles sa mémoire et sa compétence furent soumises par ses contemporains, il devient inconcevable de penser qu’il aurait inventé un hadith. Cela ne signifie pas, cependant, qu’aucun propos ne lui ait été faussement imputé plus tard. Le fait qu’il ait rapporté un nombre exceptionnellement élevé de hadiths rendait en effet tentante l’idée d’inventer des hadiths en les lui attribuant.

‘Abd Allah ibn ‘Omar

Fils du calife ‘Omar ibn Al-Khattab, Ibn ‘Omar est le deuxième rapporteur de hadiths le plus prolifique. Lui et son père embrassèrent l’islam en même temps et émigrèrent ensemble à Médine. Ibn ‘Omar participa à de nombreuses batailles durant la vie du Prophète ; il prit également part aux guerres en Mésopotamie, en Perse et en Égypte. Toutefois, il resta strictement neutre dans les conflits qui éclatèrent entre musulmans après l’assassinat du troisième calife, ‘Uthman ibn ‘Affan.

Malgré l’immense estime et l’honneur dont il jouissait auprès de tous les musulmans, qui lui proposèrent à plusieurs reprises le califat (offre qu’il refusa), il se tint à l’écart des luttes de factions. Durant ces années, il mena une vie désintéressée et pieuse, offrant l’exemple du citoyen idéal, tout comme son père avait donné l’exemple du gouvernant idéal. Il mourut à La Mecque en l’an 74 de l’Hégire (692 de l’ère chrétienne), à l’âge de 87 ans.

La longue fréquentation de ‘Abd Allah avec le Prophète, ainsi que sa parenté avec Hafsa, l’épouse du Prophète, et avec d’autres Compagnons, lui offraient une occasion unique d’apprendre les hadiths. Sa longue vie paisible lui accorda aussi le temps et la liberté nécessaires pour enseigner et diffuser parmi les musulmans les hadiths qu’il avait appris et qu’ils recherchaient avec assiduité.

Il était célèbre pour l’extrême scrupule avec lequel il rapportait les hadiths. Ash-Sha‘bi, célèbre rapporteur de hadiths, remarque qu’il ne put entendre de lui qu’un seul hadith en une année entière. Quand Ibn ‘Omar rapportait des hadiths, ses yeux se remplissaient de larmes. Ses activités au service de l’islam, sa vie austère, son caractère droit et honnête, ainsi que le soin méticuleux avec lequel il traitait les hadiths, confèrent au matériel transmis de sa part une valeur des plus élevées.

Anas ibn Malik

À l’âge de dix ans, Anas fut présenté par sa mère, Umm Sulaym, au Prophète après l’Hijra. À partir de ce moment et jusqu’à la mort du Prophète, Anas fut son jeune serviteur privilégié. Plus tard, il fut nommé par Abou Bakr As-Siddiq percepteur de l’impôt à Bahreïn. Vers la fin de sa vie, Anas s’installa à Basra, où il mourut en l’an 93 de l’Hégire (711 de l’ère chrétienne). On dit qu’il vécut plus de cent ans.

Durant les dix années passées au service du Prophète, il put mémoriser un grand nombre de ses paroles. Par la suite, il apprit aussi beaucoup de hadiths du Prophète auprès d’Abou Bakr As-Siddiq, de ‘Omar ibn Al-Khattab et de nombreux autres Compagnons. Sa science en matière de hadiths était si abondante que sa mort fut considérée comme un coup fatal porté à la moitié de l’ensemble du corpus des hadiths. Les spécialistes du hadith le reconnaissent comme l’un des rapporteurs les plus prolifiques.

La Mère des Croyants ‘Aïcha

‘Aïcha occupe la quatrième place parmi les mukaththirûn. Elle jouit de la compagnie constante du Prophète durant environ huit ans et demi. Elle mourut en l’an 57 de l’Hégire (676 de l’ère chrétienne), à l’âge de 65 ans.

‘Aïcha était naturellement dotée d’une mémoire remarquable et d’un sens critique développé, qui lui permirent de mémoriser un grand nombre des anciens poèmes arabes, au point d’être considérée comme une référence dans ce domaine. De son vivant, elle jouissait également d’une grande estime pour sa compétence en médecine et en droit islamique (fiqh).

En ce qui concerne les hadiths, non seulement elle apprit un vaste corpus de hadiths auprès de son mari, le Prophète, mais elle fit également preuve d’une appréciation critique et corrigea de nombreuses erreurs de compréhension chez certains Compagnons. Lorsque, par exemple, Ibn ‘Omar rapporta que le Prophète aurait dit que les morts sont punis dans leurs tombes à cause des lamentations de leurs proches, elle fit remarquer que le Prophète avait plutôt indiqué que les morts étaient punis dans leurs tombes pour leurs propres péchés, pendant que leurs proches pleuraient sur eux.

C’est en raison de sa vaste connaissance des hadiths et du droit islamique que même les Compagnons les plus éminents sollicitaient son avis sur des questions de jurisprudence. Une longue liste de ceux qui ont rapporté des hadiths d’après elle se trouve dans l’ouvrage d’Ibn Hajar, Tahdhib At-Tahdhib.

‘Abd Allah ibn ‘Abbas

Il naquit trois ans avant l’Hijra du Prophète et avait treize ans au moment de la mort de ce dernier. Il était profondément aimé du Prophète, comme cela ressort des hadiths qui le concernent. Il mourut en l’an 68 de l’Hégire (687 de l’ère chrétienne), à l’âge de 71 ans.

Il semble que, malgré sa jeunesse, il ait appris directement du Prophète un certain nombre de hadiths. Ibn Hajar, citant Yahya ibn Al-Qattan, rapporte l’affirmation selon laquelle Ibn ‘Abbas n’aurait rapporté du Prophète que quatre à dix hadiths, puis il ajoute que cette estimation est incorrecte, car les recueils authentiques d’Al-Bukhari et de Muslim à eux seuls contiennent plus de dix hadiths rapportés directement du Prophète par Ibn ‘Abbas.

Il ne fait cependant aucun doute que le nombre de hadiths rapportés directement du Prophète par Ibn ‘Abbas est très faible en comparaison de ceux qu’il rapporte par l’intermédiaire d’autres Compagnons. Il apprit ces hadiths au prix de longues années d’effort soutenu. Il disait :

« Chaque fois que j’espérais apprendre un hadith d’un Compagnon, j’allais jusqu’à sa porte et j’y attendais jusqu’à ce qu’il sorte et dise : “Ô cousin du Prophète, qu’est-ce qui t’amène ? Pourquoi ne m’as-tu pas envoyé quelqu’un ?” Et je répondais que c’était à moi d’aller vers lui. Ensuite, j’apprenais le hadith de lui. »

Ibn ‘Abbas inspirait une crainte respectueuse et universelle par ses facultés intellectuelles et sa capacité de mémorisation. Il était entièrement dévoué à l’étude du Coran et de la Sunna, et sa science était aimée et respectée par les quatre premiers califes ainsi que par ses contemporains. Il rassembla un vaste corpus de hadiths, qu’il consigna dans des ouvrages écrits. Il en donnait des cours à ses élèves. Son tafsir (exégèse) du Coran (transmis par son disciple Mujahid) est bien connu et a été largement cité par les commentateurs ultérieurs.

Jabir ibn ‘Abd Allah

Ce Compagnon compte parmi les premiers convertis à l’islam à Médine. Il était présent à La Mecque lors de la seconde rencontre du Prophète avec le premier groupe de musulmans de Médine. Il participa à dix-neuf batailles aux côtés du Prophète et mourut à Médine vers l’an 74 de l’Hégire (693 de l’ère chrétienne), à l’âge de 94 ans.

Il apprit des hadiths non seulement du Prophète, mais aussi de nombreux Compagnons éminents, notamment Abou Bakr, ‘Omar et d’autres. Il étudia également auprès de certains Tabi‘in (la génération suivant celle des Compagnons), dont la célèbre Umm Kulthum, fille d’Abou Bakr. Il enseignait régulièrement les hadiths dans la mosquée de Médine.

Abou Sa‘id Al-Khoudri

Son nom est Sa‘d ibn Malik, et il fait partie des premiers convertis de Médine. Son père fut tué lors de la bataille d’Ohod. Lui-même participa à douze des batailles menées durant la vie du Prophète. Il mourut à Médine en l’an 64 de l’Hégire (683 de l’ère chrétienne).

Comme Abou Hourayra, il faisait partie des Ahl As-Suffa — ces Compagnons qui vivaient sur le portique attenant à la demeure du Prophète, près de la mosquée, afin de se consacrer à une vie austère de prière et d’étude. Il apprit la Sunna du Prophète ainsi que d’importants Compagnons comme Abou Bakr, ‘Omar et Zayd ibn Thabit. Il était considéré comme le meilleur juriste parmi les jeunes Compagnons.

‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn Al-‘As

Il faisait partie des premiers convertis, combattit pour la cause de l’islam, jouit de la compagnie du Prophète durant de nombreuses années et vécut assez longtemps après sa mort pour transmettre les hadiths qu’il avait appris de lui. Bien qu’il ait vécu durant la période de la guerre civile, Ibn ‘Amr ressemblait à Ibn ‘Omar par le fait qu’il se tenait éloigné des luttes de factions. Il fut néanmoins présent à la bataille de Siffin sur l’insistance de son père, mais ne prit pas part aux combats. Plus tard, il regretta profondément d’y avoir assisté.

Son intérêt pour la préservation de la Sunna du Prophète était intense. Il consignait par écrit tous les hadiths qu’il apprenait de lui, rassemblant un millier d’entre eux dans un recueil qu’il appela As-Sahifah As-Sadiqah. Lorsqu’il s’installa à La Mecque, des étudiants en hadiths affluaient vers lui en grand nombre. Mais, comme il vécut la plus grande partie de sa vie soit en Égypte, soit à At-Ta’if, et qu’il se consacrait davantage à la prière qu’à l’enseignement des hadiths, les générations ultérieures de musulmans reçurent de lui moins de hadiths que d’Abou Hourayra, de ‘Aïcha et d’autres.

À propos de l’auteur

Le Dr Abou Ameenah Bilal Philips est né en Jamaïque, mais a grandi au Canada, où il a embrassé l’islam en 1972. Il a obtenu un diplôme en arabe et une licence au Collège des disciplines islamiques (Usûl ad-Dîn) de l’Université islamique de Médine en 1979. À l’Université de Riyad, au sein de la Faculté de pédagogie, il a complété un master en théologie islamique en 1985, puis un doctorat en théologie islamique en 1994 au département des études islamiques de l’Université de Wales.

Par le Dr Abou Ameenah Bilal Philips