Résumé

Cette étude examine Luc 6:12, passage dans lequel Jésus se retire sur une montagne et passe toute la nuit à prier Dieu, à la lumière du Coran. Ce texte fait l’objet d’interprétations théologiques différentes dans le christianisme et l’islam, notamment en ce qui concerne la nature et le statut de Jésus. La théologie chrétienne comprend la prière de Jésus dans le cadre de l’Incarnation et de sa relation avec le Père, tandis que la théologie islamique y voit l’expression de sa servitude envers Allah et de sa mission prophétique.

En s’appuyant sur des versets coraniques, des commentaires musulmans classiques et certaines études bibliques, cette recherche explore la manière dont les thèmes de la prière, de l’humilité et de la dépendance envers Dieu, présents dans Luc 6:12, correspondent à la représentation coranique de ʿÎsâ (Jésus), prophète éminent et serviteur d’Allah. L’étude soutient que cette scène s’inscrit dans la tradition prophétique plus large de dévotion et de soumission à Dieu, tout en soulignant l’importance des perspectives théologiques dans l’interprétation des Écritures.

Introduction

Jésus-Christ occupe une place exceptionnelle dans le christianisme comme dans l’islam. Si les deux traditions l’honorent et lui reconnaissent un statut spirituel éminent, elles divergent fondamentalement quant à sa nature et à sa relation avec Dieu. La question de la divinité de Jésus demeure ainsi l’un des principaux points de divergence théologique entre les deux religions. Dans ce contexte, les passages du Nouveau Testament qui décrivent Jésus en prière ont souvent suscité une attention particulière, car ils invitent à réfléchir à la relation entre Jésus et le Dieu qu’il adore.

Parmi ces passages, Luc 6:12 occupe une place particulière :

« En ces jours-là, Jésus se rendit sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » — (Luc 6:12)

Ce verset précède immédiatement le choix des douze disciples par Jésus. Il le présente se retirant à l’écart pour consacrer toute la nuit à la prière. Les interprètes chrétiens comprennent généralement cet épisode dans le cadre de l’Incarnation et de la théologie trinitaire : cette prière exprimerait la communion entre le Père et le Fils ou manifesterait la pleine humanité du Christ.

La théologie islamique aborde toutefois ce passage sous un autre angle. Puisque l’islam affirme l’unicité absolue de Dieu (tawhîd) et considère ʿÎsâ ibn Maryam (عليه السلام) comme un prophète honoré et un serviteur d’Allah, sa dévotion et ses invocations sont comprises dans le cadre plus large de la tradition prophétique, plutôt que comme des manifestations de divinité.

Cet article ne cherche ni à rejeter les interprétations chrétiennes ni à réduire un débat théologique complexe à un seul verset présenté comme une preuve décisive. Il examine plutôt Luc 6:12 à travers le prisme coranique et explore la manière dont la prière nocturne, le retrait sur la montagne et le dévouement total à Dieu font écho à la conception islamique de la prophétie. En s’appuyant sur le Coran, les travaux de savants musulmans classiques et certaines études bibliques, l’article soutient que le portrait de Jésus présenté dans Luc 6:12 à la lumière du Coran correspond naturellement à l’image coranique de Jésus comme serviteur dévoué et messager de Dieu.

Le contexte de Luc 6:12

La prière occupe une place centrale dans l’Évangile selon Luc. Plus que les autres Évangiles synoptiques, celui-ci présente fréquemment Jésus se retirant de la vie publique pour prier. Des moments importants de son ministère — notamment son baptême, sa transfiguration et le choix de ses disciples — sont précédés d’actes de dévotion et de communion avec Dieu. Luc 6:12 ne doit donc pas être considéré isolément, mais comme un élément d’un ensemble dans lequel l’évangéliste met l’accent sur la prière et la préparation spirituelle.

Selon le récit, Jésus gravit une montagne et y passe toute la nuit avant de choisir les douze apôtres. Des commentateurs bibliques tels que Darrell L. Bock et Joel B. Green observent que ce retrait souligne l’importance de la décision qui allait suivre. Le cadre lui-même est significatif. Tout au long de l’histoire biblique, les montagnes sont associées à la révélation, à la contemplation et aux rencontres avec le divin. La scène décrite par Luc évoque donc la solitude, le recueillement et une prière fervente.

Du point de vue de la théologie chrétienne, ce passage est généralement interprété dans le cadre de l’Incarnation. Le christianisme majoritaire enseigne que le Christ possède à la fois une nature divine et une nature humaine. Sa prière n’implique donc pas, selon cette conception, un reniement de sa divinité. Elle est plutôt comprise comme l’expression de la communion au sein de la Trinité ou comme la manifestation de la pleine humanité assumée par le Fils.

La théologie islamique aborde cette même scène sous un angle différent. Les savants musulmans ont traditionnellement souligné la distinction entre celui qui adore et Celui qui est adoré. L’image de Jésus passant la nuit en prière évoque ainsi le modèle prophétique que l’on retrouve dans tout le Coran. De tels actes ne sont pas interprétés comme des signes de statut divin, mais comme des manifestations d’humilité, de servitude et de dépendance envers Dieu, qualités que la tradition islamique associe constamment aux prophètes.

La prière, la prophétie et le portrait coranique de ʿÎsâ (Jésus)

Dans la pensée islamique, la prière n’est pas seulement un acte de dévotion : elle constitue l’une des expressions les plus manifestes de la dépendance de l’être humain envers Dieu. Par la prière, les croyants reconnaissent leur besoin de guidance, de miséricorde et d’assistance divines, tout en affirmant la souveraineté absolue et l’autosuffisance d’Allah. Le Coran présente à plusieurs reprises l’adoration comme une caractéristique fondamentale des êtres créés, tout en soulignant que Dieu Lui-même est exempt de tout besoin et de toute limitation. Cette distinction entre le Créateur et les créatures constitue l’un des fondements essentiels de la théologie islamique.

Dans cette perspective, la représentation coranique de ʿÎsâ ibn Maryam (عليه السلام) revêt une importance particulière. L’islam lui accorde un rang éminent parmi les prophètes et affirme sa naissance miraculeuse, la révélation divine qu’il a reçue ainsi que les signes extraordinaires qu’Allah lui a accordés. Ces distinctions ne modifient cependant pas son identité fondamentale de serviteur et de messager de Dieu. Parlant depuis le berceau, Jésus déclare :

« Je suis vraiment le serviteur d’Allah. Il m’a donné le Livre et m’a fait prophète. » — (Coran, 19:30)

Les commentateurs musulmans classiques ont accordé une grande importance à ce verset. Al-Tabarî observe que les propres paroles de Jésus établissent la servitude envers Allah et la prophétie comme les fondements de son identité. De même, Ibn Kathîr souligne que ce verset réfute clairement les prétentions qui élèvent Jésus au-delà du rang que Dieu lui a accordé. Pour ces savants, l’honneur de Jésus ne réside pas dans la divinité, mais dans son dévouement total et son obéissance à Allah.

Une idée similaire apparaît dans ce verset :

« Le Messie ne trouverait jamais indigne d’être un serviteur d’Allah. » — (Coran, 4:172)

Dans son commentaire de ce passage, Al-Qurtubî explique que la véritable noblesse réside dans la servitude envers Dieu et que même les plus grands prophètes tirent leur honneur de la soumission, et non de l’indépendance. Fakhr ad-Dîn ar-Râzî soutient également que la perfection des êtres créés s’accomplit par l’adoration et l’obéissance, tandis que l’autosuffisance absolue appartient exclusivement à Dieu.

Sous cet angle, l’image présentée dans Luc 6:12 fait fortement écho au modèle prophétique que l’on retrouve dans le Coran. Jésus se retire de la société, gravit la montagne et passe toute la nuit en prière avant d’entreprendre une mission importante. De telles scènes rappellent un schéma plus général présent dans la vie des prophètes. Ibrâhîm (عليه السلام) se tournait vers Dieu dans les moments d’épreuve, Zakariyyâ (عليه السلام) sollicitait Son assistance par l’invocation, et Mûsâ (عليه السلام) connut des moments de rencontre spirituelle et de révélation dans la solitude de la montagne. Dans chacun de ces cas, la prière ne traduit ni faiblesse ni imperfection, mais témoigne de la relation profonde entre le serviteur et son Seigneur.

L’importance du culte nocturne renforce encore ce rapprochement. Le Coran fait l’éloge de ceux « qui dormaient peu la nuit » (Coran, 51:17), tandis que de nombreuses traditions prophétiques présentent la prière nocturne volontaire comme l’une des caractéristiques distinctives des pieux. La spiritualité musulmane considère depuis longtemps les heures silencieuses de la nuit comme un moment particulièrement propice au recueillement, à l’humilité et à la communion intime avec Dieu. Le Prophète Muhammad ﷺ consacrait lui-même une part importante de ses nuits à la prière, notamment durant les périodes de grandes responsabilités et de préparation spirituelle.

Par conséquent, du point de vue islamique, la scène décrite dans Luc 6:12 n’a rien d’inhabituel ni de théologiquement problématique. Au contraire, elle ressemble étroitement à la vie spirituelle des prophètes telle qu’elle est décrite dans le Coran. Le retrait de Jésus sur la montagne et sa longue prière sont donc compris comme des expressions de sa dévotion prophétique et de sa confiance en Dieu. Loin de diminuer son statut, ces actes révèlent précisément les qualités que la tradition islamique associe à ceux qui ont été choisis pour transmettre la guidance divine à l’humanité.

Le tawhîd et la réflexion musulmane sur la question de la divinité

La portée théologique de Luc 6:12 dépend en définitive du cadre général dans lequel ce passage est interprété. La théologie chrétienne ne considère généralement pas la prière de Jésus comme une preuve contre sa divinité. La pensée trinitaire majoritaire comprend plutôt cet événement à la lumière du mystère de l’Incarnation, selon lequel le Christ possède à la fois une nature divine et une nature humaine. Sa prière est ainsi interprétée comme l’expression de la communion entre le Père et le Fils ou comme une manifestation de sa pleine humanité. De nombreux spécialistes chrétiens soulignent également que cette prière constitue pour les croyants un modèle d’obéissance et de discipline spirituelle.

Du point de vue de la théologie islamique, en revanche, ce même passage soulève d’autres questions. Le principe du tawhîd, qui affirme l’unicité et l’absolue singularité de Dieu, occupe une place centrale dans la conception musulmane de la réalité divine. Dieu seul possède une autosuffisance complète, tandis que tout être créé dépend de Lui. L’adoration, l’invocation et la recherche de la guidance divine sont donc comprises comme des expressions de la servitude envers Dieu, et non comme des attributs de divinité.

Les savants musulmans ont historiquement abordé la question de la nature de Jésus à partir de ce fondement théologique. Plutôt que de partir de passages bibliques isolés, ils ont examiné cette question à la lumière de la conception coranique de Dieu et de la mission prophétique de ʿÎsâ (عليه السلام). Dans cette perspective, la scène décrite dans Luc 6:12 a été considérée comme compatible avec la relation entre un prophète et son Créateur.

Les savants musulmans classiques ont consacré une attention considérable aux doctrines chrétiennes concernant Jésus. Parmi les discussions les plus approfondies figure celle d’Ibn Taymiyya dans Al-Jawâb as-Sahîh li-man Baddala Dîn al-Masîh. En examinant les récits évangéliques, Ibn Taymiyya soutient à plusieurs reprises que ces passages présentent Jésus comme quelqu’un qui adore Dieu, sollicite Son assistance et Lui attribue la puissance et l’autorité. Selon lui, de telles descriptions correspondent plus naturellement à la prophétie et à la servitude qu’à une divinité indépendante.

Une préoccupation similaire apparaît dans les écrits d’Abû Hâmid al-Ghazâlî. Bien que son approche soit généralement moins polémique, il souligne que l’essence de la perfection prophétique réside dans la soumission totale à Dieu. Les êtres humains acquièrent leur noblesse non pas en s’affranchissant du divin, mais en se rapprochant de Lui par l’adoration et l’obéissance. Ce principe s’applique également aux prophètes, dont l’excellence réside dans leur dévouement inébranlable à leur Seigneur.

Ibn Hazm, qui s’inscrit dans la tradition intellectuelle andalouse, soutenait lui aussi que le rang éminent de Jésus ne devait pas être confondu avec la divinité. À ses yeux, les miracles, la révélation et l’excellence spirituelle témoignent de la faveur divine accordée aux messagers de Dieu, et non d’une participation à Son essence. Ainsi, le statut extraordinaire accordé à Jésus en islam ne diminue en rien sa grandeur, mais l’inscrit dans le cadre plus large de l’unicité divine et de la mission prophétique.

Le Coran lui-même aborde la question du statut de Jésus dans plusieurs passages. Dans une scène remarquable, Allah demande :

« As-tu dit aux gens : “Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d’Allah ?” Il dira : “Gloire et pureté à Toi ! Il ne m’appartient pas de déclarer ce que je n’ai pas le droit de dire.” » — (Coran, 5:116)

Des exégètes classiques tels qu’Al-Tabarî et ar-Râzî ont compris ce verset comme soulignant l’innocence de Jésus face aux prétentions de divinité et réaffirmant son rôle de messager fidèle. Leurs analyses ne visent pas à diminuer Jésus, mais à préserver le monothéisme sans compromis qui se trouve au cœur de la croyance islamique.

Dans cette perspective, la question ne porte pas principalement sur l’honneur ou le rang. La tradition islamique tient en effet Jésus en très haute estime et considère que croire en lui est une composante essentielle de la foi. Le désaccord concerne la nature même de la divinité. Puisque Dieu est compris comme éternel, autosuffisant et exempt de tout besoin, les théologiens musulmans ont généralement conclu que les actes tels que la prière et l’invocation s’interprètent le plus justement dans le cadre de la prophétie et de la servitude envers Dieu. Par conséquent, Luc 6:12 n’est pas considéré comme un passage qui diminue la grandeur de Jésus, mais comme le portrait de la profonde dévotion qui caractérisait les messagers choisis par Dieu.

Conclusion

Luc 6:12 présente une image saisissante de Jésus se retirant dans la solitude de la montagne et consacrant toute la nuit à la prière avant de choisir les douze disciples. Bien que l’événement soit décrit brièvement, ses implications théologiques sont comprises différemment dans les traditions chrétienne et islamique. La théologie chrétienne interprète généralement ce passage à travers les doctrines de l’Incarnation et de la Trinité, tandis que la pensée islamique l’aborde à travers le principe du tawhîd et la représentation coranique de ʿÎsâ (عليه السلام) comme prophète et serviteur de Dieu.

Examinée à la lumière du Coran et des réflexions des savants musulmans classiques, la scène décrite dans Luc 6:12 présente de fortes ressemblances avec le modèle spirituel associé aux prophètes. Le retrait, la prière nocturne et la confiance totale en Dieu sont des thèmes récurrents dans la vie de ceux qui ont été choisis pour transmettre la guidance divine. Plutôt que d’être considérés comme des signes de statut divin, ces actes sont compris, dans la théologie islamique, comme des manifestations de dévotion, d’humilité et d’excellence prophétique.

Cette étude souligne également que l’interprétation des Écritures est indissociable des engagements théologiques plus larges de celui qui les lit. Un même texte peut revêtir des significations différentes selon les conceptions de Dieu, de la révélation et de la relation entre le Créateur et Ses messagers. En ce sens, Luc 6:12 constitue non seulement un point de divergence théologique, mais aussi un exemple de la manière dont des récits religieux communs peuvent donner naissance à des interprétations distinctes et cohérentes au sein de leurs traditions respectives.

En définitive, la lecture islamique de ce passage ne cherche pas à diminuer le statut de Jésus. Au contraire, elle affirme sa place singulière parmi les plus grands messagers de Dieu et comprend sa longue prière nocturne comme le reflet de la profonde spiritualité et du dévouement inébranlable qui caractérisent la tradition prophétique. Dans cette perspective, Luc 6:12 résonne profondément avec l’image coranique de ʿÎsâ (عليه السلام) et avec l’affirmation centrale de l’islam : l’unicité absolue et la transcendance de Dieu.