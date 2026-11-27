Ces derniers temps, un vif débat a émergé autour de la découverte d’un rare manuscrit coranique conservé à la bibliothèque de l’Université de Birmingham. Certains observateurs sont même allés jusqu’à affirmer qu’« il est fort probable qu’il s’agisse du plus ancien texte du Noble Coran jamais recensé ». De plus, certains chercheurs ont avancé que ce manuscrit pourrait même remonter à l’époque du Prophète Muhammad ﷺ (570-632 apr. J.-C.) [^1].

La première découverte de cet exceptionnel et précieux manuscrit coranique ancien remonte à 1869, dans la ville de Samarcande. Cette relique inestimable fut ensuite conservée à la Bibliothèque publique impériale de Saint-Pétersbourg.

Mon interprétation de cette information rejoint étroitement celle d’un autre article, dans lequel l’auteur attire l’attention sur un remarquable document historique :

« Chose étonnante, il existe deux papyrus arabes datant de l’an 22 de l’Hégire / 643 apr. J.-C. Le premier traite de questions relatives à la collecte des impôts, tandis que le second est un reçu bilingue (grec-arabe) attestant la livraison de moutons à l’armée musulmane. »

Ces deux papyrus ont été découverts en Égypte [^2]. Cette révélation fascinante a naturellement éveillé ma curiosité à ce sujet.

En parcourant minutieusement mes archives personnelles, je suis tombé sur des pages photocopiées d’un article historique initialement publié dans la revue Al-Ikhaa, numéro 7, cinquième année (décembre 1928 apr. J.-C. / Jumâdâ ath-Thâni 1347 H.), aux pages 641 et 642.

L’article portait un titre particulièrement évocateur : « Le Noble Coran : le plus ancien exemplaire écrit de la main du calife ‘Uthmân — qu’Allah l’agrée — et sa reproduction conservée à Saint-Pétersbourg ».

Ayant compris que ce témoignage historique pouvait potentiellement dissiper de nombreuses ambiguïtés persistantes concernant les premiers textes coraniques, j’ai estimé essentiel d’en publier le contenu.

Le témoignage historique de la revue Al-Ikhaa (1928)

Le voyage vers Saint-Pétersbourg

La première découverte de cet exceptionnel et précieux manuscrit coranique ancien remonte à 1869, dans la ville de Samarcande. Cette relique inestimable fut ensuite conservée à la Bibliothèque publique impériale de Saint-Pétersbourg.

La personne qui l’acquit et le transporta pour la première fois était le gouverneur général du Turkestan, le général Kaufman. Selon les récits historiques, ce manuscrit aurait initialement été offert par un éminent savant religieux d’Asie Mineure au célèbre « Khodja » du Turkestan, né en 1403 apr. J.-C. Il fut ensuite transféré au Turkestan, où il fut préservé grâce aux soins attentifs et à l’intérêt profond du légendaire conquérant Tamerlan.

Ce manuscrit revêt une importance historique considérable et une valeur inestimable, principalement parce qu’on lui attribue une écriture de la main même de ‘Uthmân ibn ‘Affân, le troisième calife bien guidé. Puisque le texte aurait été entièrement transcrit de sa propre main, les lecteurs ont ainsi l’occasion de contempler une pièce d’une rareté exceptionnelle : un chef-d’œuvre qui associe harmonieusement la grandeur de l’Antiquité à l’importance historique de son scribe.

La datation de la calligraphie islamique ancienne

Le distingué chercheur, le professeur Shebunin, membre éminent de la Société archéologique impériale russe, consacra toute son attention à l’étude minutieuse de ce texte.

Selon l’évaluation experte de cet érudit respecté, le manuscrit fut incontestablement transcrit durant la période fondatrice de l’islam et ne pouvait en aucun cas être postérieur au deuxième siècle de l’Hégire (c’est-à-dire entre 732 et 814 apr. J.-C.).

L’exemplaire original conservé à Saint-Pétersbourg revêt une importance académique capitale. Il offre aux chercheurs et aux archéologues des connaissances et des données inégalées sur les premières formes de la calligraphie arabe ainsi que sur les conventions stylistiques de l’écriture aux débuts de la période islamique.

La révolution russe de 1917 et le Coran perdu

Tragiquement, après le déclenchement de la révolution russe en 1917, la population musulmane de Russie demanda avec insistance la restitution de ce manuscrit. Elle faisait valoir que son lien avec ce texte sacré primait sur toute autre revendication.

Sa demande fut officiellement acceptée et le manuscrit fut expédié en vue de son transfert au Turkestan.

Cependant, ce projet ambitieux ne put finalement aboutir : le texte sacré fut perdu durant son transport, et sa localisation exacte demeure depuis lors un mystère persistant.

L’humanité ne conserva donc qu’une seule consolation face à cette perte dévastatrice, une tragédie profondément regrettée par tous ceux qui comprennent véritablement la valeur immense de ce document. Cette consolation réside dans l’existence d’une reproduction fidèle du manuscrit.

La reproduction en fac-similé de 1904 par Monsieur Pisarev

Cette reproduction historique fut réalisée avec un soin méticuleux grâce aux efforts de la Société archéologique de Saint-Pétersbourg, le 26 mai 1904. Le directeur de la Société signa personnellement cette reproduction afin d’en certifier officiellement l’authenticité absolue.

Sur la toute première page de cette reproduction fidèle, le titre est inscrit en caractères bien visibles, en russe et en français, comme suit :

« Le Noble Coran de Samarcande, fidèlement copié d’après le manuscrit original écrit entièrement de la main du calife ‘Uthmân, troisième calife (644-665 apr. J.-C.), représentant l’exemplaire exact conservé à la Bibliothèque publique impériale de Saint-Pétersbourg. Cette reproduction a été réalisée par Monsieur Pisarev, avec l’autorisation expresse de la Société archéologique de Saint-Pétersbourg, et le projet a été achevé à Saint-Pétersbourg en 1905. »

Un soin exceptionnel et une attention méticuleuse aux détails furent apportés à l’impression de ce fac-similé. La reproduction préserva parfaitement les couleurs éclatantes de l’original, qui permettaient notamment de distinguer les séparateurs de versets dans le manuscrit initial. Le résultat fut un véritable chef-d’œuvre de créativité artistique et de maîtrise technique.

Caractéristiques de la reproduction du manuscrit

Nombre de pages : exactement 353 pages.

exactement 353 pages. Dimensions : 69 × 9 centimètres (à noter que les documents historiques indiquent que les dimensions réelles de ce manuscrit particulier seraient plutôt de 69 × 49 cm).

69 × 9 centimètres (à noter que les documents historiques indiquent que les dimensions réelles de ce manuscrit particulier seraient plutôt de 69 × 49 cm). Poids : 18 kilogrammes par exemplaire relié.

Sa couverture extérieure associe avec élégance une grande beauté esthétique à une fabrication particulièrement résistante. On y trouve l’inscription suivante :

« Une édition strictement limitée à cinquante exemplaires a été imprimée, dont seulement vingt-cinq sont disponibles à la vente, au prix de cent livres sterling chacun. »

Par Ali Afifi Ali Ghazi