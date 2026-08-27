Savoir s’il est permis de répondre à une invitation et d’assister à un mariage ou de l’alcool est servi est une question délicate qui touche à la préservation des principes religieux et des liens sociaux.

L’interdiction des assises où l’on consomme de l’alcool

L’islam adopte une position ferme concernant l’interdiction des boissons enivrantes, qu’elles soient consommées en petite ou en grande quantité. Le musulman est tenu de s’éloigner des réunions où l’on consomme de l’alcool ou des rassemblements au cours desquels des boissons alcoolisées sont servies.

`Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte avoir entendu le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) dire :

« Quiconque croit en Allah et au Jour dernier ne doit pas s’asseoir à une table où l’on consomme du khamr — une boisson enivrante. » (Rapporté par At-Tirmidhi)

S’il incombe au musulman de faire disparaître le mal dont il est témoin, lorsqu’il n’en a pas la capacité, il doit s’en éloigner et quitter l’endroit où de telles pratiques ont lieu. Ainsi, si une personne est invitée à un mariage de ce type, tout en sachant qu’il est interdit au musulman de s’asseoir à une table où de l’alcool est servi, comment doit-elle agir ?

L’interdiction d’organiser ou d’encourager le illicite

En tant que musulmans, il ne nous est pas permis d’organiser une cérémonie de mariage où l’on sert de l’alcool ou au cours de laquelle sont pratiquées d’autres activités illicites. L’alcool est haram ; aucun musulman ne peut donc en boire, ni encourager ou promouvoir sa consommation de quelque manière que ce soit.

Cependant, les musulmans doivent entretenir de bonnes relations avec tous. Cela ne doit toutefois pas les conduire à approuver ce qu’Allah a rendu haram.

Comment réagir face à une invitation ?

Il est donc tout à fait possible de présenter ses excuses et de ne pas assister à cette cérémonie. Cela est préférable et protège la personne du risque de demeurer, même pendant un court moment, dans un lieu où les pratiques illicites sont nombreuses.

Si, toutefois, il n’existe réellement aucune autre possibilité pour des raisons impératives de relations familiales ou professionnelles, la personne peut y assister uniquement par courtoisie, sans s’asseoir à une table où de l’alcool est servi et sans participer à la mixité libre