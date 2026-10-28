Peut-on contracter un mariage temporaire (mutʿa) avec une autre femme est une question juridique importante concernant la légitimité et la permanence des liens conjugaux en islam. Zeinab Al-ʿAlawani, enseignante en fiqh et en études islamiques à la Graduate School of Islamic and Social Sciences, explique :

« Le mariage repose sur la stabilité et la continuité de la relation conjugale. Le mariage temporaire (mutʿa) est donc contraire aux objectifs du mariage en islam. Il a été autorisé dans certaines circonstances au début de l’islam, mais le Prophète ﷺ a ensuite explicitement interdit cette pratique.

L’imam Muslim rapporte cet épisode dans son Sahih. Il mentionne qu’Al-Juhanî accompagnait le Prophète ﷺ lors de la conquête de La Mecque et que celui-ci avait autorisé certains musulmans à contracter des mariages temporaires. Al-Juhanî rapporte : “Avant de quitter La Mecque, le Messager d’Allah ﷺ a interdit cette pratique.”

Dans une autre version du hadith, le Prophète ﷺ aurait déclaré : “Allah l’a rendue illicite jusqu’au Jour de la Résurrection.” »